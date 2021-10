Gabriela Cerruti: “Voy a transmitir la postura oficial de los temas que se discuten en la coalición”

Gabriela Cerruti, nueva funcionaria del gobierno nacional

Gabriela Cerruti llegó a la Casa Rosada apenas unos minutos antes de las 11 de la mañana. Luego de conocerse su designación oficial a cargo de la Unidad de Comunicación de Gestión Presidencial. Será la nueva portavoz del Gobierno, una función que no existía hasta hoy.

“Voy a transmitir la postura oficial de los temas que se discuten en la coalición de Gobierno”, informó esta mañana luego de presentarse formalmente ante los periodistas acreditados en la Sala de Prensa.

Según funcionarios que transitan los pasillos de Balcarce 50 su nombramiento apunta principalmente a “tratar de cortar los offs indiscriminados que hay de muchos actores de gobierno” y evitar “informaciones falsas sobre los actos gubernamentales”.

Su función no apuntará únicamente a realizar anuncios. “También voy a referirme sobre los temas que importan y nos preocupan, las ideas y el rumbo del Gobierno”, adelantó. Y prometió: “Queremos jerarquizar la información que sale de la Casa de Gobierno”.

La ex diputada, que será reemplazada hasta el 10 de diciembre en el Congreso por Gustavo López quien se tomará licencia al frente del ENACOM, detalló como se produjo su designación: “El Presidente me convocó y me dijo que había pensado en que era importante que en esta etapa del Gobierno después de las elecciones y después de haber escuchado lo que sucedió en las PASO, la necesidad de que hubiera una voz oficial del Gobierno. Por eso pensó en la creación de un puesto como el de portavoz, para aumentar la calidad de la comunicación del Gobierno y pensó también en que debía ser una mujer en un gobierno comprometido con el feminismo y con la igualdad de género”.

“Creo que todos pensábamos y sentíamos, la sensación de que hacía falta. No es solo que hacía falta en este Gobierno. El hecho de tener una portavoz, no solo porque soy mujer sino por el lugar, no existió nunca en la Argentina. El único antecedente es el de (Juan Pablo) Baylac o el de (José Ignacio) Nacho López, en eso dos casos eran voceros del Presidente. En este caso no voy a reemplazar a la voz del Presidente, lo que transmito es la información oficial, la postura política del Gobierno en conjunto”, amplió la funcionaria de 55 años, quien respondió ante la consulta sobre el desplazamiento de Juan Pablo Biondi, del puesto de vocero presidencial tras la debacle electoral. Biondi fue cuestionado por su rol en la carta en la que la vicepresidenta Cristina Kirchner le envió a Alberto Fernández y que derivó, además, en la remoción de seis ministros de su Gabinete el 20 de septiembre.

Acerca de cómo será su mecánica para relacionarse con los medios periodísticos, Cerruti anunció que “la forma de comunicación será con dos conferencias de prensa semanales fijas y otras en las que haya que hacer anuncios. La pandemia también nos enseñó el valor de la información sobre todos los temas, nos obliga a calmarnos. Más allá de los temas que salen en las tapas de los diarios, tenemos que estar informados sobre temas de salud, saber que está haciendo el Gobierno para combatir la inflación, el alza de los precios, para rebajar el precio de los alquileres, son temas que le preocupan a la gente. Tendrán mi oficina abierta todo el tiempo. Lo único que no me puede pasar es que publiquen algo sin chequear porque yo no los atendí. Si publican algo sin chequear es responsabilidad de quien lo haga porque no tuvieron la posibilidad de chequearlo. Tenemos que combatir la cultura del “off the record”, de correr detrás de la primicia, que por ganar una primicia no chequeemos la información”.

Reseñó su trayectoria periodística y política para demostrar que sabe lo que significa esta designación. “Soy una periodista, me metí a los 20 años a cubrir la campaña de Menem, a los 30 entrevisté a Alfredo Astiz, después decidí meterme en el huracán Néstor Kirchner como a todos los que nos gustaba la política. Nunca es el mejor momento para hacer algo, lo que están son las decisiones de tratar de hacer lo mnejor para todos. Había decidido volver al periodismo cuando se terminara en diciembre mi mandato como diputada pero me pareció que este era un momento muy importante de la Argentina, en el que era imposible decir que no si me pedían una contribución”, expresó.

Sobre los tuits de hace un tiempo en los que intercambiaba duras opiniones con el Presidente, aclaró: “Así les alivio la tarea a todos los que quieran buscar tuits viejos míos para bardearme en las redes. Efectivamente conozco al Presidente desde hace 20 años, hemos estado en diferentes momentos políticos. En algunos en los que él estaba alejado de Cristina Kirchner tuvimos diferencias políticas. Tengo cambio de opinión en la vida, de marido, de amigos. Crezco, cambio de opinión, depende de las circunstancias, podemos cambiar de opinión. Puedo tener debates políticos con los que son mis amigos. No solo conmigo se reencontró el presidente sino que hubo espacios políticos que se reencontraron a través del tiempo. Además, en mi tiempo libre que ahora va a ser cada vez menos, armo rompecabezas, cultivo orquídeas, le saco fotos a la Luna, tengo hijos con los que trato de pasar el mayor tiempo posible, camino frente al río. Tengo amigas periodistas con las que tengo diferencias políticas”.

SEGUIR LEYENDO: