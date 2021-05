Alberto Fernández logró un fuerte respaldo de Portugal en la negociación con el FMI

Alberto Fernández se reunió con el primer ministro de Portugal





La primera parada de la gira por Europa cumplió con las expectativas del Alberto Fernández. El Presidente se llevó un fuerte respaldo del primer ministro de Portugal Antonio Costa en medio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El premier hizo pública su mirada sobre el tema durante una conferencia de prensa conjunta que compartieron ambos líderes luego de un encuentro privado realizado en la tarde de Lisboa. “ Le he transmitido todo el apoyo de Portugal en este tema e intentaremos sensibilizar al FMI para que al menos durante esta crisis se puedan suspender los sobrecargos ”, puntualizó.

La posición de Costa no es novedosa. Fernández ya había estado en Portugal como candidato del Frente de Todos a la Presidencia. Suele utilizar a ese país europeo como referencia porque atravesó una situación similar a la que ahora enfrenta la Argentina con respecto a los intereses de un préstamo del FMI.

“Yo me he enfrentado con el mismo problema que tiene la Argentina. Teníamos préstamo que era superior a la cuota de Portugal en el Fondo. Pagábamos un sobrecargo muy significativo y felizmente hemos logrado convencer al FMI de liberarnos de ése sobrecargo. Hoy estamos en una situación muy particular y creemos que es un momento para suspender ese sobrecargo para poder ayudar a los países que están combatiendo el COVID-19″, desarrolló Costa.





















Noticia en desarrollo