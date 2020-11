Un grupo de fiscales criticó la propuesta del kirchnerismo para modificar la elección del Procurador General de la Nación

Senador oficialista Oscar Parrilli

Un grupo de fiscales de diferentes fueros envió una nota al senador kirchnerista Oscar Parrilli en su carácter de presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación que está reunida con la intención de modificar la Ley de Ministerio Público que rige las funciones de los fiscales nacionales y federales.

Entre los más de 70 fiscales firmantes se hallan Raúl Pleé, fiscal ante la Casación, el fiscal general Ricardo Sáenz, el fiscal de investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, la fiscal de juicio Fabiana León, el fiscal federal Guillermo Marijuán, el fiscal de Instrucción José María Campagnoli y la fiscal en Lo Penal Económico Gabriela Ruiz Morales. Pero las firmas no son solo de fiscales de la Capital. Las hay de algunos de la provincia de Buenos Aires y también de otras provincias como Córdoba, Tucumán, Mendoza, Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Salta y Misiones.

Los fiscales criticaron la decisión del oficialismo de avanzar en la modificación de la necesidad de dos tercios de los votos en el Senado para designar a la cabeza de la Procuración General de la Nación. Pero también a la intención de modificar el régimen de sanciones y remociones de los fiscales .

Sobre la posible modificación del modo de elección del procurador la carta de los fiscales a Parrilli señala que:

* La Constitución Nacional reconoce la existencia de un órgano extra poder, el Ministerio Público Fiscal y le acordó un estatus y una finalidad, respectivamente: la autonomía funcional y la defensa de la legalidad y los intereses de la sociedad.

* La ley del Ministerio Público, como ley reglamentaria de la Constitución, cuidó de cumplir este mandato y estableció que el Procurador General de la Nación debía ser nombrado con acuerdo del Senado, con los dos tercios de los presentes.

* La ley quiso que su designación surgiera de una concertación de las fuerzas políticas y de la representación federal de que se encuentra investido ese cuerpo.

* Esa mayoría permite una legitimación adecuada en el diseño constitucional para cumplir con la autonomía reservada al Procurador como cabeza del MPF y, con ella, la defensa de la sociedad que conocerá que hay un Procurador General y que hay Fiscales que actuarán en su defensa sin importar las presiones que se quieran ejercer sobre ellos.

* La mayoría simple, significaría refrendar un Procurador por un mismo partido o coalición de gobierno a la que pertenece el Poder Ejecutivo que lo propone, significando una involución; un retroceso a la situación anterior a la Constitución del año 1994.”

En cuanto a la probable reforma del modo en que se sancionará y removerá a los fiscales nacionales y federales la carta señala que:

*La reforma también parece incluir el régimen disciplinario y de remoción de los fiscales, por lo cual debe cuidarse que no se establezcan mayorías que puedan afectar la imparcialidad de las decisiones del tribunal de enjuiciamiento y en definitiva el debido proceso, en detrimento de la estabilidad y autonomía en el ejercicio de sus funciones.

Alberto Fernández con Daniel Rafecas, a quién eligió como Procurador

Los fiscales que firmaron la carta concluyeron la misiva con una solicitud: “Por ello, los fiscales les pedimos a los legisladores que piensen antes en las instituciones que en la coyuntura, que no poder nombrar un procurador, porque no se logra el consenso necesario, no puede justificar desnaturalizar una institución constitucional. La autonomía del Ministerio Público Fiscal en el ejercicio de su finalidad de custodio de los intereses de la sociedad y, en consecuencia, de que el delito que los contradice - no importa quién lo cometa- no puede quedar impune, es una garantía a la que no podemos renunciar como sociedad civilizada”.

Los fiscales que firmaron la carta son:

Adrián Guillermo Péres, Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional.

Alberto Adrián María Gentili , Fiscal General San Martín.

Alberto Lozada, Fiscal General, jubilado.

Alejandro Marti Garro, Fiscal Nacional de Menores.

Ana Helena Díaz Cano, Fiscal General ante Tribunal Oral en lo Criminal.

Andrés Esteban Madrea, Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional.

Anselmo Castelli, Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional.

Betina Isabel Vota, Fiscal en lo Criminal y Correccional.

