Mauricio Macri tampoco puede imponer a su candidato en Córdoba y Juntos por el Cambio busca evitar una interna feroz

Cerrada la interna porteña con la lista de unidad encabezada por la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, la mesa política de Juntos por el Cambio tiene el desafío ahora de alinear las candidaturas en tres de los principales distritos electorales, como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

En la provincia serrana el panorama es delicado. La irrupción de Mauricio Macri en mayo de este año para postular como candidato a senador (y a gobernador en 2023) a su ex ministro de Turismo Gustavo Santos detonó la delicada calma en Juntos por el Cambio y generó un fuerte rechazo en la UCR, dispuesta a dar una “interna con fuertes discusiones” si las negociaciones para lograr una unidad no prosperan .

El ex presidente no pudo imponer su voluntad con Vidal, que la quería como candidata en Buenos Aires como una continuidad de la gestión y la construcción política 2015-2019, y no puede -hasta el momento- sostener a Santos sin evitar una interna, más allá de que el ex ministro ahora busca encabezar la lista de diputados nacionales en una alianza con el Frente Cívico de Luis Juez, que pretende ser primer candidato a senador.

“Una opción que planteamos, que incluso es la que analiza Horacio Rodríguez Larreta, es que Santos se baje, por ejemplo, al puesto tres de la lista, porque no mide en las encuestas y es un capricho de Macri, que vino, jugó en soledad en una incursión bestial y se pasó de elogios a (Juan) Schiaretti. Si eso pasa, se puede pensar en una lista de unidad con Juez y Rodrigo De Loredo (actual concejal por la ciudad capital, alineado con Martín Lousteau) ”, planteó a Infobae un dirigente cordobés de Juntos por el Cambio.

Este tándem tiene el aval de Rodríguez Larreta. “Es una posibilidad muy buena. Cómo en todos lados, vamos a tratar de hacer el máximo esfuerzo para lograr la unidad y la ampliación del espacio. Creemos que vamos a tener lista de consenso ”, aseguraron desde el entorno del jefe de Gobierno porteño.

Este escenario dejaría, además, sin candidatura a Mario Negri, el actual diputado nacional que conduce el interbloque de la coalición opositora en el Congreso, al que muchos lo quieren para encabezar la lista de senadores, por trayectoria y nivel de conocimiento.

“Negri solo podría lanzarse a senador si toda la UCR se une. Pero hay bastante ruido interno porque el sector de Rodrigo De Loredo pide la primera diputación y, además, tiene que sopesar otro factor. Hoy es presidente del Interbloque, un cargo que le da mucha centralidad política. Desde Larreta a (Gerardo) Morales le piden que siga ahí . Y tenés el hecho de que ir al Senado es un poco desaparecer, porque la mayoría automática del PJ quita relieve a cualquier cosa que haga la oposición. No decidió si es candidato”, analizó un dirigente parlamentario del radicalismo ante la consulta de este medio.

Una PASO es el otro escenario. Ahí, las alternativas -entre otras en discusión- que se analizan son Luis Juez-Gustavo Santos contra una fórmula radical Mario Negri-Rodrigo De Loredo. “ Esa pelea podría ser muy fuerte ”, anticipan desde el radicalismo cordobés, que todavía no perdonan que Macri haya dicho que trabajó junto a Schiaretti “por los cordobeses”.

“No tenemos nada que ver con el gobierno de Juan Schiaretti. Somos muy diferentes a Hacemos Por Córdoba y por eso somos oposición”, señalaron las autoridades provinciales de la UCR en mayo, luego de la visita del ex Jefe de Estado, en un comunicado.

En ese mismo texto, ampliaron: “Nos diferenciamos de un gobierno provincial que tiene la salud y la seguridad explotadas, que hizo una reforma jubilatoria a las escondidas en detrimento de nuestros jubilados aprovechando la cuarentena, que pretende manipular la justicia para proteger a los funcionarios y amigos del poder copiando los modos del Gobierno K, que facilitó con su voto darle mayoría al kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura y que apoyó numerosos leyes K en Congreso Nacional”.

Rodrigo De Loredo. Concejal por la ciudad de Córdoba. Tuvo el respaldo de Martín Lousteau cuando disputó la interna para presidir la UCR provincial, elección que perdió a manos de Marcos Carasso, impulsado por Mario Negri

La coalición opositora en un distrito anti kirchnerista, donde Macri siempre tuvo muy buenas mediciones que hasta llegó a buscar una casa para mudarse con su familia, pone en juego siete bancas, dos en el Senado (Ernesto Martínez y Laura Rodríguez Machado), y cinco en Diputados (los radicales Diego Mestre, Brenda Austin, y María Soledad Carrizo, y por el PRO Héctor Baldassi y Gabriel Frizza). La proyección que manejan los principales armadores es lograr, el menos, ocho escaños .

“Venimos de una fractura en 2019 (los radicales Mario Negri y Ramón Mestre compitieron por separado por la gobernación), una PASO es una opción, pero sería un muy mal mensaje para la gente”, graficó otro dirigente provincial.

En tanto, la Coalición Cívica aspira a sumar un diputado nacional a una lista de unidad: Gregorio Maqueda. El espacio que conduce Elisa Carrió (que la semana pasada declinó una postulación en la provincia de Buenos Aires) no ve en Santos un punto de discordia. “Suma y aporta mucho, además, es el candidato del PRO, el problema son los radicales que no se ponen de acuerdo entre ellos . El Frente Cívico de Juez está ordenado, la Coalición está ordenada, el PRO tiene su candidato”, analizaron.

Ayer, en el Zoom del que participaron los principales dirigentes de Juntos por el Cambio, Macri, Rodríguez Larreta, Lousteau, y Alfredo Cornejo, entre otros, se dispuso la creación de una mesa política compuesta por los tres partidos para evitar que los cierres de listas dejen más heridos que certezas. Córdoba es un foco de conflicto para la coalición y una prueba de la incidencia interna de Macri, si no logra sostener a Santos al frente de una lista.

