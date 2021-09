Mauricio Macri, contra la Celac: “No me sentaría con gente que viola los derechos humanos”

El ex presidente Mauricio Macri

El ex presidente Mauricio Macri participó hoy de un encuentro organizado por el Centro de Análisis para Políticas Públicas. Entrevistado por el periodista Álvaro Vargas Llosa, habló sobre el impacto de la derrota del Frente de Todos en las PASO, de la necesidad de mantener unida a la oposición, de los errores que cometió durante su mandato, entre 2015 y 2019, y sobre política exterior. De manera puntual, sobre la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que tuvo lugar en México.

Durante su exposición, repudió la participación del venezolano Nicolás Maduro y el cubano Miguel Diaz -Canel. “ No hay que darle escenario para que quieran decirnos que los que son dictadores no son dictadores ”, aseguró. Y amplió: “No participaría en lugares donde uno va a sentarse con gente que está violando los derechos humanos en nuestro continente; tendríamos que seguir trabajando en el Grupo de Lima para liberar al pueblo venezolano, al cubano, para que haya elecciones libres”.

Más allá de la referencia internacional, Macri destacó el triunfo en Argentina de la oposición en las últimas elecciones. “Espero que se profundice el 14 de noviembre, esto abre un enorme espacio y responsabilidad”, consideró, al tiempo que calificó como un “fenómeno” nuevo el hecho de ver como “un gobierno que ha hecho daño y lo volvió a profundizar está empezando a enfrentar la consecuencias de lo que ha hecho”.

Todos los presidentes que participaron de la cumbre de la Celac, en México, incluidos el venezolano Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel

A su vez, cuestionó la estrategia del Frente de Todos para revertir el resultado de las elecciones al señalar que “ aparecen los vendedores con espejitos de colores que regala todo lo que no tiene y destruye el futuro; hay que evitar que el ahorro y el esfuerzo de años pueda ser dilapidado por un régimen populista en muy poco tiempo ”.

Al momento de hacer una revisión de su gestión, y de la derrota en 2019 contra Alberto Fernández, Macri admitió que “falló” en “no darle tanta importancia al simbolismo, que también es poder. Los hechos son importantes, pero hay que darle peso al simbolismo. Si no hay un relato que justifique la épica te podés quedar solo de vuelta”.

“Lo que nos llevo a no poder reelegir en el 2019 es que no había un entendimiento global de la necedad de cambiar, Argentina es un caso patético de retroceso de casi más de medio siglo producto de trabas y comportamientos mafiosos, que hay que romper”, agregó.

Consultado por la aparición de opciones liberales, expresadas en el economista Javier Milei, afirmó: “Las ideas que en el día uno he intentado impulsar en la gestión tienen que ver con las libertades, soy un creyente de la libertad como un hecho central en la vida de una persona”. En esta línea, se diferenció de la construcción política de La Libertad Avanza. “ Surgió una versión mucho más extrema, llegan a niveles de anarquismo, dicen que no tiene que haber sistema, y ahí estamos en un borde en el cual no me siento identificado, la democracia es el peor de los sistemas pero es el único posible ”.

Más allá de los conceptos de Macri, otros dirigente opositor como Miguel Ángel Pichetto, que lo acompañó como candidato a vicepresidente en la campaña de 2019, también se refirió al desafío de la oposición de cara a las elecciones generales de noviembre. En ese contexto, el ex senador nacional solicitó “no subestimar al oficialismo” “Yo creo que hay cierta proclividad para votar a la oposición, pero yo no creo en las encuestas”, enfatizó, por lo que pidió “estar atentos” para “fortalecer la unidad y trabajar en la Provincia de Buenos Aires”.

SEGUIR LEYENDO