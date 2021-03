El PJ de Tucumán está al borde de la ruptura y hay alerta en la Casa Rosada

Osvaldo Jaldo es el vicegobernador de Tucumán y, por la elección del Defensor del Pueblo, rompió con Juan Manzur.

El PJ de Tucumán quedó en crisis y al borde de una ruptura que puede tener fuerte impacto en el día a día de la provincia pero también generó una inestabilidad política que empezó a inquietar, incluso, a la Casa Rosada. Todo se precipitó con la elección del Defensor del Pueblo. El vicegobernador Osvaldo Jaldo se alió con la oposición para imponer, en desmedro del candidato que impulsaba el gobernador Juan Manzur, a un hombre de su rinón, Eduardo “Lalo” Cobos. Esa maniobra explicitó el desafío al liderazgo del peronismo tucumano y ensanchó la grieta entre ambos dirigentes.

La tensa interna que se aceleró en las últimas horas llevó inquietud a la Casa Rosada. “No es momento de anteponer intereses personales, sino de atender los problemas de las gente” , fue el mensaje que le transmitió a Manzur el ministro del Interior, Wado De Pedro, en un encuentro que mantuvieron ambos, en el marco de la visita que realizó para participar de un acto con todos los gobernadores por el Día Internacional de la Mujer.

Para avanzar con su candidato a la Defensoría del Pueblo contó con el apoyo de legisladores del radicalismo y del bussismo, una maniobra que trajo fuerte malestar en todo el peronismo tucumano.

La ministra Frederic viajó a la provincia de Tucumán y mantuvo una reunión con el gobernador Manzur.

Manzur reconoció que “ hubo un quiebre del bloque . Todo esto está dentro de lo que es el ámbito legislativo. A mí lo que me transmitieron algunos legisladores es que no podían seguir compartiendo el mismo bloque cuando hay algunos que públicamente salen y critican al gobernador de la provincia”. Lo dijo en medio de una visita y un acto con la ministra de Seguridad, Sabrina Frederic.

Aunque aclaró que “los trapitos sucios se lavan en casa”, el mandatario en línea con el mensaje que surgió desde la Casa Rosada manifestó: “Hay que trabajar hacia adelante. Yo no estoy aquí para marcar una cosa u otra. Somos todos grandes. Voy a cumplir con mi palabra y el compromiso con los tucumanos. Hay cuestiones que son menores y hoy me quedo con mejorar la seguridad, algo que me pidió el presidente Alberto Fernández por eso nos visita hoy la ministra Frederic porque tenemos que ver de que manera resolvemos. Esa es la misión”.

