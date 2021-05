El gobierno porteño dejará que abran los comercios no esenciales durante el confinamiento: cómo será la atención

Los comercios no esenciales podrán trabajar "de la puerta para afuera"

El reciente anuncio de las nuevas restricciones que regirán desde este sábado a las 0 y hasta el domingo 30 de mayo inclusive se destacó por la coordinación entre la Casa Rosada, el gobierno porteño y la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la letra fina del Decreto de Necesidad y Urgencia volvió a evidenciar las diferencias de criterio.

Tal es así, que algunas horas después de que Alberto Fernández informara que por nueve días sólo seguirán habilitados los comercios esenciales y aquellos con envío a domicilio y para llevar, Rodríguez Larreta afirmó que en la Capital también podrían continuar abiertos los no esenciales.

Al igual que supo hacer con la educación presencial, el gobierno porteño se diferenció de lo estipulado por la Casa Rosada a pesar de coincidir en que la situación epidemiológica es muy alarmante.

Según confirmaron fuentes porteñas, durante el cierre estricto los comercios no esenciales podrán seguir funcionando pero “de la puerta hacia afuera”, con delivery o take away. También aclararon que todas las compras deberán hacerse en forma previa a través de medios electrónicos o por teléfono.

Por otro lado, dadas los fuertes controles que se implementarán en todos los accesos de la ciudad que queden abiertos -más de 70 permanecerán cerrados- los locales no esenciales sólo podrán ser atendidos por trabajadores que vivan en el distrito y no tengan que utilizar el transporte público para llegar.

Comercio en la ciudad de Buenos Aires

Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, confirmó hoy que su administración va a “cumplir a rajatabla” el decreto de Alberto Fernández y anunció que “estarán habilitados solamente los comercios esenciales” en la nueva etapa de restricciones.

“Estarán habilitados solamente los comercios esenciales, con envío a domicilio o para llevar y solo se podrá circular en las cercanías del domicilio entre las 06 y las 18 o por razones especialmente autorizadas”, subrayó el mandatario bonaerense.

Los shoppings y centros comerciales seguirán sin abrir, como ocurre desde hace más de un mes. Seguirán atendiendo los supermercados, los locales de venta de comida en general y las farmacias, entre otros rubros considerados esenciales.

En este contexto, Rodríguez Larreta anunció que se reforzarán los controles, con unos 3.000 agentes, para garantizar el cumplimiento de las restricciones. “Si algún lugar incumple las normas tendrá sus sanciones, la Agencia de Control Gubernamental aplicará esas sanciones, hasta la clausura”, detalló el vicejefe Diego Santilli.

Además, habrá más controles en los centros de trasbordo y en los accesos al subte. Y se cerrarán 71 ingresos a la Capital, sobre todo en la General Paz.

Otro de los puntos en los que el jefe de gobierno porteño se diferenció de Nación es respecto a la educación. Mientras el presidente Alberto Fernández anunció que habrá clases de forma presencial o virtual, Rodríguez Larreta decidió que directamente se cerrarán las escuelas por tres días (26/27/28 de Mayo).

Esos tres días van a ser recuperados de manera presencial del 20 al 22 de diciembre. Además, es importante destacar que a partir del lunes 31 de mayo, el DNU plantea la vuelta a la situación actual, por lo que el gobierno porteño anunció que nuevamente se abrirán las escuelas.

