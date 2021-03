Nicolás Kreplak: “La gente se vacuna en el exterior porque no puede esperar su turno en la cola”

Kreplak sobre el turismo de vacunas: “No pueden esperar su turno en la cola”

A pesar de que el propio presidente Alberto Fernández admitió en cadena nacional que hay demoras en la provisión de vacunas contra el coronavirus, el viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, consideró hoy que las personas que deciden vacunarse fuera del país lo hacen “porque no pueden esperar su turno en la cola”.

“No me gusta en temas de salud que quienes tienen más dinero y poder tengan más acceso”, remarcó el funcionario provincial al negar que esa decisión de recurrir al turismo de vacunas sea porque el gobierno no les da una respuesta.

“ Lo entiendo porque es la regla de juego de esta forma de capitalismo tan injusto que hace que que pasen estas cosas: que haya gente que tenga la capacidad de gastarse esa cantidad de dinero increíble para ir a otro lugar a vacunarse” , indicó.

Kreplak aseguró que en la Provincia de Buenos Aires se están vacunando a los grupos priorizados con bastante celeridad y tildó de egoístas a quienes actúan de esa manera: “ No es una respuesta sanitaria sino pensando en uno mismo. Hay países que vacunan a quien quiere. Si uno decide venir a la Argentina de otro país a vacunarse hay un registro que hace que no resulte tan fácil”.

Sin embargo, entendió la preocupación de aquellas personas que atraviesan una enfermedad y quieren ser vacunadas cuanto antes para contrarrestar los efectos de un posible contagio.

La Provincia de Bs As continúa vacunando a mayores de 60 años y está por llegar al millón de vacunados

En ese sentido, recordó que su distrito “está a punto de vacunar a la persona un millón en un universo de 5 millones y medio” y que si no hay problemas logísticos con la nueva carga de vacunas que llegaron el viernes desde Rusia seguirán con el ritmo el mismo ritmo de vacunación, cuya aplicación trepó a 45 mil dosis por día.

“Las vacunas que llegaron en el cargamento del viernes se van a estar distribuyendo hoy y a partir del miércoles vamos a estar aplicando. Teníamos vacunas hasta hoy pero estamos aplicando el remanente de las personas que no se presentaron y hasta el jueves podemos aguantar”, remarcó Kreplak, quien dijo que también a la espera del cargamento de las dosis chinas.

“Tenemos otro vuelto que está llegando en estas horas. Si llegan las de Sinopharm vamos a levantar la velocidad”, pronosticó.

Con respecto a las personas que no se enteran que tiene un turno asignado y no se presentan a aplicarse a la vacuna, dijo que asistan al vacunatorio igual. “Tenemos cuatro formas de avisar a la gente: mails, la app, Whatsapp y llamados telefónicos pero hay muchos que igual no se enteran porque generamos turnos para no más de 48 horas de distancia. Hoy no podemos dar turnos con más tiempo”, detalló.

Kreplak dijo que los adultos mayores que se enteren tarde de que les fue asignado el turno, se presenten igual en el vacunatorio

Y agregó: “Si uno se entera sobre el momento y no llega al vacunatorio, la idea es que igual vaya. Y si cuando va la vacuna le fue aplicada a otro y ya no está que vuelva a esperar para ser asignado nuevamente.

El funcionario dijo que el presentismo ronda en un 90% y que advierte que hay mucha ansiedad entre los familiares de los adultos mayores que quieren que les sea asignado un turno con celeridad. “Estamos ansiosos y deseosos de superar la pandemia. Cuando uno tiene un familiar de riesgo y no está vacuna se pone ansioso y espera que le salga el turno”, aseveró.

Más allá de los cuestionamientos que el gobierno nacional recibió de la Ciudad de Buenos Aires, Kreplak dijo que continuarán con los mismo criterios de distribución; que es p

“Si nos guiamos por esa información hipotética, nosotros supuestamente teníamos a 250 mil trabajadores de la salud y ya llevamos anotados a 290 mil. Por eso coincidimos en distribuir las vacunas por la base poblacional”, concluyó.

