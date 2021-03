El gobierno porteño abre el registro para que se vacunen los mayores de 75 años

El gobierno porteño comenzó a otorgar turnos de vacunación a mayores de 75 años

El gobierno porteño decidió abrir el registro para que los mayores de 75 años se vacunen contra el coronavirus. Fuentes oficiales informaron que quienes deseen ser inmunizados deberán ingresar a partir de las 12:30 a la página web de la Ciudad para solicitar un turno (https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/vacunacion-covid-19/adultos-mayores).

O en el WhatsApp de la Ciudad (BOTI): 115-5050-0147

El anuncio fue realizado este mediodía por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien reconoció: “ Estamos ante un rebrote ”.

En el caso de que se trate de afiliados del Hospital Italiano, Hospital Alemán, Hospital Británico, CEMIC, Sanatorio Güemes (Osuthgra - Hominis), OSECAC u OSBA, deberán dirigirse a las páginas web de sus prestadoras para registrarse directamente allí y no en la web del gobierno porteño.

A continuación, los accesos para los afiliados de estas prestadoras:

- Afiliados del Hospital Italiano

- Afiliados del Hospital Alemán

- Afiliados del Hospital Británico

- CEMIC

- Sanatorio Güemes

- OSECAC

- OSBA

El gobierno porteño adelantó además que a partir del jueves, a las 6, habilitará el formulario para que se registren las personas de entre 70 y 75 años.

“Por supuesto, que se abra la inscripción para un grupo no significa que se cierre para los anteriores: si hay mayores de 80 y profesionales de la salud que todavía no se anotaron, pueden hacerlo. La inscripción no cierra para estos grupos. Hoy por hoy, todas las personas empadronadas ya fueron vacunadas o tienen un turno para vacunarse en estos días”, aseguró Rodríguez Larreta.

Se prevé que hay 200 mil adultos mayores de entre 70 y 80 años que viven en Capital Federal.

“Les pedimos paciencia. Todos van a tener su turno para vacunarse y todos van a tener su vacuna”, completó el mandatario.

Vacunas disponibles

El Ministerio de Salud de la Nación distribuirá entre hoy y mañana a las 24 jurisdicciones argentinas un total de 240.900 vacunas para continuar con el plan de inmunización.

Estas vacunas corresponden a la primera remesa de 218.000 del mecanismo COVAX, que arribaron ayer por la mañana al aeropuerto de Ezeiza, sumadas a 22.500 dosis de Covishield que había en stock, ambas desarrolladas por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca.

De acuerdo al criterio de distribución dispuesto por la cartera, en base a la cantidad de población de cada distrito ajustada a la unidad de embalaje, a la provincia de Buenos Aires le corresponden 93.100 dosis, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 16.300, a Catamarca 2.200, a Chaco 6.400, a Chubut 3.300, a Córdoba 20.000, a Corrientes 6.000, a Entre Ríos 7.400, a Formosa 3.200, a Jujuy 4.000, a La Pampa 1.900, a La Rioja 2.000, a Mendoza 10.500, a Misiones 6.700, a Neuquén 3.500, a Río Negro 4.000, a Salta 7.500, a San Juan 4.200, a San Luis 2.700, a Santa Cruz 2.000, a Santa Fe 18.800, a Santiago del Estero 5.200, a Tierra del Fuego 1.000 y a Tucumán 9.000.

Covax es una iniciativa global con la cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) busca unificar el poder de adquisición de los más de 170 países que la integran para garantizar la distribución equitativa de las vacunas contra el Covid-19 a nivel mundial. A través de este mecanismo se comprometió a proveer a la Argentina 9.070.000 vacunas.

A la par, en las próximas horas llegará un nuevo embarque desde Rusia con dosis de Sputnik V.

Seguí leyendo: