Jorge Rachid: “A los presos políticos no los va sacar la justicia, sino la política, porque no hay otra manera”

En una entrevista con Infobae, el médico, docente de la Universidad de Lomas de Zamora e integrante del Instituto Patria y el Frente de Todos, Jorge Rachid, se refirió en detalle al planteo que hizo a través de sus redes sociales en el que argumentó que después de las elecciones el peronismo avanzará en temas de fondo.

Dentro de ese listado incluyó: una nueva Corte Suprema, una reforma financiera y tributaria, la liberación de los presos políticos, una nueva Constitución Nacional, la nacionalización de servicios públicos, la reforma judicial y la integración del sistema de salud.

— En un tuit que publicó en las últimas horas dijo que después de las elecciones el peronismo comenzaría a avanzar en temas de fondo como una nueva Corte Suprema, la libertad a los presos políticos, la nacionalización de servicios públicos, la reforma judicial y una nueva Constitución. ¿Cómo y por qué cree que se va a avanzar con esos temas?

— Avanzar significa discutirlos. Avanzar significa ponerlo en una agenda. Avanzar significa tener la interpretación de lo que hoy está pasando en el mundo, en la geopolítica mundial, donde sectores ajenos a la democracia, como fondos de inversión que avanzan sobre las líneas y cuestiones macroeconómicas o disputas de Oriente y Occidente, están poniendo en peligro la democracia. Si queremos fortalecer la democracia en nuestro país debemos avanzar en la discusión de los temas estratégicos de una Argentina que los tiene postergados.

— ¿Le parece que se va a poder lograr hacerlo con este gobierno, con esta construcción política que hay del Frente de Todos y sobre todo después de lo que fueron las PASO?¿En ese contexto político electoral cree que se pueda avanzar en esta dirección?

— Yo creo que después de las PASO viene una discusión importante que debemos jerarquizar porque en el mundo se está dando una lucha entre la política y la anti política que la vemos reflejada en procesos muy violentos, incluso en Europa y en otros lugares, incluso en Estados Unidos, con fracturas muy fuertes donde la democracia no logra dar respuestas, justamente porque hay sectores de la anti política que pretenden que la política no sea discutida. Si nosotros queremos, los argentinos todos, fortalecer la democracia tenemos que ser capaces de animarnos a discutir todo. No puede haber temas vedados. Y desgraciadamente estos dos años, de pandemia encima, vedaron la posibilidad de hacerlo y la discusión política, en todos los sectores, se ha puesto una frivolización de la política, una superficialización de la política en términos conceptuales, en términos éticos, en términos estratégicos, que realmente llama la atención. Y como esto preocupa a muchas personas, a muchos compatriotas, que tenemos la idea que hay que ir hacia un mundo que en frente en el futuro desde el calentamiento global y la crisis civilizatoria que la pandemia puso en evidencia, yo creo que defender la democracia es justamente poner estos temas en la agenda y discutirlos de cara al pueblo.

— ¿Piensa que estos temas de agenda que usted enumera ahí en ese tweet pueden ser llevados adelante por el gobierno de Alberto Fernández?

— Voy a contestar con una frase de Benedetti, del autor y poeta, escritor uruguayo, que cantaba Zitarrosa, que decía nada hay más lento en su andar que un pueblo construyendo la historia. Por lo tanto no se trata de gobiernos ni de personas, se trata de que los argentinos seamos capaces de reconocer que el único sujeto que construye la historia es el pueblo . Después los tiempos los va definiendo el pueblo argentino, no son los dirigentes, no somos ninguno de nosotros individualmente si no lo tiene que hacer obviamente ese pueblo en comunidad organizada recuperando la solidaridad social activa, el amor, que es una palabra que se usa poco. Y me parece que esto tiene que ver con que nosotros seamos capaces, insisto, de discutir todos los temas sin esconder nada debajo de la alfombra.

El tuit de Rachid en el que especifica los temas con los que se debería avanzar en los próximos años

— Ahora leyendo el tweet lo que se ve es que no es un planteo de voluntad, sino una anticipación de que se va a hacer así. Como si estuviera realmente en la agenda del Gobierno. ¿Usted tiene conocimiento de si es así?

