Los infectólogos cuestionaron los dichos de Mauricio Macri sobre el COVID-19: “Hay que tener respeto por esta enfermedad”

A casi un año y medio de la pandemia de coronavirus, con millones de muertes en todo el mundo, en medio de la carrera por las vacunas que cada país lleva adelante con tiempos diferentes y, con el surgimiento de nuevas variantes más contagiosas por la propia evolución del virus, son varios los que piensan aún que el COVID-19 no presenta gravedad o puede ser una enfermedad leve.

El expresidente, Mauricio Macri, consideró al coronavirus como una “gripe, un poco más grave” y añadió que “nunca” creyó que fuera “algo” por lo que “uno tiene que estar sin dormir”, según publicó en una entrevista el diario El Sol de Mendoza.

Estas declaraciones tienen cierta consonancia con los dichos del año pasado del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que se refirió al coronavirus como “una gripezinha”.

Al mismo tiempo, Macri aseguró que él hubiera manejado mejor la pandemia y que hubiera comprado “todas las vacunas que había disponibles”.

“ Decir una cosa así es una falta de respeto para toda la gente que esta trabajando en esto, sobre todo, el personal de salud”, sostuvo en diálogo con Infobae, Martín Hojman, médico infectólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. “Todo el trabajo que se está poniendo encima es durísimo. En segundo lugar, la gripe tiene una vacuna, con eso se previene mucho. Esa vacuna existe hace tiempo si hablamos de gripe grave y el impacto que tiene en internaciones y mortalidad es mucho menor que el Covid”.

En relación a las declaraciones de Bolsonaro, Hojman sostuvo: “Decir que es una gripecita es mucho peor, porque lo que se ve en los hospitales, el daño pulmonar que causa el Covid a gente de todas las edades, es mucho mayor”.

La doctora Isabel Cassetti, directora médica de Helios Salud y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, pide tener una mirada equilibrada y respetuosa con el COVID-19. “El Covid es una enfermedad que debemos respetar. Las definiciones no han cambiado en el mundo. Enfermedad leve es la enfermedad que tiene los síntomas que uno ya conoce, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, fiebre 37. Eso es leve. Moderado es cuando la persona tiene neumonía pero puede estar respirando bien, pero sin necesidad de oxigeno. Severa, es neumonía con requerimiento de oxigeno. Y crítica es la persona que requiere respirador y va a terapia intensiva. Por lo tanto miramos que es una enfermedad que tiene distintas manifestaciones, que a su vez tiene diferentes evoluciones según el paciente. Entonces, el paciente que tiene comorbilidades, es el que posee más riesgo de progresar la enfermedad y de ir a terapia intensiva. Y de fallecer. La edad es un factor de riesgo independiente”, expresó Cassetti.

Para la especialista, todo hay que ponerlo en contexto: “La primera ola no ha sido igual a la segunda ola en Argentina. Ahora tenemos más variantes y son más transmisibles, muchas de ellas, más agresivas. En la primera ola, era raro encontrar una mujer con COVID-19 que se interne. Hoy vemos mujeres embarazadas que se internan. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, llegar a un término de equilibrio, justo, ni tan leve que no pasa nada, ni tan grave que todo el mundo se va a morir. Pero hay que respetarlo”, agregó Cassetti

Mirna Biglione, investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida UBA- CONICET y médica alergista de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC), reflexiona a Infobae: “ Quién puede negar la realidad del impacto que causó y sigue causando esta pandemia? Y en todos los aspectos, salud, economía y por supuesto a nivel psíquico-emocional. El SARS-CoV-2 dejó desnuda la situación de los países, debilidades y fortalezas, y también nos permite que podamos darnos cuenta. El Covid causa síntomas leves o pasa asintomática en muchos casos. Y decíamos, solo un 15% presentará severidad o Covid crítico”

Biglione sigue: “Ahora decimos, las vacunas pierden un leve porcentaje de su eficacia frente a las variantes de preocupación. El punto es, que representan esos leves porcentajes en la realidad sanitaria y en la vida real, con tan alto nivel de transmisibilidad del virus. Entonces, una “simple gripe” de pronto implica una persona internada durante días por neumonía, con respirador, y la angustia constante de un futuro incierto. Y es así, que cuando somos ese 100% de una minoría la visión de la vida cambia, y ante la posibilidad de cursar la enfermedad (no tan leve), no sin secuelas muchas veces, no sin muchos hacen todo lo posible por una vacuna”.

