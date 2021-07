Jorge Macri negocia bajar su candidatura a diputado nacional y quedaría definida la interna de la oposición en la provincia de Buenos Aires

Para el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, es el gesto que aún falta para ordenar la interna de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. E se gesto político, finalmente, podría llegar: el intendente de Vicente López, Jorge Macri, negocia bajar su candidatura a encabezar la lista de diputados nacionales. Así, le daría vía libre a Diego Santilli para competir contra la UCR y Facundo Manes con un bloque duro unificado, similar al que logró en la ciudad de Buenos Aires.

Larreta y Macri fueron acercando posiciones en los últimos días, en simultáneo a las negociaciones del radicalismo para lograr el respaldo de los peronistas Emilio Monzó y Joaquín de la Torre, del GEN de Margarita Stolbizer, y las gestiones iniciadas para sumar el apoyo de Esteban Bullrich. Actualmente varado en Estados Unidos, el senador, que encabezó la lista bonaerense en las legislativas de 2017 junto a Gladys González, le hizo saber al mandatario porteño su descontento con la forma que se instaló la candidatura del vicejefe de Gobierno porteño.

Aunque desde el gobierno porteño aseguran que la negociación entre ambos dirigentes sigue abierta, una foto de unidad será la piedra basal para que Santilli inicie su campaña.

Hasta ahora, su interacción bonaerense fue a cuentagotas, en actividades organizadas por el grupo de intendentes del PRO como Néstor Grindetti (Lanús), Julio Garro (La Plata) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero), y por el diputado nacional Cristian Ritondo, entre otros, pero desde su entorno aseguran que viene realizando una “recorrida silenciosa” por diferentes distritos del conurbano bonaerense.

Este acuerdo sería el movimiento final para responder a la estrategia del radicalismo, que ayer sumó a Monzó. El ex intendente de Carlos Tejedor aún no arregló qué lugar ocupará en la lista, pero será entre el tercero y el quinto, además de injerencia en las listas a diputados provinciales, aunque un sector del radicalismo presiona para reservar los primeros lugares para los dirigentes propios.

Con el GEN, el acuerdo con Stolbizer será partidario. La ex diputada nacional no integraría una lista. Otro nombre que suena para sumarle a las filas de Manes es Isela Constantini, ex presidenta de Aerolíneas Argentinas.

Con relación a Bullrich, y más allá de que haya un intento por parte de la UCR para sumarlo en la interna, desde el PRO son optimistas. “Vamos a estar unidos, él está de nuestro lado y va a hacer campaña con Diego”.

Más allá de que hasta las 23:59 hay tiempo para inscribir en la justicia electoral los frentes políticos, todavía hay 10 días para definir las candidaturas, y la idea del Rodríguez Larreta es emular la estrategia porteña, donde la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, declinó su candidatura para fortalecer la de María Eugenia Vidal.





Noticia en desarrollo