— No, yo no formo parte del gobierno. Yo formo parte de la docencia en algunos sectores universitarios. Soy médico sanitario. Me ocupo de la seguridad social. Pero yo no soy vocero del gobierno. Sí soy integrante absoluto del Frente de Todos. Pero creo que estos son los temas de agenda que hay que poner adelante. Yo no sé si figura en la agenda del gobierno o no, la verdad que no estaría en condiciones de contestarle con certeza. Lo que sí creo con toda seguridad es que es una demanda de muchos compañeros, esto forma parte de las discusiones de muchos de nosotros. Se expresó en algunas oportunidades públicamente como el tema del río Paraná. Entonces hay cuestiones que obviamente el mismo Presidente planteó en su discurso inaugural cuando asumió, la necesidad de la reforma judicial. Así que yo creo que si lo va a poder hacer o no lo va a poder hacer eso ya no me corresponde a mí contestarlo, porque eso corresponde al músculo, a la relación de fuerzas, a la masa crítica que se tenga para dar determinadas batallas. Pero sería muy interesante que podamos discutirlo esto. Porque pareciera que la discusión política está enterrada, esto es lo que a mí me preocupa, en lo filosófico, en lo ideológico. Parece que fuesen malas palabras filosofía, ideología, liberación. Que fuesen malas palabras cuando fueron el fundamento de esta Argentina que es una Argentina que nunca debió ser tal sino que debió ser siempre patria grande latinoamericana como soñaron Bolívar, San Martín y Artigas.

— Usted dice que es parte del Frente de Todos. En sus redes sociales figura que también es parte del Instituto Patria.

— Sí, yo estoy en el Instituto Patria en salud junto con mi compañero, con Daniel Gollán. Estuvimos todos estos años juntos. Estamos juntos. El 30 de octubre hacemos el 8º Congreso Nacional de Salud donde participan más de 3.500 trabajadores de la salud de todo el país. Esto es un hecho que se produce todos los años y donde podemos incluso discutir esta planificación estratégica que en el tema de la salud tiene nombre y apellido que no es lo que solamente porque lo haya dicho la Vicepresidenta en su discurso, sino que hace muchísimos años se viene trabajando en un sistema nacional integrado de los sistemas solidarios de salud y todos los prestadores a los fines de poder cerrar junto con la producción pública de medicamentos un esquema que permita una prestación universal de fácil accesibilidad al conjunto del pueblo argentino.

— ¿Estos ítems que usted nombró en sus redes sociales se discuten en el Patria?

— No, en el Patria yo no discuto solamente el tema salud. El general Perón nos enseñó que la política es la política internacional, el resto es todo cabotaje, decía él ¿no? Y esto me parece que, fíjese usted los medios de comunicación, sin excepción, la política internacional está ausente. Y hoy lo que está pasando en el mundo, que es muy interesante, ustedes sabe que el mundo está girando hacia Oriente y está produciendo un mundo multipolar diferente, el mundo post pandémico va a ser diferente. Yo mismo acabo de sacar un libro escrito durante la pandemia que se llama “El mundo del día después”, reflexionando sobre estas cosas, que tiene que ver con la ciencia, la tecnología y la agresión a la naturaleza que está produciendo catástrofes importantes. Entonces estos temas tenemos que discutirlos en algún lado, no puede ser que nosotros estemos en una discusión política que se arrastra como la víbora en vez de producir discusiones de alto vuelo que permitan ir dando un panorama como hacen otros países en la planificación estratégica . Hoy está en peligro todo lo que es el marco del Atlántico Sur, incluso hasta los turcos tienen intenciones de instalar bases antárticas. Hay todo un diseño estratégico sobre el Atlántico Sur. La provincia más grande del país en la Argentina es Tierra del Fuego, nadie lo sabe. La propuesta argentina del siglo XX del peronismo es la Argentina bi continental con nuestro pedacito de la Antártida que cada vez desaparece más de los mapas escolares. En fin, hay muchos temas para discutir y a mí me gustaría esto discutirlo seriamente, yo soy un hombre grande ya, y me parece que hay que discutirlo con los fundamentos de la mirada que da la visión geopolítica que es la que permite que la Argentina deja de ser un país colonizado, desde el punto de vista cultural, por un neoliberalismo que obviamente ha hecho mucho daño a nivel internacional y está poniendo en duda la democracia en todo el mundo, no sólo en la Argentina. Y por eso tenemos que preocuparnos me parece.

Rachi se refirió a la actuación de la Corte Suprema en los últimos años y la necesidad de una renovación (Adrian Escandar)

— De lo genera paso a lo particular. ¿Qué opinión tiene con respecto a la conformación de La nueva Corte después de la renuncia de la jueza Highton de Nolasco?

