Alberto Fernández criticó a los liberales y Javier Milei lo desafió a debatir: “¿Querés ver quién termina con el boleto picado?”

Javier Milei, precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires

Este lunes, en el marco del lanzamiento del plan “Argentina Programa” en Tecnópolis, Alberto Fernández les dedicó fuertes críticas a los liberales. De esta forma, el Presidente les pidió a los jóvenes allí presentes “píquenles el boleto”, porque “su discurso lo conozco bien”. En consecuencia, Javier Milei le contestó por Twitter y desafió al mandatario nacional a debatir: “¿Querés ver quién termina con el boleto picado?”.

“POBRECITO: @alferdez ¿Querés hacer un debate conmigo y ver quién termina con el boleto picado? ¿Estás con ganas de recibir una lección sobre política, economía y valores morales? Lo único que me da vértigo es que después terminarás perdiendo lo poco que aún te queda de autoridad” , expresó el precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el frente “La Libertad Avanza”.

En el acto ante cientos de jóvenes en Tecnópolis, Alberto Fernández había asegurado: “Desde mi juventud hasta acá, tengo un gen que nunca se me apagó. La madurez no lo apagó. Unos dicen que uno es un revolucionario de joven y un conservador de viejo. Mi vocación revolucionaria de joven la sigo manteniendo viva. Por eso reivindico cosas que tienen que ver con las libertades humanas, libertades de los ciudadanos, que nunca voy a dejar de defender. A mí no me pasa eso de que soy liberal en el discurso para los jóvenes en el tiempo de la pandemia, pero propongo que el resto siga igual. Quiero que el mundo después de la pandemia cambie y que la Argentina cambie”.

Y luego apuntó: “Hay liberales que hablan de libertades, pero son muy conservadores. En el fondo lo que les proponen a los chicos es que salgan y luchen contra los que les dijeron que se queden en sus casas, pero cuando salgan a la calle dejen que todo siga funcionando como estaba. A esos liberales píquenles el boleto, muchachos y chicas. Ese discurso lo conozco bien. La libertad esa es para algunos y es catástrofe y penuria para millones” .

Por su parte, el sábado pasado Milei llevó a cabo su primer acto de campaña. La convocatoria, bajo el lema “Ellos contra Nosotros”, reunió a miles de jóvenes que llevaron en andas al candidato hasta el escenario desde el cual habló con su habitual histrionismo.

“Hay que derrumbar el modelo defendido por la casta política, que lo único que ha generado es transformar el país más rico del mundo en uno de los países más pobres del mundo”, dijo. “Hoy comienza la reconstrucción de la Argentina. El año pasado festejaba acá mi cumpleaños y me comprometía a que me iba a meter en política, que me iba a meter en el barro para sacar a los políticos con patadas en el culo” , agregó el economista.

Milei sugirió no votar a sustitutos del verdadero liberalismo que él encarnaría, en referencia a que “hoy todas las propuestas necesitan sumar la consigna libertad”. “¿Por qué sustitutos si acá tienen el original?”, preguntó en referencia a sí mismo. “En ese debate, salieron a acusarnos de genocidas. Justamente la izquierda, que en donde se aplicó su modelo fue un desastre en lo económico, en lo social y en lo cultural. Nosotros, quienes queremos el liberalismo, nos basamos en el respeto irrestricto del proyecto de vida del otro, basado en la vida, en la propiedad y la libertad. Los otros, decían que amaban a los pobres, pero los multiplicaron”, consideró.

“Les pido que nos acompañen en esta revolución moral, para ir a una sociedad que quiera vivir con el fruto de su trabajo. Primero estamos los que nos rompemos el orto laburando, no la casta política. No es una tarea fácil, pero yo no vine acá a guiar corderos, yo vine acá a despertar leones” , declaró.

