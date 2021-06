Nicolás Massot denunció a un funcionario de Tigre por amenazas

Nicolás Massot

Nicolás Massot, ex diputado nacional del PRO entre 2015 y 2019, denunció penalmente por amenazas a Daniel Chiliutti, funcionario del gobierno de Tigre, cuyo intendente es el peronista Julio Zamora.

Según la denuncia, a la accedió Infobae, Chiliutti increpó a Massot mientras los dos manejaban por la Ruta 197 el viernes 28 de mayo pasadas las 10 de la mañana: “Noté que un auto de color gris, marca Volkswagen, se puso a la par de mi auto, bajó la ventanilla y mirando hacia mi persona comenzó a gritar, sin entender con nitidez en ese momento lo que decía”.

Luego, Massot contó que reconoció a Chiliutti y bajó la ventanilla: “Pude escuchar con toda claridad que en un tono elevadísimo y notoriamente intimidante me decía “No sabés lo que estás haciendo” “Asesorate mejor”, “Ya vas a ver dónde te estás metiendo, soy Daniel Chiliutti”, mientras me seguía encerrando con su auto en todo momento”.

El dirigente de Juntos por el Cambio detalló que todo el episodio duró por aproximadamente siete u ocho cuadras en las que Chiliutti también realizó maniobras imprudentes con el auto: “Intenté varias veces acelerar mi andar para lograr evadir su intimidación, pero cada vez que lo hacía él aceleraba su marcha aún más. Como nos estábamos acercando a la rotonda que está frente al “COT”, dado que claramente la maniobra que realizaba el denunciado era por demás peligrosa, y que de no lograr evadirlo iba a chocar mi auto por no poder girar como debía hacerlo, aceleré aún más mi marcha para poner a salvo mi vida y la de posibles terceros que se cruzasen en el camino, y logré evadirlo rápidamente”.

El ex diputado está viviendo en Tigre hace más de dos años y ya hizo públicas sus intenciones de construir políticamente en el distrito y ser candidato a intendente en 2023. Por eso, vinculó este episodio a sus aspiraciones: “No puedo más que concluir que la intimidación y particularmente la frase “Ya vas a ver dónde te estás metiendo, soy Daniel Chiliutti”, se vinculan a mi posible candidatura como Concejal de Tigre en las próximas elecciones, con la clara intención de que desista de tal intención”.

Y completó: “Dado que mientras lo manifestaba me “tiraba” su auto sobre el mío, y que el tono con el que esbozó tales frases fue ciertamente intimidante, no puedo más que recibir sus palabras como una clara amenaza, de que algo me puede suceder si no lo hago”.

Uno de los cartes de Nicolás Massot vandalizado en Tigre

Asimismo, Massot solicitó a la Justicia que secuestre las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona para que no sean alteradas: “El denunciado resulta ser funcionario municipal de alto rango, por lo que de requerir al Municipio remita tales grabaciones, existe una cierta probabilidad de que se alerte al denunciado sobre tal pedido, y la prueba corra riesgo de no producirse o resultar viciada”.

El ex legislador también denunció que carteles con su nombre y rostro en donde se leía la consigna “Tigre avanza” fueron arrancados de la vía pública y por eso vinculó todos los hechos a la futura campaña política y las elecciones.