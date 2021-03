Eduardo Valdés: “Tomé la decisión de no darme la segunda dosis, no le robo la vacuna a nadie”

El diputado Eduardo Valdés dio su mirada sobre el escándalo del "vacunatorio VIP", en el que quedó involucrado. (Foto: Matias Arbotto)

El diputado nacional del Frente de Todos, Eduardo Valdés, renunció a la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V , después de formar parte de la lista de diez personas involucradas en el “Vacunatorio VIP” del Ministerio de Salud de la Nación. “No le robo vacunas a nadie”, sentenció en la sesión donde se trataba las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias.

Durante el debate en la Cámara de Diputados, Valdés pidió la palabra para dar su versión sobre el escándalo que terminó con la renuncia de Ginés González García a su cargo como jefe del área de Salud. En una breve intervención en tono de alegato, se despegó de las irregularidades y de la inmunización de las personas que se vieron privilegiadas con el acceso a la vacuna por sus vínculos con el Gobierno, entre ellos, el periodista Horacio Verbitsky y el ex presidente Eduardo Duhalde.

“Después de aquel día que se prestó a discusión el tema de la vacuna, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Jorge Taiana y yo decidimos que la primera comunicación tenía que ser con el cuerpo de Diputados. Porque si yo deshonré, fue a mis pares. Por lo tanto, todo este tiempo he esperado este momento ”, arrancó Eduardo Valdés en su discurso.

“El 13 de febrero, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello -prosiguió- se comunicó conmigo para decirme que tanto yo como el senador Taiana estábamos invitados por el Presidente de la Nación para acompañar su comitiva, puesto que iba a haber una actividad parlamentaria en el Parlamento mexicano. Con Jorge Taiana, nos dimos cuenta que había una mora del Parlamento argentino en la conformación de una comisión de amistad con México, y le comuniqué al presidente de la Cámara, Sergio Massa que me había sumado a la comitiva y le recordé si podía conformar esa comisión de amistad argentino-mexicana”.

Sin mencionar nombres, Valdés dijo que tomó contacto con la autoridad sanitaria y desde el ministerio de Salud “nos plantearon efectivamente que había que vacunarse” y que “nosotros estábamos comprendidos dentro del personal estratégico del plan vacunatorio nacional”. “Inclusive era alto el efecto del coronavirus en la ciudad de México, y era de responsabilidad nuestra, y para la comitiva y dónde íbamos, de preservarla”.

Luego, según el relato del diputado nacional, los dos legisladores se trasladaron al Hospital Posadas el jueves 18 por la mañana -”lo pueden ver en las cámaras de seguridad”, instó- y allí “nos dicen que nuestras dosis fueron trasladadas al vacunatorio del Ministerio de Salud de la Nación, en la calle Lima”.

“Llegamos a la 1 de la tarde desde el Hospital Posadas. Entramos y bajamos por el ascensor. No nos recibió el personal de ceremonial, y nunca nos imaginábamos que estábamos en un Vacunatorio VIP, había gente de blanco del Hospital Posadas. Estuvimos unos minutos, y nos fuimos. Al día siguiente ese trámite lo tenía que hacer Felipe Solá. Sorpresivamente, la misma persona que nos invitó, nos dijo no podíamos acceder al avión de Aeroméxico. Después el Presidente, desde México, dijo que Taiana y yo deberíamos habernos vacunado ”, remarcó durante el debate legislativo, dejando en claro su confusión sobre la gestión en torno a la vacunación.

Visiblemente molesto por toda la situación, el diputado Valdés cerró su discurso al anunciar su negativa para inmunizarse: “ Tomé la decisión de no darme la segunda dosis. Yo no le robo vacunas a nadie . Consulté en el Hospital Posadas qué pasaría si no usaba la segunda dosis, y me dijeron que era mejor que no la use porque había pocas. Me vacunaré cuando lo haga la población en general”.

SEGUIR LEYENDO: