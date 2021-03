El Consejo de la Magistratura comenzó a investigar al juez Hornos por sus visitas a Macri

El juez Gustavo Hornos (Maximiliano Luna)

El Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de analizar el desempeño de magistrados nacionales y federales, comenzó hoy a investigar al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, por sus visitas a Casa Rosada al entonces jefe de Estado Mauricio Macri en coincidencia con fallos en contra de ex funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que por unanimidad la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo aprobó siete medidas de prueba que pidió el consejero Diego Molea, a cargo del expediente contra Hornos, entre ellas que el Poder Ejecutivo envié los registros de ingresos y egresos de la Casa Rosada y la quinta de Olivos y copia de las causas en las que resolvió el juez.

La causa se inició con una denuncia de Martín Soria, el electo ministro de Justicia de la Nación. Soria, junto con el diputado Rodolfo Tailhade, sostuvo en base a registros de la Casa Rosada que Hornos estuvo allí reunido con Macri en seis oportunidades entre diciembre de 2015 y agosto de 2018. Por eso lo denunció en el Consejo de la Magistratura y en la justicia penal, puntualmente en la causa donde se investiga a la llamada “mesa judicial” que tuvo el macrismo durante su gobierno.

Soria señaló que esas visitas coincidieron con fallos que la Sala IV de Casación, que integra Hornos, en contra de funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner, entre ellos sentencias contra la propia ex presidenta en la causa por la firma del memorándum de entendimiento con Irán.

Los colegas de Hornos en Casación le pidieron explicaciones. El juez dijo que conoce a Macri socialmente y que ese fue el motivo de su presencia en la Casa Rosada. También que no hablaron de causas judiciales. Las explicaciones no alcanzaron a todos los integrantes de Casación. Los camaristas Alejandro Slokar y Angela Ledesma le pidieron la renuncia como presidente del tribunal por la pérdida de la confianza y le solicitaron que cite a un acuerdo general de los 13 jueces de Casación para analizar su continuidad en el cargo. Hornos no citó a ese encuentro. Los camaristas Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci también expresaron en otra nota su desconformidad con el juez.

Diego Molea (Consejo de la Magistratura)

En el Consejo de la Magistratura la denuncia quedó a cargo de Molea que hoy pidió las medidas de prueba que se aprobaron. Una de ellas fue requerirle a la Jefatura de Gabinete de la Nación “a la mayor brevedad posible” una copia del registro de los ingresos y egresos a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos diciembre 2015 y agosto de 2018. También a la jueza federal María Capuchetti copia de la causa de la llamada “mesa judicial”.

Otras pruebas que se aprobaron fueron: que se presenten las notas de los jueces de Casación a Hornos, las actas del tribunal en las que se habló sobre el tema, si hay grabaciones de esos acuerdos que se hicieron por la plataforma Zoom y a las Salas I y IV de Casación las copias de 16 resoluciones que se dictaron en las fechas cercanas a las visitas de Hornos a la Casa Rosada.

Cuando lleguen al Consejo todas las respuestas, Molea podrá pedir más medidas de prueba o elaborar un dictamen sobre la situación de Hornos. Las posibilidades son que entienda que el juez no cometió ninguna falta en su función y requiera que se cierre la denuncia o por el contrario que sí hubo mal desempeño. En ese caso puede solicitar una sanción o que sea enviado a juicio político. Para una sanción se requiere una mayoría simple de siete votos sobre los 13 consejeros que integran el cuerpo, entre jueces, abogados, legisladores nacionales, un académico y un representante del Poder Ejecutivo. Para aprobar el juicio político se requiere una mayoría agravada de nueve votos. El oficialismo cuenta con siete votos, con su aliada Graciela Camaño, y la oposición con seis.

Juan Carlos Gemignani (Nicolás Aboaf)

El caso del juez Gemignani

Otro juez de Casación que fue protagonista de la reunión del Consejo fue Juan Carlos Gemignani por la denuncia en su contra por presunta violencia de género a las mujeres que integran el tribunal. Fueron y la primera quedó a cargo del abogado Carlos Matterson, por lo que acumulará todos los expedientes.

“Feliz día para todas !!! Especialmente para las delincuentes !!! Solo se alcanzará la igualdad cuando se les reconozca el derecho a delinquir! Y también entonces sean pertinentemente penadas !!! Mientras tanto poniéndolas en evidencia !!! Gran abrazo !!!! Hasta qué la igualdad nos es solo relato !!! (sic)”, fue el mensaje que Gemignani envió en el día de la mujer en el grupo de Whatsapp que tienen los jueces de Casación.

El mensaje se hizo público y se inició la causa en el Consejo en la que a partir de la semana que viene Matterson podrá pedir medidas de prueba para comenzar la investigación.

