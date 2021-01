“Fac news”, el furcio de Horacio Pietragalla durante la conferencia en Formosa

El furcio de Horacio Pietragalla en la conferencia de prensa que brindó en Formosa

Tras recorrer centros de aislamientos en Formosa y de reunirse con referentes de la oposición provincial, Horacio Pietragalla realizó una conferencia de prensa en la que defendió al gobierno de Gildo Insfrán. “No hay centros clandestinos de detención en la provincia de Formosa y no se violan sistemáticamente los derechos humanos. No hay delitos de lesa humanidad en Formosa”, afirmó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, que viajó a esa provincia a raíz de las denuncias sobre “hacinamiento” y condiciones inhumanas que sufren las personas aisladas.

Más allá de su afirmación, que choca con los reclamos que se multiplicaron en los últimos días, llamó la atención la expresión que utilizó para relativizar esas denuncias. “Hay mucha fac news (sic)”, expresó el funcionario, a la vez que apuntó a la “intencionalidad política” de la oposición al visibilizar la situación que se vive en los centros de aislamiento. El secretario lo atribuyó así a las fake news (noticias falsas), que en los últimos tiempos suelen viralizarse a través de las redes sociales.

En el marco de la atención a la prensa, uno de los periodistas presentes le preguntó cuáles fueron los planteos que recibió por parte de los referentes de la oposición, quienes insisten con las violaciones a los derechos humanos que se dan en los centros de aislamiento. “Traté de ser lo más sincero posible y les planteé que estamos en el marco de una pandemia. Esto lo vivimos con el gobierno nacional cuando tomó decisiones políticas y hubo un sector de la sociedad que se manifestó en contra. Pasó en la provincia de Buenos Aires y en cada provincia en la que se tomaron medidas que resguardan la salud de la mayoría por sobre todas las cosas”, comenzó explicando el secretario.

“Esto lo vimos a lo largo y a lo ancho del país y tiene una intencionalidad política. No lo podemos separar de eso”, continuó, intentando correr el foco hacia la labor de la oposición. Y concluyó: “Sinceramente estuve recorriendo los lugares y hablé con la gente y no hay centros clandestinos de detención. Todo el mundo conoce cuáles son los lugares donde está alojada la gente y son de aislamiento. Creo que hay mucha fac news” .

El estadio Cincuentenario, uno de los centros de aislamiento que quedó en el ojo de la tormenta

Anteriormente, Pietragalla se había reunido con la concejala Gabriela Neme, que junto a su colega Celeste Ruiz Díaz había sido detenida la semana pasada luego de que denunciaran al gobernador.

En diálogo con Infobae, Neme afirmó: “Fui como vocera de los derechos humanos de los formoseños, no como política. Se sorprendió por algunos datos que le comentamos y que no conocía, como que yo tenía 4 causas penales abiertas por mi detención. Conversamos sobre las condiciones inhumanas de algunos de los centros de aislamiento y de cómo se vulnera la dignidad de las personas en escuelas como la 224, donde muchas personas hacinadas tienen que pedir turno para ir al baño en un grupo de WhatsApp y no las dejan salir ni a un patio interno a caminar un rato”.

Además, el secretario de Derechos Humanos se reunió con una delegación de dirigentes políticos de la oposición, encabezados por el diputado nacional Ricardo Buryaile, del PRO. El legislador, en un contacto telefónico con este medio, aseguró que se le planteó que “el pueblo formoseño no quiere seguir con este sistema de cuarentena que viola los derechos individuales, pero sí preservar la salud de la gente aislada en sus domicilios”.

También los organismos de derechos humanos como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el equipo de la ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen) estuvieron con la delegación gubernamental, que completan la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, Andrea Pochak; el director nacional de Protección de Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Leonardo Gorbacz, y el subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud, Alejandro Costa. A pesar de haber mantenido todas esas reuniones y de haber escuchado los reclamos, Pietragalla atribuyó las denuncias a “fac news”.

