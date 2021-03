Se levantó el bloqueo de camioneros y el empresario que los enfrentó pidió: “No paremos de denunciar estas situaciones, no tengamos miedo”

(Gastón Taylor)

Finalmente, tras 12 días de acampe en la puerta del complejo industrial Parque Ader de Villa Adelina, el Sindicato de Camioneros levantó el bloqueo de los ingresos tras un avance en la negociación con la empresa Chazki.

El conflicto había comenzado hace dos semanas a raíz de una disputa por el encuadre gremial de unos 50 trabajadores de una empresa de venta online y distribución que opera dentro del complejo.

Los empleados de Chazki están afiliados al gremio de Carga y Descarga y los Moyano buscan absorberlos dentro del Convenio 40/89. Sin embargo, desde la empresa argumentan que los trabajadores en disputa no reparten artículos en camiones ni salen del complejo, y por lo tanto no corresponde hacer ningún cambio.

Camioneros entonces decidió movilizar a un centenar de sus afiliados para bloquear la entrada al parque industrial. Los hombres que responden a Pablo Moyano se instalaron con carpas y baños químicos.

El caso llegó a los medios de comunicación a raíz del desesperado reclamo de Bernardo Fernández, el presidente de Parque Ader. “Nos quitan la libertad de trabajar. A mí me encanta trabajar, y me da bronca que esta gente me destruya todo. Estoy harto, estoy podrido”, había dicho entre lágrimas. Sus palabras rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

Fernández incluso presentó una denuncia por una serie de episodios violentos: agresiones verbales a los trabajadores y directivos del parque, un intento fallido de ingresar por la fuerza al predio, rotura de vidrios, quema de maderas y amenazas de todo tipo.

El juez Esteban Rossignoli primero desestimó el planteo porque aseguró que se trataba de un conflicto laboral y no quiso firmar una orden de desalojo. Ante la insistencia del fiscal Alejandro Musso, luego ordenó despejar las vías de ingreso al parque.

“Decile al juez que si no la quiere complicar vamos a seguir con esta medida. Vamos a seguir manifestándonos”, fue la respuesta de los camioneros.

Sin embargo, tras una audiencia entre las partes, que contó con la presencia de Rocío Montes de Oca –delegada del Ministerio de Trabajo bonaerense–, la negociación avanzó y los camioneros decidieron levantar la protesta.

Bernardo Fernández, presidente de Parque Ader

“Se levantó todo, liberaron todas las veredas. Dejaron todo hecho un desastre pero estamos limpiando y ya bajó la tensión ”, confirmó a Infobae el empresario Bernardo Fernández.

El presidente del Parque Ader reconoció que el conflicto de fondo no se encuentra resuelto completamente pero destacó que lo importante es no permitir que se vuelvan a repetir los métodos violentos e intimidatorios a los que recurrieron los camioneros.

“Por eso les pido a todos los empresarios que no paremos de denunciar estas situaciones, que no tengamos miedo, porque si no, vamos a perder todo. Tenemos que defender el trabajo noble y a la gente que produce” , dijo a este medio.

