Escándalo en Entre Ríos: hackearon un acto de Gustavo Bordet y aparecieron personas teniendo sexo en la transmisión

Un verdadero escándalo se vivió el lunes durante un acto en Entre Ríos que encabezaron el gobernador, Gustavo Bordet, y la vicegobernadora, Laura Stratta. El objetivo de la actividad era llevar a cabo un “encuentro generacional” para hablar de “los desafíos de la política en pandemia” y, según el flyer de promoción, la modalidad era virtual pero hubo algunos presentes desde el lugar donde hablaron los mandatarios provinciales.

Sin embargo, ocurrió algo que acaparó la atención y desconcertó a todos los presentes: mientras hablaban Bordet y Stratta aparecieron en el Zoom de la transmisión personas llevando a cabo actos sexuales explícitos como sexo oral y masturbación.

Desde la gobernación explicaron a Infobae que se trató de un hackeo del acto con perfiles falsos y trolls: “Hackearon la plataforma. Es un hecho totalmente repudiable que muestra una intolerancia absoluta”, sostuvieron.

Según explicaron, a medida que las imágenes iban apareciendo el equipo a cargo del Zoom eliminaban los perfiles hasta que dejaron de estar visibles: “De un grupo de casi mil jóvenes que participaron habrán sido cuatro o cinco”, resumieron.

“Se le restó importancia en función de lo productivo del acto. Es una actitud antidemocrática. Hay otras formas de expresar desacuerdo. Se trató de gente que quiere destruir y no construir”, completaron desde el partido justicialista provincial, a cargo de la organización.

De manera virtual participaron casi mil jóvenes de Entre Ríos y quienes estuvieron de forma presencial se juntaron en el Centro Provincial de Convenciones. Además de Bordet y Stratta, estuvieron el intendente de San José, Gustavo Bastian, la diputada nacional, Carolina Gaillard, el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller, el coordinador para la Región Centro del Ministerio del interior, Tomás Ledesma, el diputado provincial, Juan Cosso, la militante de géneros y diversidad de Gualeguaychú, Manu González, la titular de la juventud de la CTA Paraná, Rocío Arce, la concejal de Ramírez, Viviana Sterzer, la representante de la JP de Feliciano, Ángeles Urueña, el representante de las organizaciones sociales de Paraná, Emiliano Gómez Tutau, la docente de Concepción del Uruguay, Valeria Gómez, y el músico uruguayense, Guillermo Lugrín.

Durante su alocución, Bordet hizo una defensa de la coalición Frente de Todos y mostró un tono electoral con mensajes hacia la oposición: “Van a hacer lo imposible para instalar que este es un gobierno dividido. Esto no es así, tenemos diferencias, pero tenemos algo más importante que es la convicción de estar unidos para llevar adelante este modelo. El Frente de Todos refleja la unión que nos permitió recuperar el gobierno en la Argentina y esto no es solo para permanecer y transcurrir, es para generar posibilidades de inclusión, desarrollo y progreso, para ampliar derechos”.

Asimismo, sin nombrarlo, apuntó contra Rogelio Frigerio, ex ministro del Interior durante el gobierno de Mauricio Macri que será candidato a diputado por Entre Ríos este año con vistas a pelear la gobernación en 2023, cuando Bordet deba dejar el cargo sin poder buscar una nueva reelección: “No estamos en época de campaña, pero no podemos darnos el lujo de que mientras estamos al frente de la pandemia y trabajamos para que haya inclusión para nuestros jóvenes, o que nuestros trabajadores de la cultura no pierdan su fuente laboral, quienes destruyeron este país vienen a Entre Ríos a decir lo que tenemos que hacer para estar mejor”.

En sintonía con esto, Stratta sostuvo: “Debemos estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, de seguir interpretando las demandas de nuestra sociedad y poder encarnarlas en políticas públicas, en programas, en un proyecto de provincia y de país”.

Y completó: “En los cuatro años de Mauricio Macri y de todo lo que tuvo que ver con la recesión, el endeudamiento, el empobrecimiento, con un tejido social resquebrajado, nuestro gobernador piloteó esa tormenta, ordenó la provincia, pero sobre todo, puso en agenda el desarrollo social y humano porque ahí había que poner la mirada y todas las energías para que ese entramado no se cayera. Y hoy también le toca batallar, junto a Alberto y a Cristina, contra esta pandemia, que de alguna manera nos interpela tanto en el modo de gestionar y en el modo de vincularnos como en las prioridades”.

