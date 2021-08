Especialistas impulsan la Boleta Única de Papel: cuáles serían los beneficios

El tema es recurrente en cada año electoral, ofrece una serie de beneficios para la ciudadanía pero nunca logra instalarse definitivamente en la agenda legislativa por falta de voluntad política. Un grupo de especialistas y organizaciones civiles mantuvieron una reunión para impulsar la incorporación de la Boleta Única Papel (BUP). Descartada para las elecciones de este año, cuyas Primarias se celebraran en dos semanas, la mira está puesta en 2023. Transparencia, ahorro económico y cuidado del medio ambiente, son sus principales argumentos.

A principios de este 2021, cuando estaba en discusión la realización de las PASO y luego la postergación de los comicios, desde el Lavagnismo intentaron incluir la modificación de las boletas. De hecho, a fines de 2020 los diputados de Consenso Federal Alejandro “Topo” Rodríguez, Graciela Camaño y Jorge Sarghini, más el santafesino Luis Contigiani, presentaron un proyecto de ley para incorporar la BUP en las elecciones legislativas 2021, que finalmente no fue tratado.

Desde el Gobierno Nacional justificaron que no había margen temporal para aplicarla este año, sin embargo desde el lavagnismo presentaron un nuevo proyecto para que se instrumente a partir del 2023, pero que sea aprobado este 2021. El planteo lo encabezó el diputado Alejandro Rodríguez en una reunión virtual con el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, en la que también le pidió a referentes de Juntos por el Cambio “que no rechacen la boleta única de papel”. El tema quedó en el freezer.

Sin embargo, esta semana varias instituciones civiles, entre las que se destacan RAP (Red de Acción Política), Cippec y miembros fundadores de Argentina Debate, insistieron con que se implemente la Boleta Única en las presidenciales de 2023.

En un Zoom que compartieron las distintas organizaciones presentaron un sondeo de opinión realizado por Poliarquía que abarcó a 955 personas, mayores de 18 años, de centros urbanos de más de 10 mil habitantes. El 55% de los encuestados evaluó de forma favorable el sistema de votación mediante boleta única. No obstante, un 41% opinó de forma positiva sobre el tradicional sistema de boleta partidaria.

Se estima que la implementación de la BUP permitiría ahorrar 3 mil millones de pesos, ya que se evita la impresión de boletas individuales de cada partido por separado. En ese sentido, el 70% de los encuestados consideró como “muy importante” este punto. El mismo porcentaje destacó también que su implementación evitará que falten boletas de algunos partidos ya que todos van a figurar en el mismo papel.

“Es un sistema superador y mejor al que tenemos, y ni hablar cuando el sistema actual lo mezclamos con algunas realidades provinciales con colectoras o ley de lemas donde el problema de la boleta partidaria se multiplica”, analizó Lourdes Lodi, politóloga y directora del Observatorio Electoral de la Universidad Nacional de Rosario.

En diálogo con Infobae, Lodi lamentó que no se haya implementado la Boleta Única Papel este año ya que además de los mencionados, tenía otros argumentos positivos considerando el contexto epidemiológico: “La boleta la toca solamente la autoridad de mesa cortando de un talonario y dándosela al elector que puede llevar su propia lapicera para marcar la opción; no hay cuarto oscuro, no hay lugar cerrado, no hay manipulación de boletas por los fiscales, no hay sobres... en términos sanitarios es una opción superadora”.

La especialista explicó que durante la gestión de Cambiemos se priorizó una opción diferente que era la del Voto Electrónico. “Expertos en informática demostraron en un informe del Conicet que era un sistema más vulnerable por un lado, y por otro menos auditable”, criticó.

Ya con el gobierno de Alberto Fernández, con las urgencias que demandó la pandemia, el tema pasó a segundo plano. Ahora “no es bueno cambiar las reglas de juego en el marco de las reglas de juego”, sostuvo.

Lourdes Lodi, politóloga y directora del Observatorio Electoral de la Universidad Nacional de Rosario.

“Los temas institucionales nunca aparecen como prioritarios pero cuando se resuelven redundan en una mejor democracia o mejor calidad de políticas públicas porque mejoran la representación” , explicó Lodi.

