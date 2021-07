Florencio Randazzo: “El que tiene una pyme en Argentina es un héroe”

Florencio Randazzo, el precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, se refirió al presente que atraviesan las pequeñas y medianas empresas del país y manifestó que quien tiene una pyme en Argentina es un “héroe”.

“Quien tiene hoy una pyme en Argentina es un héroe, con una carga impositiva fenomenal y es mirado de reojo por el gobierno cuando en realidad debería ser visto como un socio que crea trabajo”, expresó quien encabeza la lista de precandidatos por Vamos por Vos de cara a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 12 de septiembre.

“En Argentina se sale de la pobreza creciendo y generando empleo; las decisiones que se han tomado en los últimos tiempos van en sentido contrario”, detalló en su análisis Randazzo en declaraciones a radio La Red.

En este sentido, el precandidato también se refirió al cierre de las exportaciones de carne aplicado en el país: “La Argentina tiene que estimular las exportaciones para que ingresen dólares y de esa forma poder importar bienes de capital que nos ayuden a seguir desarrollándonos”.

“Las decisiones que se están tomando son absolutamente al revés de lo que hay que hacer en este país”, insistió Randazzo y en la misma línea de su análisis, hizo hincapié en su compañera de fórmula: “En Argentina tenemos que discutir cómo generamos trabajo por eso es muy importante la incorporación de voces como la de Carolina Castro, que se suma con su experiencia desde su empresa pyme que produce más de 100 partes para una automotriz japonesa”.

Carolina Castro, la dirigente de la Unión Industrial, empresaria de una pyme metalmecánica ligada al sector automotor y referente destacada del ámbito corporativo, es quien secunda a Randazzo de cara a las PASO. “Cuando hablás con las pymes, y son cientos de miles, que le dan empleo a 4 millones, y le preguntás al dueño si quiere tomar gente, dice que no por una serie de trabas que sufren”, señaló al respecto.

A propósito de los posibles caminos a seguir para abordar el escenario, Castro comentó: “Es necesario hablar de la justicia laboral, del cepo, de las contribuciones patronales, y de los enormes costos que hay que asumir para tomar a una persona”.

Castro es la segunda candidata a diputada nacional por Vamos con Vos. “Argentina puede estar mucho mejor de lo que está, tenemos que generar 10 millones de empleos nuevos; yo vengo del mundo de la producción y creo que puedo aportar mi visión desde ese lugar”, enfatizó la precandidata en declaraciones a Radio Rivadavia.

Vamos Con Vos, la lista que encabeza el ex ministro de Transporte Florencio Randazzo

En la nómina de cara a las PASO, el ex ministro del Interior y Transporte estará acompañado de la politóloga y empresaria industrial Carolina Castro; el ex intendente de General Pueyrredón, Gustavo Pulti; la docente Valeria Iglesias; el ex director técnico de la Selección Argentina de Karate, Adrián Verdini; la socióloga Julieta Rizzolo; el docente universitario Juan de Dios Cincunegui; la licenciada en Trabajo Social Mariana López; el creador del reconocido programa Campeones, Carlos Legnani; y la especialista en políticas de género y temas de desarrollo agroindustrial Maite Crespo Bjerg.





SEGUIR LEYENDO