Partió el vuelo que buscará en Rusia el principio activo para producir la vacuna Sputnik V en Argentina

El vuelo hacia Moscú despegó durante la madrugada desde el Aeropuerto de Ezeiza (REUTERS/Agustin Marcarian)

Este lunes partió el vuelo de Aerolíneas Argentinas que traerá dosis 1 y 2 de Sputnik V y el primer lote de su principio activo para comenzar la producción de la vacuna en Argentina, que estará a cargo del laboratorio Richmond.

Bajo el número de operación AR1062, el Airbus de la compañía estatal despegó cerca de las 2 de la madrugada desde el aeropuerto de Ezeiza y estimaba aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Sheremetievo a las 00.30 (hora local en Moscú) del martes.

El regreso, que se realizará bajo el número AR1063, está programado para las 04.30 del martes y el arribo a Ezeiza será a las 16.30 de ese mismo día.

El vuelo traerá el principio activo para formular la vacuna en Argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

Es la vigesimocuarta operación que realiza la empresa de bandera en búsqueda de vacunas contra el coronavirus fabricadas por el Instituto Gamaleya.

El laboratorio Richmond, ubicado en el partido bonaerense de Pilar, llevará adelante la formulación, filtrado y envasado de la vacuna con el fin fortalecer el Plan Estratégico de Vacunación que despliega el Gobierno nacional en todo el país y ampliar su acceso en América Latina.

“Empezamos ya el trabajo concreto para empezar a producir en la Argentina la Sputnik V”, sostuvo el presidente Alberto Fernández el último viernes durante una videoconferencia en la que participó junto al mandatario ruso, Vladimir Putin.

Fernández destacó la efectividad de la vacuna Sputnik V durante la conferencia. “Estamos muy conformes con los logros que hemos alcanzado con esa vacuna porque millones de argentinos han visto preservar su vida gracias al desarrollo científico de Rusia, en el que siempre confiamos”, aseguró.

El presidente Alberto Fernández durante la videoconferencia que compartió con el mandatario ruso, Vladimir Putin

En lo que respecta a la llegada de la partida de vacunas de Astrazeneca -que se esperaba para este lunes- la misma fue reprogramada por el laboratorio para fines de la semana como resultado de una observación operativa.

Con el vuelo desde la capital rusa que arribó el jueves pasado con 818.150 dosis de Sputnik V (el mayor arribo de esta vacuna), la Argentina superó los 18,4 millones de inoculaciones recibidas contra el coronavirus.

Este último sábado el presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras, minimizó los cuestionamientos de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, a la vacuna contra el coronavirus Sputnik V al afirmar que “todas las teorías conspirativas siempre cierran” y explicó que “la puerta de entrada a Rusia” fue su “relación de más de 30 años” con una empresa farmacéutica de la India.

“Esta alianza política con Rusia la hace (la vicepresidenta) Cristina (Kirchner), a tal punto que hace una alianza de intercambio no sólo de la vacuna, es decir, ella trabaja para Sputnik. Ese acuerdo con Rusia tiene algo más grave: primero es un satélite y además es compra y venta de armas”, lanzó días atrás la ex diputada nacional, quien anteriormente había hablado de “envenenamiento” respecto al desarrollo del Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología Nikolay Gamaleya.

“Todas las teorías conspirativas siempre cierran. No me cae mal lo que dijo Lilita, está bien, es su opinión. Yo le puedo demostrar que no es así”, sostuvo el empresario. En declaraciones radiales, el presidente de la reconocida firma farmacéutica aseguró que “lo que hay que destacar es que hay un gran apoyo político de todos los sectores”.

El presidente del Laboratorio Richmond, Marcelo Filgueiras, junto a Alberto Fernández

“Visité a todos para contarles el tema, mostrarles el contrato con Rusia”, contó Figueiras. En ese sentido, anticipó que el martes asistirá a la reunión convocada por la Cámara de Diputados, con la que se pretende que los distintos laboratorios brinden precisiones sobre la producción e importación de vacunas contra el COVID-19.

“Podemos mostrar absolutamente todo. Tenemos unas ganas de mostrar todo, de contar todo el tema”, sostuvo. Además, al referirse a las declaraciones de Carrió sobre la supuesta injerencia de Cristina Kirchner en la provisión de vacunas Sputnik V, el empresario explicó: “Estoy vinculado a la política familiarmente, mi esposa (María Laura Leguizamón) es ex senadora y tiene una relación afectiva con la vicepresidenta, pero también quiere mucho a Lilita”.

Sin embargo, aclaró cómo logró que su firma sea la encargada de realizar la producción local de la vacuna rusa: “Mi relación de más de 30 años con el laboratorio Hetero (de la India) fue la puerta de entrada a Rusia”.

Por otra parte, destacó que para “fines de junio” estarán las primeras dosis fabricadas en el país y remarcó que Rusia se comprometió a autorizar también la producción local del segundo componente de la Sputnik V.

