Toma de Guernica: los desalojados le exigen al gobernador Axel Kicillof “que cumpla sus promesas”

Unas 700 familias y vecinos de Guernica reclamaron en el centro porteño (Télam)

“A nueve meses del desalojo, y a un año de la toma de Guernica, el gobierno de Axel Kicillof incumplió con las promesas de entregarle a las familias un terreno con servicios”. El que denuncia es Eduardo Billiboni, el dirigente del Polo Obrero que acompañó ayer a las 700 familias que se concentraron en el centro porteño para manifestar su reclamo al cumplirse un año de la mega toma en el partido bonaerense de Presidente Perón, y a nueve meses del desalojo por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires.

“El acuerdo consistía en que una vez que se desalojaba el predio, en seis meses se les iba a entregar un lote social. Se llama social porque no es regalado, se paga en cuotas. Estamos hablando de alrededor de unas seiscientas familias. Eso no ucurrió, hubo reuniones con funcionarios de provincia y le siguen dando largas al asunto. Después hay más personas, que no firmaron ningún acuerdo, pero que siguen reclamando”, continuó el dirigente de izquierda.

Según pudo saber Infobae, el Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Sindicalismo Combativo y MTR 12 de Abril, entre otros movimientos sociales, en vez de protestar en la zona del Obelisco, como hicieron ayer, iban a cortar el Puente Pueyrredón, pero la medida se suspendió como muestra de buena voluntad. Fue porque Andrés “Cuervo” Larroque, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, les aseguró que en un mes se comenzarían a entregar certificados de pre adjudicación de acuerdo a los relevamiento sociales que se realizaron durante la toma.

Una alta fuente de la cartera de Larroque aseguro que “ la entrega de los 900 terrenos a generar en esta primera etapa son parte de los 1.500 a los que oportunamente se comprometieron producir el municipio de General Perón, en conjunto con la provincia ”.

Según puntualizaron los voceros de Kicillof, “las tareas previas que se comenzarán a realizarse próximamente incluyen el cartel de anuncio del emprendimiento, la instalación del obrador, la ejecución del cerco de obra con iluminación y empezar a realizar la apertura de calles. La provincia está terminando de elaborar el proyecto urbanístico que incluye un parque lineal. En la financiación de la infraestructura, agua, cloacas, electricidad, calles, instalaciones de captación de agua, plantas de tratamiento, intervienen organismos nacionales y provinciales. Todo esto lleva un tiempo lógico”.

La mega toma de Guernica fue desalojada en octubre pasado, pero la mayoría de las familias aún no consiguieron soluciones habitacionales

”Kicillof no cumplio ninguna promesa. Al diez por ciento de las tres mil personas de Guernica les dieron subsidios de treinta mil, cincuenta mil pesos, para alquilarse algo; pero a la mayoría no le dieron nada. Están esperando por la promesa de Kicillof que dijo que había noventa mil terrenos sociales y hasta ahora no aparecio ninguno. Por eso la gente sigue reclamando ”, recalca Billiboni.

Gustavo Gómez, uno de los delegados de los cuatro barrios en los que estaba dividida la usurpación de más de cien hectáreas y que responde al FOL insiste en que “los tiempos de las promesas se agotaron, pasaron casi trescientos días y no se atendieron los reclamos”.

Antes del desalojo del 29 de octubre, el ministerio de Desarrollo de la Comunidad realizó un censo a través del cual se determinó las necesidades de cada una de las personas. Por entonces, el compromiso de la administración bonaerense fue que si abandonaban de manera pacífica el lugar, se le gestionaría un terreno social en una zona a urbanizar del mismo distrito encabezado por la intendenta Blanca Cantero (PJ).

"Están esperando por la promesa de Kicillof que dijo que había noventa mil terrenos sociales y hasta ahora no aparecio ninguno”, aseguran desde el Polo Obrero (Télam)

“Como miles de otras familias en la provincia de Buenos Aires, se quedaron sin un lugar para vivir y como ocurre nuevamente con los vecinos de Moreno o de la Ribera en Lomas las últimas semanas, la única respuesta ha sido y sigue siendo el desalojo violento y la represión”, sostiene Billiboni en diálogo con este medio.

Desde la cartera de Larroque sostienen lo contrario. “Estamos en contacto con cada uno de los censados y próximamente se les entregarán los certificados de pre adjudicación de acuerdo a los relevamiento sociales que se hicieron. También se transfirieron desde la provincia al municipio recursos para la realización de mil mejoramientos en viviendas del distrito”, describieron, y detallaron: “Se está elaborando entre el municipio y la provincia instrumentos jurídicos para administrar por parte de la comuna la incorporación del suelo al patrimonio municipal, adjudicación y recupero”.

El ministro Andrés Larroque en la toma de Guernica el año pasado

A travéz de ese acuerdo, los colaboradores de Larroque destacaron: “El desarrollador de la obra se comprometió a ceder aproximadamente 50 hectáreas al municipio, como contribución obligatoria por valorización inmobiliaria en cumplimiento de la aplicación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat”. Esas tierras también serán utilizadas para brindar soluciones habitacionales en la provincia de Buenos Aires a más de un millón y medio de personas con problemas de vivienda.

En medio de esta discución, y las próximas elecciones legislativas, la toma de tierras volvió a irrumpir en territorio bonaerense. El año pasado, durante el pico de este conflicto, el gobernador Kicillof, creó la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda que funciona bajo la órbita del ministerio de Gobierno que conduce Teresa García. El objetivo fue resolver el problema habitacional que se profundizó en los últimos años.

También se formalizó el registro de tierras para trabajar con los municipios en la regularización de las tierras públicas y privadas, ordenar situaciones irregulares y permitir la construcción de viviendas y la producción de lotes con servicios. Actos de gobierno que llevan tiempo, más del comprometido, y por eso se multiplicaron los reclamos.

