Diego Santilli propuso cuatro consensos básicos para salir de la crisis y advirtió: “No hay soluciones mágicas”

“Los países que progresan son los que planifican y construyen políticas de Estado", dijo Diego Santilli ante empresarios de Cicyp

Diego Santilli propuso cuatro consensos básicos para salir de la crisis, vinculados con la cuestión fiscal, el tema laboral, el desarrollo federal y la reglas claras. “Los países que progresan son los que planifican y construyen políticas de Estado -afirmó-. Va a llevar tiempo y no hay soluciones mágicas”.

El primer candidato a diputado de Juntos por la provincia de Buenos Aires fue el principal orador de un encuentro organizado hoy por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), presidido por Daniel Funes de Rioja y que tuvo lugar en el Hotel Alvear, en donde destacó que “estamos viviendo otra crisis, una crisis del trabajo, con 2 millones de argentinos que no tienen trabajo o no lo consiguen, casi 41% de nuestra población que vive en la pobreza, seis de cada diez chicos del conurbano viven en la pobreza y la Argentina es el país de la región con mayor desempleo juvenil y, además, expulsador de talento y de conocimiento”.

“Si creemos que la solución pasa por una discusión de poder, como vimos la semana posterior a las PASO, estamos errando el camino -dijo-. Esta no es una discusión de poder ni de cargos, es una discusión de fondo, que significa entender cuáles son las políticas de Estado que nos permitan salir adelante”.

Al plantear la necesidad de establecer políticas de Estado, Santilli sostuvo que desde 1983 “la única política de Estado que hemos tenido ha sido la democracia”, pero pidió acordar “políticas de Estado que nos permitan salir adelante” y, en ese sentido, las sintetizó en un eje: la producción. Para eso, agregó, “no hacen faltan superministros, cambios de gabinete ni nuevos ministros”.

Diego Santilli estuvo en el encuentro de Cicyp acompañado por Facundo Manes

Allí fue cuando habló de “cuatro pilares para alcanzar ese objetivo, que son cuatro consensos básicos”. El primero, detalló el candidato bonaerense, el consenso fiscal: “Es imposible generar trabajo en un país con 167 impuestos que existen. Eso es burocracia y ponerle la pata en la cabeza a los que producen. Hay que encontrar el consenso fiscal para la producción”.

El segundo consenso que propuso es el laboral. Destacó que “28 millones de argentinos están en condiciones de trabajar, 5 millones en el sector privado y el resto en la informalidad o en el sector público”. “¿Qué país puede salir adelante de esta manera? ¿Qué país puede salir con sólo 5 millones de las 28 millones que pueden conseguir trabajo en el sector privado? No hay manera -advirtió-. Esto requiere que se sienten las fuerzas productivas, los representantes de los trabajadores y la política y entremos la manera de generar trabajo perdurable, sostenible y sustentable en el tiempo”.

Santilli habló luego del tercer consenso, que es el desarrollo federal. Sostuvo que nuestro país tiene muchas riquezas, pero que no hay solución “si no las sacamos, no las producimos, no las transportamos, si no generamos caminos, rutas, puertos, aeropuertos, que nos permitan salir adelante”. Por eso pidió “un desarrollo federal para definir dónde hay que destinar las inversiones para que la Argentina saque su producción, conquiste mercados y construya un futuro mejor”.

Uno de los encuentros virtuales del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP), dirigido por Daniel Funes de Rioja

El cuarto consenso, según el postulante de Juntos, es el de “las reglas claras”: “Llega un gobierno, tiene una regla. Llega otro, hay otra regla. No hay forma de que los que tienen que producir puedan tener una visión a largo plazo, que les permita decir hoy invierto y dentro de diez, veinte o treinta años tener una política de Estado por los próximos 40 o 50 años que nos haga a los argentinos entrar en ese circulo virtuoso al que no podemos entrar o entramos por momentos”, puntualizó.

Para Santilli, “tenemos todo para salir, tenemos productores, tenemos empresarios, talento, capacidad, conocimiento” y elogió a los empresarios presentes porque “han pasado momentos muy difíciles y han podido crecer y sobrevivir, que no es poca cosa: imagínense lo que podríamos hacer si tuviéramos vientos favorables y un camino distinto, tal vez más largo, pero distinto”.

“Estamos ante ese desafío. El que les habla, con Horacio (Rodríguez Larreta) y María Eugenia (Vidal), representamos ese camino. El camino de la búsqueda del consenso”, sostuvo, tras lo cual dijo que “no se puede vivir de esta manera y hay que meterse en la salud, educación y seguridad”.

Sin embargo, el ex vicejefe porteño aseguró que “va a llevar tiempo y no hay soluciones mágicas”, al tiempo que agradeció la presencia de Facundo Manes, el candidato de la UCR que integra su lista, con quien tuvo “una competencia fuerte e intensa”, pero valoró que “hoy estemos unidos”.

