Gerardo Morales volvió a criticar a María Eugenia Vidal y a Horacio Rodríguez Larreta: “Se puso el traje de Presidente antes de serlo”

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, cuestionó al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal por su estrategia electoral.

A 12 días para que queden definidas las listas de candidatos para las próximas elecciones legislativas, el gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, volvió a agitar la interna de Juntos por el Cambio al ratificar sus críticas contra María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, sobre todo por los movimientos políticos en la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

“ Horacio se ha puesto el traje de Presidente antes de serlo , y me preocupa que tenga actitudes como sacar a la dirigente de más peso de la provincia de Buenos Aires, cuando hay que poner todo en la parrilla”, afirmó Morales en diálogo con el periodista Luis Novaresio, en radio La Red, a raíz de la movida política para que Vidal compita en territorio porteño. El dirigente de la UCR, además, consideró la ex gobernadora bonaerense “fue a lo más fácil”.

“Es una falta de respeto al electorado, poner o sacar candidatos, no es una actitud que contribuya al espacio, y el responsable de esos movimientos es Horacio”, agregó el mandatario jujeño, y completó: “Hay que se respetuoso del electorado, las cosas no son de goma, te pongo, te saco; la Ciudad se ganaba contundentemente con Patricia (Bullrich), una dirigente de peso, con gran prestigio, y midiendo muy bien en las encuestas”.

"La política no es así. Me preocupa esta posición de Horacio que se mete en todos los distritos", apuntó Gerardo Morales. (Nicolás Stulberg)

Por otro lado, Morales destacó la figura de Facundo Manes como candidato en la provincia de Buenos Aires, en el marco de la interna en donde podría competir con el actual vicejefe de Gobierno porteño. “No es lo mismo que gane (Diego) Santilli a que gane Manes, es nuestro candidato, un emergente. Si gana Santilli gana la lógica, el PRO. Lo diferente y lo que va a generar la posibilidad de un triunfo en la provincia de Buenos Aires es que gane Manes, eso es lo diferentes, lo disruptivo, lo que puede generar lo que necesitamos para ganarle a los candidatos de (Axel) Kicillof”.

Uno de los actos oficiales de la UCR junto a Facundo Manes.

Morales ya se había manifestado crítico con la estrategia de Larreta la semana pasada. También en una entrevista con La Red, señaló. “ Me parece una actitud muy cómoda de parte de Vidal que deserta de una lucha y se va a la Ciudad, y de borrar (de su cuenta de Twitter) el término ‘orgullosamente bonaerense ’”.

Por otro lado, en el marco de la interna de Juntos por el Cambio, pero en este caso de la ciudad de Buenos Aires, el economista Martín Tetaz confirmó hoy que integrará la lista comandada por Vidal. El periodista de 46 años eligió el programa de Jorge Lanata en Radio Mitre, donde se desempeña como columnista económico, para hacer pública su presencia en los comicios porteños, detrás de la figura de la ex Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires.

“Hace cerca de un mes tuve un llamado de Martín Lousteau entusiasmado con lo que significaba el resurgimiento del radicalismo. El lanzamiento de Facundo Manes en la Provincia de Buenos Aires, un montón de gente entusiasmada con la posibilidad concreta de que el partido lidere lo que es el espacio de Juntos por el Cambio y eventualmente consiga apuntalar, darle oxígeno y ofrecer una alternativa concreta en un contexto en el cual se trata del grito de la Argentina”, afirmó.

“Ese es el enorme desafío que me invitaron no a liderar, porque la figura que está liderando el espacio es una de las mejores candidatas que ponía tener, María Eugenia Vidal, que no necesito hacerle propaganda porque todo el mundo la conoce, se plantó ante los grandes poderes de la Provincia de Buenos Aires, combatió a las mafias, terminó viviendo en una base militar por tener los huevos bien puestos. Y hoy hay un desafío muy importante de acompañar esa candidatura. Me ofrecieron participar, ayudar a la construcción de ese espacio”, agregó.