— Yo tengo un conflicto sanitario con la Corte desde que denegó el DNU del cuidado de las personas a partir de la presentación de Rodríguez Larreta. La verdad de que esos cuatro jueces que votaron en contra de un instrumento legal como es un DNU, frente a la necesidad del cuidado de los argentinos cuando se dio la discusión de la potencialidad provocó una catástrofe sanitaria que nosotros advertimos y en tres meses estuvimos triplicando los números de muertos mensuales que teníamos hasta ese momento.

— ¿Y con respecto a la conformación de la nueva Corte? Ahora se debe elegir un nuevo juez para integrarla.

— Es una gran discusión porque usted vio que hay algunos que opinan que hay que ampliarla. Yo en eso no me meto demasiado porque me parece que esto debe discutirse. Hay propuestas diferentes. Usted sabe que hay propuestas de Salas, de Salas por especialidad como tiene Estados Unidos. Que hay propuestas de ampliación para que sea más representativa. Yo en eso no me meto porque eso es un tema ya que se puntualizará en una reforma que se discuta de cara a la sociedad argentina. Pero que indudablemente las instituciones de la democracia como la Justicia están profundamente desprestigiadas.

— Y más allá de la cuestión sanitaria que nombró, ¿Cuál es su mirada sobre el trabajo de la Corte en los últimos años?

— Creo que la Corte ha sido absolutamente funcional a los gobiernos de turno y esto no es una Corte. Desde la Corte independiente que nombró Néstor Kirchner después se fue degradando, porque esa Corte era una Corte de lujo, de juristas de primer nivel, y después se fue degradando y se llegó a esta situación de los tribunales de amparar situaciones de coartar libertades preventivamente, cosa que no había sucedido nunca en la Argentina. También está el tema de los presos políticos que también los pongo en el tuit, porque en realidad argentinos con las mismas causas, muchos ex funcionarios, compañeros míos, fueron presos. En las mismas condiciones posiblemente de causas estaban con preventivas dentro de la cárcel cuando otros en la misma condición estaban afuera . Entonces había una persecución. Y bueno, esta persecución se hizo y la Corte nunca emitió opinión, siempre llegó tarde. No es una justicia que funcione ésta, por algo tiene tal nivel de desprestigio.

— ¿A quién incluye en el listado de presos políticos?

— Todos los presos que están presos sin ser sustentado en causas que no sean operadas como el caso de Milagro Sala donde, usted sabe que yo soy médico de Milagro Sala y de todos los presos políticos de Jujuy que han sido injustamente perseguidos, absolutamente perseguidos políticamente, esto no cabe la menor duda. Esto incluso el Tribunal de Cuentas de Jujuy demostró y salió el fallo que no había ningún peso desviado y sin embargo le siguen agregando causas a una líder coya como es Milagro, una cacique prácticamente, le siguen agregando causas a una líder social que demostró que se pueden construir 8.000 viviendas, cosa inédita en cualquier provincia argentina, de cualquier lugar, con organización social, y escuelas y laboratorios. El primer tomógrafo que llegó a la provincia de Jujuy lo llevó Milagro Sala, una mujer que viene del fondo de la miseria, de lo más profundo de la humildad y la pobreza. Y esto la ha convertido en una rehén política del gobierno de Morales, no me cabe la menor duda.

— El kirchnerismo más duro ha criticado el tema de los presos políticos en la gestión de Alberto Fernández. Es decir, antes era en la gestión de Mauricio Macri y después hubo muchos que cuestionaron que lo que consideraban como presos políticos siguieran todavía durante la gestión de Fernández, que ya lleva 2 años.

— Sí, yo la verdad que cuando he ido a las cárceles he pasado horas porque en el caso de Jujuy la gente que está detenida, las once compañeras y compañeros que están detenidos, trabajadores, la mayoría no sabían por qué estaban ni entendían por qué están, porque son personas que habían estado construyendo sus casas, que fueron a buscar dinero al banco, firmaron el dinero del banco para sacarlo en esas bolsas que TN criminalizó, para pagar las quincenas en efectivo en Maimará, Abra Pampa, Tilcara, diez localidades más de La Puna donde algún porteño puede creer que hay sistema bancario. Yo la verdad es que estas injusticias, que son parte de esta crisis moral que estamos viviendo cuando se puede criminalizar al otro sin realmente conocer la realidad son temas que hay que discutirlos porque si no los discutimos la verdad es que la democracia argentina puede llegar a ser una democracia muy debilitada por el tipo de situaciones. Y como la política los puso presos me parece que la justicia no los va a sacar, los va a sacar la política porque no hay otra manera. Y hay instrumentos como el indulto, que es el instrumento constitucional que puede sacarlos.