Consultada sobre cuándo sería oportuno dar el debate, la politóloga dijo que la instalación de este tipo de temas institucionales en la agenda “es algo que necesita ser construido desde la información, explicando por qué tales cambios serían necesarios. Se instala de a poco desde el lugar del ahorro, de los costos, desde el lugar del beneficio en términos ecológicos y ambientales al no uso de tanto papel, y después la equidad en la competencia electoral”. “Hay provincias con caciques reelectos eternamente, quienes tienen la lapicera o la billetera terminan con la cancha inclinada dirimiendo una elección”, opinó.

En efecto, el sistema de Boleta Única Papel impide que se atente contra los distintos partidos robando, clonando, incluyendo boletas truchas en los cuartos oscuros. “Todo eso que sucede con la boleta partidaria se resuelve”, afirmó.

“Quien diseña y provee la Boleta Única Papel es el Estado, el lugar es equivalente para todos los partidos con el mismo tipo de diseño y el lugar que ocupa cada candidato se define por sorteo, con lo cual un partido pequeño que no tiene un solo fiscal compite en igualdad de condiciones en términos de visibilidad y presencia el día de la elección ”, argumentó Lourdes Lodi sobre el sistema que ya funciona en provincias como Santa Fe y Córdoba.

En la comparación con el sistema de boleta partidaria, “quienes tienen grandes estructuras de recursos humanos y económicos imprimen varias veces el padrón, lo distribuyen bajo puerta, en la calle, hay una distribución previa en clave de punteros, y además tienen mayor cantidad de boletas el día de la elección para reponer”.

Otro factor es el tema de los fiscales: “Generalmente los principales partidos tienen un gran número e incluso contratan para traer y cuidar boletas”. Mientras que “los partidos chicos no tienen fiscales en todas las mesas, no tienen el dinero ni la estructura para repartir previamente las boletas ni para reemplazar en los lugares donde falten porque no imprimen tantas veces el padrón”.

En efecto, la implementación de la Boleta Única Papel también aportaría equidad en beneficio de los partidos minoritarios ya que “el partido grande generalmente tiene la capacidad de decir dónde ubica su boleta, cómo las ordenan, la calidad del papel, el diseño gráfico haciéndola más atractiva”, manifestó la politóloga.

“En Santa Fe, por ejemplo, en esta elección en la boleta partidaria va a aparecer el gobernador (Omar Perotti) que es candidato suplente a senador. Como en otras provincias que incluso se ponen figuras de referencia que incluso no son candidatos a nada, la boleta partidaria da esa libertad al partido para decidir lo que muestra en la boleta; eso es disparidad, no juegan solo con el caballo del comisario sino con el comisario”, profundizó Lodi. Con la BUP los grandes frentes no tienen incidencia ya que es el propio Estado que el define la boleta y sortea la ubicación de los candidatos en la misma.

¿Por qué desde el Kirchnerismo o Juntos por el Cambio no se ha impulsado el debate? Para Lodi hubo un punto de inflexión que ocurrió durante la gestión de Mauricio Macri cuando se propuso el voto electrónico: “Lo que podría haber sido una reforma en el sistema de votación pasando a la Boleta Única de Papel se terminó dividiendo en tres opciones que eran mantener la boleta partidaria, ir hacia el voto electrónico y la BUP”. “Esa dispersión estancó el avance hacia la boleta única que es un proyecto que está en agenda en el Congreso Nacional desde hace más de 10 años”.

“Hoy es un tema en agenda sobre que los partidos y legisladores tendrán que pronunciarse, de alguna manera el no avance es porque hay una estructura de cómo se piensan las estrategias electorales, nuestra cultura política está vinculada a la boleta partidaria y muchas veces está el temor hacia lo desconocido, a cambiar algo que a muchos les ha resultado efectivo en sus lógicas de construcción político-electoral”, argumentó Lodi.

Este sistema ya se implementa en la mayor parte del mundo. Argentina comparte con Congo, Mali, Marruecos, España, Finlandia, Togo, Uruguay, República Dominicana, Guinea, Malawi, Letonia, Noruega, Filipinas, España, Suecia y Togo, el listado de países que no implementan la boleta única de papel.

Desde Mendoza, Neuquén, Entre Ríos, y Corrientes hubieron consultas en busca de pensar la implementación la BUP a nivel subnacional. El objetivo es avanzar hacia su implementación total en 2023.

SEGUIR LEYENDO: