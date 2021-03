El juez que llamó “delincuentes” a las mujeres en su día criticó a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner por tergiversar sus dichos

“Feliz día para todas !!! Especialmente para las delincuentes !!! Solo se alcanzará la igualdad cuando se les reconozca el derecho a delinquir! Y también entonces sean pertinentemente penadas !!! Mientras tanto poniéndolas en evidencia !!! Gran abrazo !!!! Hasta qué la igualdad nos es solo relato !!! (sic)”, escribió el juez Juan Carlos Gemignani el 8 de marzo en el chat de whatsapp “Acuerdo Virtual” del que forman parte del 13 integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal.

Como el saludo del juez generó bastante repercusión entre sus colegas, Gemignani envió otro para aclarar. “Enterado de la ambigua interpretación dada a mi mensaje confidencial a favor de la igualdad de derechos de la mujer, expresión que reproduje el pensamiento igualitario de la filosofía occidental”, señaló.

Pero la polémica no culminó con la aclaración. Las juezas Ana María Figueroa y Angela Ledesma le enviaron una nota al presidente de Casación, Gustavo Hornos, en la que pidieron que se tomen medidas contra Gemignani. “Nos resulta intolerable expresiones genéricas de ese tenor en momentos donde ponemos todo el esfuerzo necesario en el Poder Judicial para actuar y fallar con perspectiva de género, conforme las exigencias de nuestra Constitución Nacional, el DIDH y leyes del derecho interno”, expresaron las camaristas.

Y a esa nota, se sumaron las críticas del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. “En ese tipo de magistrados está la suerte de los derechos ciudadanos”, tuiteó el Jefe de Estado, mientras que Cristina sostuvo que tratar a las mujeres de delincuentes “deja en evidencia su valoración sobre el respeto a la diversidad de género”.

Luego de todo este revuelo, fue el propio Gemignani quien negó tener actitudes machistas y dijo que tanto Alberto como Cristina “tergiversaron” sus dichos en su chat y los invitó a leer uno de sus fallos donde se refiere a la violencia contra la mujer ejercida sobre una salteña acusada de narcotraficante.

“Se trata de una absoluta tergiversación de mi parecer”, sostuvo el juez, quien a su vez recordó que en diciembre de 2019 había pedido la absolución de una mujer a pesar de estar acusada de contrabandear un kilo de cocaína porque era sometida a violencia de género.

“En relación a mi responsabilidad penal considero que debe haber una estricta igualdad de trato entre el hombre y la mujer pero si existen especiales circunstancias de contexto de violencia de género esas circunstancias han de ser tenidas en cuenta para reducir o eliminar eventualmente la responsabilidad de quien está sometido a esa violencia cuando naturalmente en la generalidad de los casos se trata de mujeres, víctimas de esta circunstancias” , señaló Gemignani dando a entender que siempre tiene presente en sus sentencias la perspectiva de género.

“Esta situación es justamente la que yo consideré, valoré en el análisis de la culpabilidad -técnicamente desde el punto de vista penal- en una sentencia cuya imputada era la señora Maribel Rodríguez que firme junto con otros dos colegas de la Sala el 19 de diciembre de 2020 en lo que yo postulé la absolución de una señora salteña que estaba imputada de haber transportado un kilo de cocaína”, recordó al ser entrevistado en Radio Mitre.

Y agregó: “Luego este mismo criterio fue el que desarrolló la doctora Ledesma en marzo de este año en relación a la misma causa. Es decir, tenemos absoluta paridad de consideración y esta es la primera causa donde se trata la cuestión de género de manera exclusiva en la Cámara y el desarrollo de esa sentencia es de una gran trascendencia”.

Por último, dijo: “Jamás se me ocurrió realizar ninguna consideración valorativa sobre ninguna mujer en ningún sentido. No he hecho ni lo haré jamás en mi vida. Hay una tergiversación de mi temperamento pero -como solía decir la gente que me ha formado en derecho penal- los jueces hablan por sus sentencias. Mi temperamento definitivo está en la sentencia de diciembre de 2020 que acabo de referir”.

Cristina Kirchner tiene en la mira al juez Gemignani desde que en el 2015 declaró la inconstitucionalidad del Pacto con Irán por el atentado a la AMIA, donde la acusó de “traición a la Patria”.

“No puedo salir de mi estupor. Un juez de Casación, que hace poco encerró a una secretaria en un despacho, ahora se dirige de esta manera a sus colegas mujeres en el Día Internacional de la Mujer. ¿Hasta cuándo? ¿O estarán esperando que le pegue a alguna?”, se preguntó CFK en Twitter.

Además, hizo alusión a que en el 2019 Gemignani fue sancionado por el Consejo de la Magistratura con el descuento de un 35% de su sueldo por haber ordenado la detención de una secretaria. Lo hizo porque la empleada se negó a realizar un inventario sobre televisores y computadoras que, en forma irregular, el ministro de Planificación Julio De Vido había regalado al tribunal.

En ese marco, el presidente Alberto Fernández se sumó al repudio: “Todo es muy grave. Pero lo más grave es advertir que en manos de ese tipo de magistrados está la suerte de los derechos ciudadanos. Abordar los cambios que el Poder Judicial necesita depende de todos nosotros”.

