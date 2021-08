Mauricio Macri pasó por Pinamar con ataques al populismo, autocríticas y elogios a Javier Milei

Mauricio Macri, con el intendente Martín Yeza y Hernán Lombardi durante la charla con vecinos de Pinamar

“El populismo genera resignación, busca que la gente baje los brazos, que se rinda, pero estamos a 20 días de un proceso electoral y hay que votar, fiscalizar y comprometerse porque no podemos regalar nuestro futuro”. Lo afirmó Mauricio Macri durante un encuentro en Pinamar con quince madres, padres y jóvenes universitarios que fue organizado por el intendente Martín Yeza y del que participó el candidato a diputado nacional de Juntos Hernán Lombardi.

Durante una hora, en una mesa al aire libre en el balneario La Gamba, el ex presidente escuchó a los vecinos, que fueron convocados por Yeza a partir de una encuesta que hizo a través de Instagram entre sus seguidores y que preguntaba si estaban pensando en radicarse en el exterior. Un 75% contestó afirmativamente, un dato llamativo que llevó al intendente pinamarense a aprovechar la presencia de Macri para reunirlo con algunos de quienes habían respondido el sondeo.

Fueron invitados cinco madres, cinco padres y cinco jóvenes, todos de distintos orígenes sociales y sin ninguna vinculación entre ellos, con un denominador común: pensaban irse del país, alentaban a sus hijos a hacerlo o conocían a gente que se había radicado en el exterior o estaba por concretarlo.

Tras la reunión, hubo selfies de los participantes de la charla con Mauricio Macri y Martín Yeza

Entre los más jóvenes hubo coincidencias en que sentían que el esfuerzo no garantiza el progreso en la Argentina, que les resultaba imposible comprar un auto, tomar un crédito o ahorrar tanto en pesos como en dólares y que sus padres los alentaban a irse del país luego de terminar sus estudios.

Luego de escuchar a sus interlocutores, Macri contestó sus preguntas. Acerca de la cantidad de gente que quiere radicarse en el exterior, destacó que él había viajado por muchos lugares del mundo, pero que para vivir no existe como el propio país, por lo que llamó a “no rendirse tan fácilmente”.

Cuando fue consultado sobre las peleas en Juntos por el Cambio, dijo que es lógico que existan discusiones. “Todos los curas quieren ser Papa”, afirmó, luego de lo cual comentó que estaba alentando los distintos liderazgos internos porque “alimentan el espacio”. Sin embargo, advirtió que esas diferencias tienen un límite: “No podemos permitir que el kirchnerismo tenga mayoría en el Congreso porque ya estamos ubicados geopolíticamente con Venezuela y Nicaragua, y un triunfo en las elecciones hará que la Argentina termine alineada con ese modelo”.

El intendente Martín Yeza convocó a quince personas desde Instagram para hablar con Mauricio Macri y Hernán Lombardi

También le preguntaron qué aprendizaje le dejaron los errores cometidos durante su gobierno. “La autocrítica no es tanto por los cambios que hice como por los que no hice”, admitió Macri. Alguien le mencionó el error de “no haber terminado con los piquetes” y el ex presidente admitió que tendría que haber acelerado algunas decisiones: “La gente quería que los cambios se hicieran rápido, pero algunos procesos son lentos y un mandato presidencial sólo dura cuatro años”.

Además, Macri consideró que “la política tiene que replantearse esa cosa del buenismo” y pidió a los presentes que “cuando un dirigente quiera regalarles algo, tienen que decirles que no, que lo único que tienen que hacer es dejarlos trabajar y que no les saquen el fruto de su esfuerzo”.

El encuentro terminó entre selfies con Macri de los participantes de la charla, quienes, para sorpresa de los organizadores, se terminaron anotando para fiscalizar las próximas elecciones.

Mauricio Macri, Hernán Lombardi y Martín Yeza, de campaña en Pinamar

Uno de los datos llamativos se registró durante una entrevista que brindaron Macri y Yeza a un medio local. En la nota, el intendente recordó cuando el año pasado defendió la temporada de verano que el gobierno bonaerense quería prohibir por la pandemia y dijo que hasta el economista liberal y candidato porteño Javier Milei lo había defendido. Allí fue cuando el ex presidente lo interrumpió: “Quiero decir que coincido con las ideas y los valores de Milei. Creo en la libertad y el rol del Estado”.

Luego de haberse sumado la semana pasada a la campaña de Juntos por el Cambio, el viernes con María Eugenia Vidal en Capital y el domingo con Diego Santilli en Tres de Febrero, Macri tuvo este breve paso de ayer por Pinamar y la semana que viene estará Tandil, su ciudad natal.

