En la interna del Gobierno en Santa Fe, el que gane pondría a todos los candidatos varones y el que pierda a todas las mujeres

El lanzamiento de los candidatos de la lista que apoya el Gobierno en Santa Fe

Que la lista que gane aporte todos sus candidatos varones y la que pierda a todas sus candidatas mujeres. Ese es el escenario más probable en la interna del Frente de Todos de Santa Fe para la integración de la nómina de nueve candidatos a diputado nacional que renueva la provincia.

Es así porque compiten solo dos listas y están encabezadas por varones y, por la aplicación de la ley nacional de paridad de género, los nombres de una y otra lista deberán intercalarse para dar lugar a una integración igualitaria de varones y mujeres.

El cumplimiento de ese requisito podría provocar esa consecuencia sorprendente. Con un destacado: entre los que van a quedar afuera de la lista definitiva que competirá el 14 de noviembre estará quien encabece la lista interna que pierda.

Uno de ellos es el actual senador nacional Roberto Mirabella, nada menos que el dirigente que el gobernador Perotti defendió hasta último momento para que fuera candidato a la reelección como senador, condición que terminó cediendo recién en las negociaciones de último minuto con Alberto Fernández y Cristina Kirchner. La ex presidenta mantuvo en segundo lugar a su candidata, la actual senadora María de los Angeles Sacnun.

Como prenda de unidad, y favorecido por su buena imagen en las encuestas, el primer lugar que Perotti pretendía para Mirabella se lo quedó el senador provincial por Rosario, el ascendente ex comentarista deportivo Marcelo Lewandowski.

El que gane la elección de senadores ingresa la dupla de candidatos, y el que sale segundo ubica al restante (el tercero no suma nada). La boleta de senadores va pegada y por eso arrastra a la de Diputados, si no hay corte.

El acuerdo por las listas de Santa Fe no pudo evitar la interna, pero permitió el aval a Perotti del presidente Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. Rossi se lanzó igual a la interna y tuvo que dejar su cargo de ministro de Defensa nacional.

Los candidatos que impulsa Agustín Rossi

Mirabella ahora encabeza una de las dos listas para diputados, la del oficialismo provincial. La otra, en representación del sector de Rossi (que disputa por una senaduría), la lidera el concejal de Rosario Eduardo Toniolli.

La elección interna promete ser pareja y por eso el que pierda no podría integrar a la lista definitiva a todos los varones que propone en la boleta que llevará a las PASO. Tampoco estarían en esa boleta única de noviembre las mujeres de la otra nómina, por la obligación de intercalar hombres y mujeres.

Si el que pierde es el senador que sucedió en la banca a Perotti, se quedará sin red después del 10 de diciembre, aunque los primeros sondeos indican que Mirabella podría ganar por poco los comicios para diputado. De lo contrario, pasaría de ser la mano derecha del gobernador a no figurar en ningún cargo. En la elección general se calcula que ningún frente podría sumar más de 3 o 4 diputados.

El único resultado en las PASO que evitaría que una lista aporte a todos los varones y la otra a todas las mujeres es que una de las dos arrase y duplique los votos que consiga la otra, un pronóstico bastante improbable.

Esta posibilidad es menos conocida por la opinión pública y los electores que por los candidatos, que son conscientes de este riesgo de quedar afuera desde el primer día posterior al cierre de listas.

Es bastante singular la situación que se da en el Frente de Todos de Santa Fe. Los principales candidatos hacen campaña para ganar, pero al que pierda en la elección de diputado le conviene perder por mucho, o sea no hacer una buena elección.

Cristina Kirchner con los principales candidatos del Frente de Todos en Santa Fe

Sólo si es duplicado en votos tiene chances de asegurarse el tercer lugar en la lista (el primero y el segundo serían para la nómina que gane). Si pierde por poco, es seguro que no va a figurar en ninguna parte de la boleta general, porque el intercalado sería uno y uno, hombre de un lado, mujer del otro.

Una posibilidad de solución sería que la junta electoral del Frente de Todos establezca algún acuerdo interno para que no se altere tanto la voluntad de los votantes, que se van a inclinar por una lista seducidos por el nombre del dirigente que la encabeza, y después este podría no figurar en la boleta que represente la unidad de ese frente. Aunque esta alternativa está casi descartada porque ya se resolvió internamente que se respete el sistema D’Hont y la paridad a rajatabla.

El mismo problema no se dará en las otras dos coaliciones que disputan candidaturas en Santa Fe porque no se repiten las mismas características, aunque todos estos cálculos están condicionados por los resultados electorales.

En Juntos por el Cambio hay cuatro candidatos y, si bien hay paridad entre ellos, no podría pasar que los referentes de una lista no aparezcan en la boleta general, aunque se pueden generar otros problemas a la hora de integrar la lista de todos, como que uno de los que encabeza alguna de las listas no aparezca en lugares de expectativa en la elección general.

Tampoco ocurrirá algo parecido en el Frente Amplio Progresista, que al igual que el Frente de Todos propone dos listas de candidatos a diputado, pero con una diferencia: una es encabezada por una mujer y la otra por un varón. Esto a lo sumo implicará que se altere el orden en el que los candidatos de cada sector se suman a la lista general, según la necesidad de ubicar antes a un hombre o a una mujer.

A nivel provincial, Santa Fe estrena este año una ley de paridad que ya resolvió este problema permitiendo los duetos de candidatos, es decir que si bien la lista respeta el reparto del 50% entre hombres y mujeres, se los puede integrar de a dos pero alternando el orden, con lo que si los primeros dos son hombre-mujer, el segundo dueto puede ser mujer-hombre. Después habrá que ver cómo sigue la lista.

Esta forma de integración permite atenuar (no elimina) problemas como el de las dos listas de diputados del Frente de Todos, donde la ley pone el acento en el respeto de la paridad al extremo de vulnerar la representación popular, aunque se trate de una elección interna en la que no se eligen legisladores sino candidatos, que así desde el vamos quedan excluidos de la competencia.