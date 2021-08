Alberto Fernández se mete de lleno en la campaña y busca plebiscitar sus dos años de gestión

Alberto Fernández encabezó un acto del Frente de Todos en Tecnópolis

El presidente Alberto Fernández se involucró de lleno en la campaña para las elecciones legislativas en las que plebiscitará sus primeros dos años de gestión. En un discurso efusivo, repleto de críticas a la oposición, les pidió a su gabinete y a los dirigentes del Frente de Todos que salgan a convencer a los argentinos y lanzó: “ No voy a traicionar a Cristina (Kirchner), no voy a traicionar a Máximo (Kirchner), no voy a traicionar a (Sergio) Massa, no voy a traicionar a nadie ”.

Así, el jefe de Estado repasó los logros de su gestión, entre cuáles mencionó el plan de vacunación, la modificación de los impuestos a los bienes personales y a Ganancias y la asistencia a las empresas durante la pandemia, y actualizó sus críticas a la oposición y los medios de comunicación.

“ Saquemos la militancia a la calle y demostremos que estamos para gobernar el tiempo que haga falta para que la Argentina, de una vez y para siempre, crezca ”, enfatizó Alberto Fernández durante un acto partidario realizado en Tecnópolis.





Noticia en desarrollo