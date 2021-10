El presidente de la DAIA criticó el fallo que sobreseyó a Cristina Kirchner: “Si no hay juicio ¿cómo sabés que no hay delito?”

Memorándum con Irán: el presidente de la DAIA cuestionó el fallo que sobreseyó a Cristina Kirchner

Jorge Knoblovits, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) cuestionó hoy el fallo del Tribunal Oral Federal 8 a partir del cual sobreseyó a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la causa del Memorándum con Irán. “Si no hay juicio, ¿cómo sabés que no hay delito?”, comentó .

“Es una decepción lo ocurrido, sin dudas. La verdad que esto no es un modo razonable de terminar un proceso tan importante en la causa que es tan triste para la memoria y el agravio de la Justicia en la República Argentina”, analizó Knoblovits.

Sucede que Cristina Kirchner no tendrá que ir a juicio oral por la causa del Memorándum con Irán, que se abrió con la denuncia del fiscal Alberto Nisman. Así lo resolvió anoche el Tribunal Oral Federal 8, al entender que no fue un delito el pacto entre Argentina e Irán, firmado en 2013, con el fin de interrogar a los iraníes sospechosos de haber organizado el atentado contra la AMIA. “El Memorándum, más allá de se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó delito”, sostuvo la resolución a la que accedió Infobae.

Este sábado y en declaraciones a Radio Jai, el titular de la DAIA analizó el fallo de la Justicia. “Yo la pregunta que me hago es por qué se llegó hasta acá después de tantos años para llegar a una conclusión que necesariamente debía haberse llegado después de haberse probado o no probado qué sostenía la denuncia del fiscal Nisman”, comentó Knoblovits.

Alberto Nisman (Martín Rosenzveig)

En ese sentido, el dirigente agregó: “Mi conclusión, como la de los oyentes y la de todos los argentinos, es muy sencilla y elemental: Si no hay juicio, ¿cómo sabés, que no hay delito?. No está dado qué determina que seas culpable o inocente per se, pero lo que sí se da en estas situaciones es que las preguntas son las que te ayudan a pensar si hubo o no hubo delito”.

El presidente de la DAIA también se refirió a cuáles serán los pasos a seguir en el marco de la causa por parte de la institución que representa . “Nosotros tenemos que leer los fundamentos del fallo, hablar con nuestros abogados y decidir en conjunto con la comunidad judía en Argentina cuáles son las acciones procesales a seguir. Será una decisión colegiada”, adelantó.

Knoblovits también apuntó a la audiencia que Cristina Kirchner tuvo ante el Tribunal Oral Federal 8 en julio pasado y en la que la ex presidenta pidió la nulidad de la causa por el memorándum con Irán. “Lo que no está previsto en el Código es la audiencia preliminar que se sostuvo antes de esta decisión. Todos los miércoles durante más de un mes y medio se reunía el tribunal para escuchar los imputados. Y eso no estaba previsto específicamente en el Código. No está previsto de ninguna manera el Código, porque ahí se trataban las nulidades pedidas por los imputados”.

“Estaban las nulidades fundadas en las visitas del juez (Mariano) Borinsky y por el juez (Gustavo) Hornos al expresidente Mauricio Macri como si ya fuese probado que iban a hablar de causas judiciales y no de otros temas que nada tenían que ver. Borinsky era presidente de la Comisión de Reforma Penal o el Juez Hornos que era el Presidente de la comisión de cárceles, etcétera. Así que esa audiencia no estaba prevista”, detalló.

“Todo esto sucede porque hace veintisiete años en la causa más importante de la República Argentina no hay justicia” , remarcó el titular de la DAIA al volver a opinar sobre la decisión tomada ayer por la Justicia en el marco de la causa.