Rachid considera que la dirigente social Milagro Sala es una presa política (ROMINA SANTARELLI/ MINISTERIO DE CULTURA DE ARGENTINA)

— Uno de los reclamos contra el Presidente era ese. Que por ahora no se ha metido en este tema, no ha profundizado.

— Tampoco se lo exigimos. Incluso yo tuve un compensatorio con Milagro en estos días, largo, y ella incluso todas las críticas que puede ser, que son las críticas que se hacen, nunca son disputas, ella misma habla de críticas constructivas en este marco porque sabe perfectamente que tenemos que obviamente reclamar ese instrumento, que me parece un instrumento constitucional que debe desplegarse. Él no está de acuerdo, bueno, no está de acuerdo y es nuestro presidente. Yo no soy quién para exigirle nada a nadie.

— Otro de los ítems de los que hablaba es de la reforma judicial. Todavía no se pudo avanzar en el Congreso con la votación.

— No solamente no se pudo avanzar sino que además cuando se votó que los jueces vuelven a sus jurisdicciones naturales no se hizo por decisión de la Corte. De alguna manera había surgido otro poder del Estado. Por eso digo que la democracia está debilitada. Eso insisto en el tema de cómo fortalecer la democracia discutiendo todo- Desde un nivel diferente al entrar en la discusión por la cerradura, yo pretendo entrar a las discusiones como hombre que además soy profesor de Ciencias Sociales y me dedico a la formación en Seguridad Social, entrar a todas las discusiones desde el ámbito internacional y con incluso la mirada nacional con una visión satelital, no por el ojo de la cerradura como está sucediendo actualmente.

— ¿El proyecto de reforma judicial usted lo vio? Porque también fue cuestionado, incluso hasta la propia Cristina Kirchner en un momento dio a entender que no era el proyecto que ella hubiese esperado.

— No, no hablo de esos temas porque la verdad es que ya son temas muy puntuales y técnicos. Me parece necesario que se discuta una reforma judicial donde yo creo que hay que democratizar el poder político dentro de niveles institucionales y humanizar la política. Éstas son dos demandas necesarias para fortalecer la democracia.

— ¿Y respecto a la nueva Constitución que usted nombra en ese final del tweet?

— Bueno, eso lo venimos trabajando sin mucho tiempo porque, digamos, el marco constitucional de nuestro país de 1994, que tiene aspectos algunos positivos como darle jerarquía de ley a los tratados internacionales que ha permitido algunas herramientas sobre las cuales después el gobierno no ejecuta o no hay instituciones que ejecute, el caso más claro es el de Milagro Sala, donde los organismos internacionales de acuerdo a los acuerdos de derechos humanos han exigido la libertad de Milagro y duerme ese expediente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahí tiene un ejemplo claro. Bueno, esa Constitución que tiene esos instrumentos supranacionales todo lo demás en el caso de la salud tiene un solo artículo de la salud y habla de los consumidores. O sea que introduce el mercado en lo que es un derecho humano esencial como es la salud del pueblo.

— ¿Qué debería tener la nueva Constitución según su mirada?

— Pueblo. Tiene que tener pueblo discutiendo todos los temas. Hay que ponerle en discusión en el pueblo, en el marco del pueblo, discutir todas las necesidades y tiene que ser desde mi punto de vista y ahí sí con más precisión una Constitución que incluya derechos, que incluya derechos como la Constitución de 1949, lo cual no quiere decir reeditar esas sino que tenemos que hacer una Constitución del siglo XXI que incluya la ampliación de derechos que se ha hecho desde entonces hasta ahora, que figuren los derechos taxativamente, no indica indicativamente, es decir determinativos no indicativos. Y además permite la participación popular plena. Que tenga instrumentos plebiscitarios y tenga instrumentos de participación popular plena. Y además tenga en sí misma esa Constitución una reforma del Estado que se discuta, algunos usted sabe que promueven una Constitución parlamentarista, otros promueven una con más poder presidencial, otros promueven, bueno, diferentes formas. Pero esto se discute en el seno del pueblo. Como se discutió la conformación de la identidad de las Provincias Unidas de Sudamérica en los dos congresos independentistas que teníamos, el de Concepción del Uruguay de la Liga de los Pueblos Libres en 1815 y en 1816. Que nunca habló de la Argentina, hablaron ambos Congresos Provincias Unidas de Sudamérica. Y el Tucumán justamente fue escrito en aimara, quechua y guaraní. Así que imagínese lo que tenemos que discutir, todo lo que tenemos que discutir y realmente comenzar a completar la historia que ha sido sesgada.

