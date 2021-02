Melconian criticó el programa económico de Guzmán: “Yo creo que esto no va a explotar, pero es berretalandia”

Carlos Melconian

El economista Carlos Melconian aseguró este miércoles que el manejo económico del gobierno nacional es “titubeante” y señaló que su programa sólo busca “evitar el costo político” antes de las elecciones.

“Es un programa económico que no cambia la Argentina, que no genera euforia ni demanda de inversión. Sin pena ni gloria” , dijo Melconian en una entrevista con TN.

Al ser consultado sobre la efectividad de las medidas implementadas para contener la inflación, como los controles de precio y el retraso del dólar, el economista planteó que están destinados al fracaso. “Estamos discutiendo si la inflación va a ser del 30, del 40 o del 50 por ciento. En ningún lugar del mundo eso es controlar los precios”, dijo.

A pesar de señalar las inconsistencias del plan que lleva adelante el ministro de Economía Martín Guzmán, Meconian explicó que frente a los que creen que la situación económica va a explotar, él considera que eso no ocurrirá. “Pero frente al que cree que este programa es algo, yo creo que no es nada. Lo he definido como berretalandia”, dijo.

En esa línea, también se refirió a las tareas de control de precios que comenzaron a realizar los movimiento sociales. “Si vos crees que con el deber ciudadano se corrige el problema macroeconómico, no se va a corregir”, planteó ante la mirada de Fernando “Chino” Navarro, funcionario del gobierno nacional y referente del Movimiento Evita.

Alberto Fernández y Martín Guzmán

Por otro lado, Melconian afirmó que con las políticas monetaria y fiscal actuales las estimaciones que plantea el Presupuesto 2021 son “incumplibles” . Incluso cuestionó la “consistencia” del programa económico declamada por Martín Guzmán y se preguntó con ironía si el Gobierno calculó el costo fiscal de la modificación en el Impuesto a las Ganancias que ahora impulsa en la Cámara de Diputados y si Guzmán estaba al tanto de esa medida cuando diseñó el Presupuesto. “¿Cómo le van a poner eso de la noche a la mañana?”, lamentó.

“¿Sabés cómo termina esto? Termina como la meta de inflación de Sturzenegger. En el mes de agosto blanqueas que no se cumple” , pronosticó. Aunque para no ser demasiado crítico con el gobierno actual, reconoció que “los presupuestos de los últimos díez años no cierran”.

En último lugar, el economista explicó que el tipo de cambio y la tasa de inflación “son variables consecuencia” y no pueden ser los ejes del programa de estabilización.

“En Argentina cada uno que llega al gobierno quiere ser fundacional. Eso es un problema, pero ocurre porque el que estaba siempre era una mamarracho”, dijo y remarcó que en Argentina la política tributaria “atenta” contra el crecimiento de la inversión y que las leyes laborales van en contra de la contratación de trabajo.

