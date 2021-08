Alfredo Cornejo: “Si hay heridos por las internas, deberán cicatrizar rápido porque el electorado pide unidad”

Alfredo Cornejo

El precandidato a Senador por Juntos por el Cambio en la provincia de Mendoza y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, suele tener fuertes definiciones respecto de la política nacional. Lo hizo cuando era gobernador de su provincia y parte de la alianza de gobierno Cambiemos, también ahora que está en la oposición.

Cornejo asegura que esta elección es fundamental para el “equilibrio” de fuerzas con el kirchnerismo y para avanzar en la alternancia de cara al 2023. “Vamos a tener variedad de oferta”, dice, sabiendo que su nombre figura entre los posibles candidatos a competir.

Enfrentado al kirchnerismo, señala que si el oficialismo pierde en las próximas elecciones, una parte del peronismo tendrá que “dar la cara y correrse de la conducción de Cristina Kirchner”. También afirma que el Gobierno “es conservador y de derecha” y que el país “necesita un peronismo productivista y no uno planero, que es lo que tenemos”.

- ¿Cómo se plantea la elección en Mendoza?

- Creo que vamos a tener una buena elección y una campaña planteada en términos normales. Mendoza tiene la ventaja de que es una provincia con mucha institucionalidad entonces, aunque nunca se sabe, la discusión no se va a dar en términos personales.

- ¿La pandemia cambió la estrategia?

- Todos vamos a tener una campaña relativiamente atípica porque el miedo al contagio está vigente, por lo que el resultado es que todos tomemos recaudos y más en el contacto personal. El vehículo van a ser los medios de comunicación y las redes sociales. Sin embargo, no hay que escaparle tanto al contacto personal porque salir a la calle y dar la cara es un buen gesto.

Rodolfo Suárez y Alfredo Cornejo

- Usted es candidato a senador y tiene chances de acceder, ¿cómo se imagina que será la próxima Cámara alta?

- El detalle más importante es que está Cristina Kirchner que es la verdadera dueña del poder político en la Argentinan y a la que hay que ponerle freno. La orientación económica no es la de Martín Guzmán, es la de Cristina y Axel Kicillof; la politica internacional es la de Cristina Kirchner, no queda duda. Ante las dificultades económicas que tenemos el gobierno pone como atenuante la pandemia, en realidad es la necedad ideológica. La pelea de poder tiene que ser con Cristina Kirchner, si queremos frenar este proyecto hay que ganarle al kirchnerismo en todos los distritos, en especial en la provincia de Buenos Aires.

¿Cuánta de esa centralidad tiene que ver con el lugar que le da la oposición?

- Ella -por Cristina Kirchner- aparece poco pero está en las decisiones trascendentes. El enamoramiento con la vacuna Sputnik es de ella, la relación con Venezuela, Cuba y Nicaragua es de ella, ese pensamiento maniqueo con el campo, esa idea de que el poder judicial autónomo es un resavio de la Revolución Francesa, ese afan de manipular la Justicia es de ella . Al kirchnerismo hay que evaluarlo más por lo que hace que por lo que dicen. Son un proyectos progresista que dice que defiende a los pobres y no para de crecer la pobreza. Son los autores intelectuales de cerrar las escuelas y no hay nada que sea más progresista e igualatoria que la educación.

- ¿Con la importancia que le da a Buenos Aires significa que usted también va a militar en Buenos Aires además de Mendoza?

- Todos vamos a jugar en Buenos Aires, lo debemos hacer, es importante para el equilibrio de poder que en Buenos Aires tengamos una buena elección , si la tenemos nos podemos esperanzar para torcer este retroceso en el que está en la Argentina por la necedad ideológica.

¿La elección de 2021 es más o menos relevante que la de 2023 a la hora de pensar el armado?

- Están unidas las dos elecciones. En el 2021 lo que estamos discutiendo es el equilibrio de poder y en el 2023 vamos a discutir la alternancia. Si hacemos bien las cosas deberíamos equilibrar el poder y no permitir que tengan mayoría en especial en Diputados y nos pondríamos a tiro de la alternancia en la próxima elección presidencial.

- Cambiemos ganó la elección de medio término en 2017 pero perdió en primera vuelta. ¿Si pierden la posibilidad de la alternancia desaparece?

- No necesariamente, pero creo que si el kirchnerismo gana con los niveles del 2019 en la provncia de Buenos Aies es obvio que van a avanzar en la manipulación de la Justicia, van a mantener esta política económica generando recesión y mayor pobreza. Nosotros vamos a tener un menú de opciones para el 2023.

- ¿Sigue creyendo que luego de la experiencia de Cambiemos es el momento que sea el PRO quien acompañe al radicalismo y no al revés?

- Sí, estoy convencido. Es una pena que en la provincia de Buenos Aires no llevemos todos a Facundo Manes porque nos da más posibilidades de ganar para el 2023. Pero nos podrían haber acompañado y no tener que cambiar de distrito a Diego Santilli, eso no es correcto.

Alfredo Cornejo y Patricia Bullrich

- ¿Dejará muchos heridos la cantidad de internas que tiene Juntos por el Cambio en todas las provincias?

- A la mayoría de las internas las veo virtuosas para Juntos por el Cambio. Si hay heridos, deberán cicatrizar muy rápido porque el electorado está demandando esa unidad. Si perdiste, ya está, sumate a trabajar. Puede ser que eso no ocurra en algún distrito pero en los grandes centros urbanos eso va a ocurrir y creo que nos v a apotenciar y que vamos a sacar más votos que en las PASO.

- Alfonsín decía que el límite era Mauricio Macri, ¿el de Juntos por el Cambio son los liberales que no lograron un acuerdo?

- El límite es el kirchnerismo. El kirchnerismo le a hecho un relato a parte de los argentinos en el que dice que es un proyecto de izquierda y progresista, pero en realidad es de derecha y conservador, mantiene el status quo de una economía destrozada; tiene la educación cerrada en la pandemia y eso mostró exactamente lo que es: conservador, no tienen nada de progresista. El límite concreto es una relación con el kirchnerismo que nos llevó a un atraso del país que ellos van a llegar a gobernar 16 de los últimos 20 años y resulta que fijan la atención de los problemos en un gobierno de 4 años.

- ¿Qué cree que puede pasar con el peronismo si pierde esta elección?

- Espero que haya una reaccion y buena parte de la dirigencia peronista que no comulga con Cristina Kirchner y La Cámpora que hoy maneja el PJ, tengan la valentía de dar la cara en una derrota y correrse de la conducción de Cristina Kirchner. La Argentina necesita un peronismo productivista y no uno planero que es lo que tenemos.