Rachid dialogó con Infobae sobre los temas en los que debería avanzar el gobierno del Frente de Todos en los próximos años de gestión

— Entre esos temas que usted nombra, como la nueva Corte, la nueva Constitución, la reforma judicial, son temas que inevitablemente tiene que haber un acuerdo con la oposición. Tiene que haber un tipo de consenso para sacar adelante estos temas. ¿Usted lo ve posible a esto con esta oposición y con este gobierno?

— El primer acuerdo con la oposición es discutirlo. Pongámonos de acuerdo en discutir . No quieren discutir bueno, pero esto no solamente en el ámbito del Congreso, esto se está discutiendo en la sociedad argentina, lo está discutiendo el movimiento obrero organizado, lo están discutiendo los empresarios, lo están discutiendo las asociaciones Pymes, lo están discutiendo los movimientos sociales, lo están discutiendo las agrupaciones políticas. El único lugar donde no se discute es el Congreso.

— ¿Hacia donde va el proyecto del sistema de salud integrado? ¿Qué es lo que buscan?

— Hacía integrar justamente sin tapujos a todo el mundo. La Argentina tiene prácticamente en la inversión, otros le llaman gasto por supuesto, el liberalismo lo llama gasto, tiene una participación muy importante del Producto Bruto Interno del país y en su dinámica, y el 91% de la inversión en salud la hacen los cuatro sistemas solidarios, obras sociales sindicales, obras sociales provinciales, el PAMI, que son los tres de salario diferido, de ahorro, de activos y pasivos, y el sector público hospitalario que ha sido fragmentado. También todo esto fue fragmentado en los 90. Siguieron siendo fragmentados con la desregulación. La incorporación de factores ajenos a los sistemas solidarios y más afines al lucro. La fuerte incidencia de la industria farmacéutica en el gasto, ahí sí lo llamo yo gasto. Del 31% sobre inversión total de salud cuando en ningún lugar del mundo, ni África, ni Asia, ni Europa, ni Norteamérica pasa del 14 al 15% en términos totales de inversión. Así que esto está muy estudiado, lo venimos trabajando. Hay que trabajarlo con todos los sectores, con los gremios, con los movimientos sociales, con las asociaciones profesionales, con los Colegios, con los enfermeros, con los promotores, con la enfermería que ha cumplido un rol fundamental.

— Nacionalización de servicios públicos. ¿Qué servicios? ¿Por qué cree que es importante nacionalizarlos?

— ¿Por qué se llaman servicios públicos? Porque son derechos humanos. Si son públicos son derechos humanos. A nadie se le podría cortar el agua por falta de pago, porque si no tiene agua se muere una persona. Bueno, la luz, el gas y el agua son derechos humanos esenciales que deben estar garantizados por el Estado en todos sus niveles. Y esto incluso la pandemia puso en evidencia esto, todo el mundo donde incluso en algunos países de Europa comenzaron nacionalizar los servicios. La jerarquización del Estado como planificador estratégico, financiador y conductor de las políticas públicas es realmente esencial para este tipo de discusión, que después podrá terminar donde tiene que terminar, qué sé yo cómo va a terminar, lo que digo es discutámoslo. Yo tengo una visión, lo cual no quiere decir que esa visión sea la visión que deba imponerse ni nada por el estilo pero quiero discutirlo porque los derechos humanos se discuten en todo nivel porque eso es lo que nos va a permitir crear un modelo social bio céntrico, quiere decir que impida la agresión a la naturaleza enamorando nuevamente al hombre, a los seres humanos con la naturaleza que se está enojando eh, se está enojando y mucho porque el calentamiento está produciendo efectos realmente no solamente sobre la naturaleza donde mueren mil especies de flora y fauna cada seis meses sino que además está produciendo efectos fisiológicos sobre los seres humanos que dentro de pocos años se van a expresar claramente. Por la contaminación que estamos produciendo.

