El Consejo de la Magistratura analizará la resolución de la ANSES sobre la jubilación de los jueces

El Consejo de la Magistratura analizará la intimación de la ANSES

El Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió analizar y sentar una postura sobre la resolución de la ANSES en la que intimó a jueces y fiscales que ya tienen la jubilación otorgada a presentar su renuncia o su situación podría ser revisada. El tema lo planteó la oposición en el cierre del plenario del organismo en el que fueron elegidas sus autoridades para este año.

El diputado del PRO Pablo Tonelli informó que había enviado una nota en la que pidió que se debata en un próximo plenario la decisión de la ANSES. “Es una amenaza a los jueces”, sostuvo el legislador. Su propuesta fue acompañada por el resto de los consejeros, inclusive los del oficialismo. “Hay que discutirlo técnicamente, no nos quedemos con los informes periodísticos”, dijo Gerónimo Ustarroz, representante en el Consejo del gobierno de Alberto Fernández.

La ANSES, a cargo de Fernanda Raverta, comenzó a enviar la semana pasada una resolución a jueces y fiscales con la jubilación ya otorgada para que presenten su renuncia en 30 días y dejen el cargo. La nota señala que en caso que no lo hagan se iba a rever el régimen con el que se jubilaron. En marzo del año pasado se sancionó un nuevo sistema que cambia la fórmula y el sistema de aportes. Con eso muchos jueces se jubilaron. La práctica en el Poder Judicial es tener la jubilaciones otorgada hasta que decidan irse. Muchos utilizaron ese mecanismo para presentar la renuncia cuando tenían acusaciones por las que podían ser destituidos.

El tema generó preocupación en la justicia que lo ven como una presión del gobierno nacional. Las entidades que nuclean a jueces y fiscales comenzaron a reunirse para empezar a discutir qué camino tomar. Uno es el de judicializar el tema como ya hicieron con la reforma jubilatoria.

El diputado del PRO Pablo Tonelli propuso discutir el tema (Maximiliano Luna)

El caso tiene su trama política. Son poco más de 200 magistrados los que estarían alcanzados por la resolución y algunos de ellos son muy criticados por el gobierno nacional como los integrantes de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun, el fiscal Carlos Stornelli, el juez de Casación Federal Eduardo Righi o el procurador general interino, Eduardo Casal.

Tonelli planteó el tema en el Consejo de la Magistratura, que entre sus funciones tiene la administración del Poder Judicial, y sostuvo que la postura de la ANSES viola derechos adquiridos de los jueces y fiscales con la jubilación ya otorgada. “Cuando en el Congreso se reformó el régimen de jubilaciones se aclaró que no se iba a afectar a los jueces que ya tenían la jubilación”, sostuvo el diputado.

En la misma línea, el juez Ricardo Recondo señaló: “No viola solo los derechos adquiridos. Se está afectando la garantía del ejercicio de la función del juez que solo puede cesar en sus funciones por renuncia, fallecimiento, destitución o a los 75 años como establece la Constitución Nacional. Intimar a los jueces y fiscales a que renuncien es violatorio de la independencia del Poder Judicial”.

El también juez Alberto Lugones dijo que se trata de “un tema preocupante”. “Tengo la duda de si tiene algún grado de efectividad en esa obligación y el archivo que se pretende. Me parece que no es tan así pero es bueno que lo discutamos y rápidamente”, sostuvo. “Es un tema a tratar de manera urgente sobre todo si esta en riesgo o puede estar la garantía de inamovilidad de los jueces”, dijo el tercer magistrado del Consejo, Juan Manuel Culotta. Al pedido de que el tema sea tratado se sumaron otros consejeros.

Algunos en el organismo entienden que no podrán hacer más que una declaración porque no tienen facultades. Hasta la reforma de la ley el Consejo era el encargado de las jubilaciones pero con la nueva norma esa función pasó a la ANSES. “Un juez no puede jubilarse y quedarse. Pero cierto que el momento en el que se plantea genera suspicacias”, le dijo a Infobae un integrante del bloque oficialista.

El tema pasará a tratarse en la Comisión de Labor, donde se discuten los temas que se analizarán en las comisiones y en el plenario.

