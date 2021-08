Sin grietas, la UBA reunió a la primera línea de la política, la academia, la ciencia y el ámbito empresario para celebrar los 200 años de su fundación

(Franco Fafasuli)

La Universidad de Buenos Aires celebró este jueves sus primeros 200 años de vida. Lo hizo en un acto en la Facultad de Derecho que encabezaron el presidente Alberto Fernández y el rector Alberto Barbieri. La ceremonia reunió a 200 graduados y docentes renombrados de la universidad, entre políticos, empresarios, científicos e investigadores.

Las 200 personalidades que asistieron al acto fueron reconocidas por la universidad por sus trayectorias en sus respectivos campos. La ceremonia tuvo también su costado político ya que reunió a dirigentes del oficialismo y la oposición, como Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta y Facundo Manes, a un mes de las elecciones legislativas.

En su discurso, Alberto Fernández destacó la importancia que la UBA tuvo en su vida: “Toda mi vida está cruzada por la UBA que es un lugar magnífico. La universidad no hubiera sido lo que es si no hubiera ganado la gratuidad. Fue un acto central para el desarrollo del conocimiento. Permitió que los hijos de los obreros pudieran estudiar. Miren cuántas cosas tenemos para ponernos orgullosos”, señaló.

El presidente Alberto Fernández encabezó el acto (Franco Fafasuli)

Luego, se refirió a algunos de los asistentes: “Lo veo a Horacio Rodríguez Larreta, a Axel Kicillof, a Pedro Cahn, un orgullo para la ciencia que me ayudó en el momento más difícil de mi vida, a entender lo que no entendía. A todos la UBA nos marca de un modo singular. Yo sigo dando clases porque no me van a dar los días para agradecer a esta universidad y es mi modo de agradecerle, devolviendo lo que otros me enseñaron”.

Por su parte, Barbieri, el rector de la UBA expresó: “Queremos reafirmar nuestros conceptos y principios básicos: consideramos a la educación y la educación universitaria como un derecho humano, un bien público y social y como un deber indelegable del Estado. En ese contexto afirmamos nuestros principios de universidad pública, autónoma, gratuita cogobernada, laica, plural, de calidad, generadora del conocimiento, inclusiva, de cara a la necesidades de nuestro pueblo y sobre todo defensora de los derechos humanos y los valores democráticos”.

(Franco Fafasuli)

Barbieri mencionó algunos de los logros más destacados de la universidad, como haber formado a los 5 premios Nobel argentinos y a 18 de los presidentes de la Nación, y aludió a la selección de 200 galardonados: “Nuestra universidad ha visto que en sus aulas que se han formado miles de hombres y mujeres con gran trascendencia en las ciencias y profesiones. Eso se ve fielmente representado en esta pequeña muestra de 200 personalidades que con mucho esfuerzo hemos elegido para distinguir en ella la pluralidad calidad del mosaico que corresponde a nuestra diversidad de comunidad universitaria”.

Y cerró con un mensaje hacia la dirigencia política: “Siempre hago una reflexión: no encuentro ningún ejemplo de desarrollo sostenido en el tiempo en ningún país en donde la universidad no haya sido un elemento central. Les propongo que construyamos una sociedad cada vez más justa e inclusiva y haciendo realidad el sueño de todo el pueblo argentino”.

Ante la consulta sobre la elección de los 200 premiados, desde el rectorado explicaron constituyen “una pequeña muestra de los miles y miles de docentes, graduados y graduadas que, con su talento, su compromiso y su vocación mantienen a esta institución en lo más alto y renuevan su prestigio generación tras generación”.

El rector de la UBA, Alberto Barbieri. (Franco Fafasuli)

La elección estuvo a cargo de cada unidad académica y se hizo teniendo en cuenta “su especial trayectoria en el campo profesional, académico, científico, cultural, empresarial y/o de gestión enaltecen a la UBA en su Bicentenario”. “Son 200 nombres con historias y caminos heterogéneos y diversos, pero que, en conjunto, reflejan fielmente la pluralidad y riqueza de nuestra Universidad”, informaron.

Entre los galardonados estuvieron, por ejemplo, los actuales jueces de la Corte Suprema Carlos Rosenkratz, Inés Higthon de Nolasco y Ricardo Lorenzetti y el ex juez Eugenio Zaffaroni.

(Franco Fafasuli)

A ellos se les sumaron otras personalidades del mundo empresario, con exitosas carreras en sus hombros y que egresaron de la alta casa de estudios porteña. Alejandro Bulgheroni, dueño de PAE, Sergio Kaufman, presidente de Accenture Argentina, Enrique Cristofani, presidente del directorio del Banco Santander, Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina, Marcelo Figueiras, dueño del laboratorio Richmond que produce la vacuna Sputnik V en la Argentina, Hugo Sigman, dueño del laboratorio que produce un componente de la vacuna de AstraZeneca y Jorge Rendo, directivo del Grupo Clarín, entre algunos de los empresarios más destacados.

Durante el evento se proyectaron mappings y hubo un show artístico que acompañó la distinción a las 200 personalidades. Elena Roger cantó el himno nacional y se presentó una moneda y una estampilla conmemorativa del bicentenario que fueron realizadas por La Casa de Moneda y el Correo Argentino respectivamente. Asimismo se proyectó un video sobre la fachada de la sede de la avenida Las Heras de la Facultad de Ingeniería y se sumó otro homenaje que reflejó el potencial científico de la universidad en la Plaza Houssay.

SEGUIR LEYENDO: