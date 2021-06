Macri le pidió a Rodríguez Larreta que no haya internas y dijo que Vidal debe ser candidata en provincia de Buenos Aires

Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta (NA)

El ex presidente Mauricio Macri salió hoy a marcar la cancha en público sobre las cuestiones electorales que manifiesta en privado a los dirigentes de Juntos por el Cambio. En una entrevista concedida a Eduardo Feinmann en radio Rivadavia, pidió evitar que “se antepongan los proyectos personales” y le solicitó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que busque consensos de cara al cierre de listas.

“ Creo que Larreta está muy bien posicionado para presidente en 2023, pero hoy hay que jugar el 2021. Hoy tiene que lograr un consenso para evitar las PASO. Y sino, ayudar a que las PASO sean constructivas, ese es el camino que tenemos trazarnos” , planteó.

Además, consideró que María Eugenia Vidal “ hace una enorme diferencia si va (como candidata) a la provincia (de Buenos Aires) ”. “Ya le dije lo que pensaba, no soy original, y es el consenso de la mayoría, después veremos qué decide”, indicó, en clara oposición a la posibilidad de que la ex gobernadora compita en los comicios legislativos en representación de la ciudad de Buenos Aires, algo que impulsa el propio Rodríguez Larreta.

En esta línea, Macri les pidió “generosidad” a todos los dirigentes de Juntos por el Cambio para “no poner sus proyectos personales por delante en este momento, el momento será el 2023, pero no hay 2023 sin 2021″. “Lo importante en este momento es que en esta elección, la más importante desde la vuelta de la democracia, Juntos por el Cambio esté parado, compacto y firme para defender la república”, expresó.

Consultado sobre el pedido de Miguel Ángel Pichetto para que sea el primer candidato a diputado en la Ciudad de Buenos Aires, aseguró: “ No hace falta que haga eso; yo me corro de cualquier lugar de competencia personal, no me interesa ”. Y agregó: “Espero poder ayudar a que evitemos internas innecesarias y, donde sean necesarias, que sean constructivas, que nos agreguen volumen, pero hay que entender que lo más importante es el equipo”.

Las declaraciones del ex presidente tienen lugar luego del encuentro que Larreta encabezó ayer en la localidad bonaerense de Lanús junto a intendentes del PRO, con la idea de fortalecer la precandidatura de Santilli.

Vidal, por su lado, ayer participó de una reunión virtual con Elisa Carrió, en donde se refirió de manera puntual a la presidente del PRO, Patricia Bullrich que, alineada con Macri, presiona y tensiona la relación política por la estrategia general de campaña de la coalición opositora. Valoró su rol después de la derrota del 2019 (“puso el cuerpo después de un momento difícil”), y afirmó: “Las mujeres entendemos el valor de la unidad de una sociedad que nos pide que pongamos un limite al gobierno y consolidemos una alternativa de esperanza”.

Noticia en desarrollo