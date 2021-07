Cómo cerraron sus listas “los celestes”, el partido que lidera Guillermo Moreno y el frente de Santiago Cúneo

Guillermo Moreno

Los candidatos de las diferentes fuerzas que van a competir en la próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) ya están definidos: este sábado venció el plazo que los partidos tenían para presentar sus respectivas listas.

Además del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, las principales coaliciones que tienen representación actualmente en el Congreso, también cumplieron con esta formalidad otras alianzas que este 12 de septiembre buscarán superar el piso de las PASO y luchar por una banca en los comicios generales de noviembre.

Entre otros ejemplos está el del ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Competirá en la provincia de Buenos Aires por un lugar en la Cámara de Diputados con su partido, denominado Principios y Valores, y con fuertes críticas tanto al macrismo como al actual gobierno de Alberto Fernández.

En esta ocasión, el ex funcionario nacional estará acompañado en la boleta por Susana Ocampo, miembro de las 62 Organizaciones Peronistas, y Jaime Alper, presidente del Partido Republicano Federal. El resto de los postulantes se dividirán entre dirigentes “del movimiento obrero organizado”, empresarios y políticos de carrera, en partes iguales, según habían anticipado fuentes cercanas al ex funcionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Cynthia Hotton

Por su parte, la economista y referente de los “celestes”, Cynthia Hotton, encabezará su propia lista de candidatos a diputados nacionales en el territorio bonaerense con su agrupación + Valores, que también presentará postulantes en Córdoba, Chaco, Santa Fe, Mendoza, Corrientes y la Ciudad de Buenos Aires.

La dirigente “pro vida” estará acompañada en la nómina por Gastón Bruno, un joven licenciado en Ciencias Políticas, ex director de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires y ex vicepresidente de la Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA).

La boleta también estará integrada por María Eugenia Santiago, doctora en Comunicación y profesora de Historia en la Universidad Católica Argentina y de la UADE; Daniel Di Paolo, abogado de La Plata y ex presidente de la Juventud Bautista Argentina; Irma Strochen, pastora, jubilada y activista social; Jorge Martin Vivanco, productor agropecuario de Pergamino; María Emma Roldán, miembro de Abogados por la Vida, y Ariel Squeff, un empresario Pyme, especialista en agronegocios.

La lista se completa con Silvia González, abogada y pastora en José C. Paz; Arturo Hotton Risler, embajador Argentino en Bulgaria ex candidato a vicegobernador en la Provincia de Buenos Aires; María Luisa D’Angelo Rodriguez, directora del Instituto María Madre Nuestra, una escuela barrial de Escobar; Marcelo Resico, director del doctorado en Economía Social de la Universidad Católica Argentina, y Carolina Kennedy, profesora de Educación Física y activista en la inclusión educativa de niños con síndrome de Down.

El sector de los “celestes” también estará representado por el ex director de Aduana y veterano de la Guerra de Malvinas Juan José Gómez Centurión, quien encabezará la lista Unión por el Futuro, que irá a una interna con la de Nueva Unión Ciudadana, liderada por Juan Carlos Neves, otro ex combatiente del conflicto del Atlántico Sur.

Sin embargo, el Partido Celeste tendrá su propia boleta en la provincia de Buenos Aires, en la que irán como postulantes Ayelén Alancay, quien se denomina como una “activista por las dos vidas”; Raúl Magnasco, presidente Fundación Más Vida, y Pamela Vallejos, entre otros.

El periodista y ex candidato a gobernador bonaerense, Santiago Cúneo

Por último, el periodista y ex candidato a gobernador bonaerense, Santiago Cúneo, volverá a participar en unas elecciones: esta vez lo hará con el sello del Partido Popular, agrupación que lo tiene a él como primer candidato a diputado nacional, seguido por María Fernanda Amaya, Miguel Ángel Rodari y Lorena González.

La nómina continúa con los nombres de Alejandro Papotti, América Lorena Cardozo, Martín Raffo, Nieves Maciel, María Galarza, Patricia Cárdenas, Paul Marcelo Melendi, Sandra Buera, Norberto Soloa, Analía Cáceres, Sergio Pérez, Andrea Belén, Samuel Velásquez, Nancy Garzón, Christian Torilla y Carolina Núñez.