Carlos Schaefer , Fiscal General de Corrientes.

Carlos Alberto Vasser, Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional.

Carlos Brito , Fiscal Federal de Tucumán.

Carlos Casas Noblega, Fiscal General de Córdoba.

Carlos Gamallo, Fiscal General ante Tribunal Oral en lo Criminal.

Carlos Martin Amad, Fiscal General Unidad Fiscal Federal de Salta.

Carlos Cearras , Fiscal General ante Tribunal Oral Federal de San Martín

Cecilia Pombo, Fiscal General ante Tribunal Oral en lo Criminal.

César Augusto Troncoso, Fiscal Nacional Criminal y Correccional.

Claudio Roberto Navas Rial, Fiscal en lo Penal Económico.

Dafne Palopoli, Fiscal de Investigaciones Administrativas.

Daniel Alejandro Togni, Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional.

Eduardo Codesido, Fiscal General de San Martín, jubilado.

Eduardo Cubría ,Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional.

Eduardo Enrique Rosende, Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional.

Emilio Marcelo Guerberoff, Fiscal Nacional en lo Penal Económico.

Estela Andrades de Segura, Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional.

Fabiana León, Fiscal General ante Tribunal Oral Federal.

Fernando García, Fiscal Nacional de Menores.

Flavio Ferrini, Fiscal Federal de Corrientes.

Gabriel González Da Silva, Fiscal General Adjunto.

Gabriela Ruiz Morales, Fiscal Nacional Penal Económico.

German Bincaz, Fiscal Nacional Penal Económico.

Graciela Gils Carbo, Fiscal General ante Tribunal Oral Criminal, jubilada.

Guillermo Felipe Pérez de la Fuente, Fiscal General ante Tribunal Oral Criminal.

Guillermo Marijuan, Fiscal Federal.

Gustavo Luis Gerlero, Fiscal General ante Tribunal Oral en lo Criminal.

Ignacio Ariel Sabás , Fiscal Federal San Rafael.

Ignacio Mahiques, Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional.

Javier Lorenzutti, Fiscal General de San Justo.

Jorge Fernández, Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional.

Jorge Sica, Fiscal Federal de San Martín.

José María Campagnoli, Fiscal Nacional Criminal y Correccional de Distrito.

Juan Carlos Paulucci, Fiscal General de Seguridad Social.

Juan Manuel Pettigiani, Fiscal General de Mar Del Plata.

Laura Belloqui, Fiscal Nacional Criminal y Correccional.

Marcela Sánchez, Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional.

Marcelo Martin Retes, Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional.

Marcelo Molina, Fiscal General.

Marcelo Solimine, Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional.

María Andrea Garrmendia, Fiscal de Investigaciones Administrativas.

Maria Fernanda Poggi, Fiscal Nacional de Menores.

María Paula Asaro, Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional.

Mariana Fernanda García, Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional.

Mariana Judith Grinberg, Fiscal de Seguridad Social.

Mariano Enrique de Guzmán, Fiscal Federal de Goya.

Mario Villar, Fiscal General ante la Cámara de Casación Federal.

Martin López Perrando, Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional.

Martin Mainardi, Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional.

Mauricio Agustín Viera, Fiscal General ante la Cámara del Crimen.

Norberto José Bellver, Fiscal General Interino Comodoro Rivadavia.

Oscar Fernando Arrigo, Fiscal General de Rosario.

Pablo Recchini, Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional.

Pablo Quiroga, Fiscal General ante la Cámara de San Martín.

Patricia Quirno Costa, Fiscal General de Menores.

Patricio Lugones, Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional.

Raúl Pleé, Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación.

Ricardo Rafael Toranzos, Fiscal Federal de Delitos Complejos de Salta.

Ricardo Sáenz , Fiscal General ante la Cámara del Crimen.

Rubén González Glaría, Fiscal General de Posadas.

Sergio Rodríguez, Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas.

Sergio Mola, Fiscal General Adjunto de la Procuración.

Silvana Russi, Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional.

Susana Marta Pernas, Fiscal General de Menores.

Vivian Andrea Barbosa,Fiscal General ante Tribunal Oral Federal de Posadas.

Viviana Alejandra Vallejos, Fiscal Federal de Oberá.





