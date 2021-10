Ariel Sujarchuk: “Expo Escobar será el evento de negocios más grande de la Argentina”

Ariel Sujarchuk

Entre el jueves 28 y el sábado 30 de octubre, el municipio de Escobar realizará la Expo Escobar, un encuentro abierto al público general en el que más de 500 empresas nacionales promocionarán las industrias tradicionales, del conocimiento y la cultura, y los distintos sectores debatirán sobre los desafíos futuros en el ciclo Argentina Dialoga.

Durante tres días, industrias automotrices, metalúrgicas y autopartistas, alimenticias, constructoras, desarrolladores inmobiliarios y de bienes raíces, pymes, prestadores de servicios de salud y emprendedores de las industrias del conocimiento y la cultura, de la economía de triple impacto y de las vanguardias en sostenibilidad, entre tantas otras, tendrán un espacio de promoción para alentar la producción, la inversión y la innovación.

“Expo Escobar será el evento de negocios más grande de la Argentina”, afirmó el intendente Ariel Sujarchuk, promotor de esta iniciativa que tendrá por sede un predio de 27 hectáreas al aire libre junto al Parque Industrial de Loma Verde (kilómetro 58 de la Autopista Panamericana) y que posiciona a su gestión en la vanguardia del debate por los desafíos futuros que debe plantearse el modelo económico y productivo de nuestro país.

-¿Qué objetivos tiene Expo Escobar?

-Con Expo Escobar reafirmamos un compromiso: no ser sólo un Estado recaudador sino un Estado promotor de la producción y del desarrollo sostenible, que organice y aporte al crecimiento del Municipio, de la Provincia y del país. En ese sentido, Expo Escobar será el evento de negocios más grande de la Argentina. Pero también Expo Escobar será un espacio de encuentro para el público en general, que podrá disfrutar en familia de grandes shows artísticos y un patio gastronómico con propuestas de primerísima calidad.

-¿Cómo se alcanza un Estado promotor de la producción y el desarrollo sostenible?

-Con el ojo siempre puesto en las futuras generaciones y no en las próximas elecciones. En Escobar somos una gestión que genera políticas públicas y que fomenta la integración, por eso Expo Escobar se propone como una convocatoria a pensar entre todos y todas los desafíos futuros. Y en ese sentido, dentro de la Expo, organizaremos Argentina Dialoga, un gran coloquio plural y diverso que no represente solamente los intereses de un sector en particular, sino el conjunto de los intereses.

-¿Cuáles serán los ejes de debate en Argentina Dialoga?

-Entre otros temas, debatiremos sobre en qué invertir en la Argentina, las criptomonedas, cuáles son las perspectivas del desarrollo económico nacional para los próximos años , la planificación estratégica de los emprendimientos urbanos, el impacto de la virtualidad en el mundo laboral y educativo, las nuevas industrias de la cultura y el entretenimiento, el desarrollo de la industria del conocimiento, las energías limpias y el lugar de la Argentina en un mundo que empieza a salir de la pandemia. Es una agenda muy actual centrada también en la cuestión de género, la inclusión, la ampliación de derechos y la igualdad de oportunidades. Esa es la manera en que gestionamos en Escobar desde 2015 y es la manera en que, entendemos, se debe planificar el futuro de la provincia y el país.

-¿Cómo evalúa el actual desarrollo productivo de la Argentina?

-Necesitamos aprovechar un evento de las dimensiones de Expo Escobar, el más importante de este año, para hablarle con claridad al sector de inversiones en la Argentina, brindarle certidumbres sobre las reglas de juego y marcar de manera consensuada el rumbo del modelo productivo y económico que seguiremos los próximos años.

-En el mismo sentido, ¿cómo analiza el desarrollo sostenible de la Argentina?

-Como Estado debemos interpretar pero al mismo tiempo interpelar las demandas de la sociedad. Las generaciones presentes y futuras reclaman políticas claras que definan la responsabilidad social de gobiernos, empresas y ciudadanía en materia de desarrollo sostenible. Tenemos que entender al mundo como un contexto del que todos y todas somos parte. La situación actual nos exige establecer urgente un compromiso bioético para cuidar los recursos naturales del planeta.

-En Expo Escobar se abordarán los desafíos futuros de la Argentina. A su entender, ¿cuáles son esos desafíos?

-Hay que escuchar más, fundamentalmente. Garantizar un ámbito de encuentro donde Gobierno y oposición, empresas y sindicatos, establezcan los consensos sobre el modelo de producción nacional, algo que el gobierno anterior no hizo. Debemos garantizar los mecanismos para importar insumos y maquinarias que nos permitan producir más, a mejores costos y en mayor volumen. Debemos premiar a quienes invierten en la Argentina y generan empleo genuino, desplegar líneas de crédito para esas empresas, pero también para que los trabajadores accedan a la vivienda y mayor bienestar. Profundizar la industria del conocimiento y la inversión en ciencia y tecnología que nos permita alcanzar el desarrollo sostenible y crecimiento económico que promueva más inclusión, ampliación de derechos e igualdad de oportunidades a los argentinos y argentinas.

