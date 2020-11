El kirchnerismo intentará votar el martes en la Cámara de Diputados el polémico impuesto a la riqueza

Alberto Fernández, Martín Guzmán, junto a Máximo Kirchner y Carlos Heller cuando analizaron el proyecto del impuesto a la riqueza

El Frente de Todos intentará votar el martes el polémico impuesto a la riqueza en una sesión especial en la Cámara de Diputados. El proyecto, de los diputados Carlos Heller y Máximo Kirchner, obtuvo dictamen de comisión el 25 de septiembre y se fue postergando para priorizar otras iniciativas, fundamentalmente el Presupuesto 2021.

Sin embargo esta tarde Máximo Kirchner, jefe del bloque del Frente de Todos cambió de opinión. Coincidió con el tratamiento del Presupuesto en el Senado, que volverá a la cámara de Diputados para salvar un error, el faltante de unas planillas anexas con el listado de obras consensuadas con las provincias. El error se atribuyó, tanto en Economía, como en el Senado, como en la cámara baja, a un problema tecnológico en la impresión del proyecto de ley.

Un proyecto no puede separarse del otro. La semana pasada un asesor del bloque del Frente de Todos detectó en el Senado la diferencia entre el proyecto remitido desde Diputados, el texto escrito, y la versión que figuraba on line en la Oficina del Presupuesto de la Nación y la Oficina del Presupuesto del Congreso. El asesor alertó a Carlos Caserio, presidente de la comisión de Presupuesto quien habló con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. “No hay que mentir”, le indicó y según citó una alta fuente, que iniciara los trámites para salvar el yerro. El martes dos fuentes, una de Economía y otra del bloque del Frente de Todos, le indicaron a este medio que se evaluaba algún cambio. El miércoles las mismas fuentes dijeron que no habría cambios, que el proyecto sería el acordado. El dato fue una verdad a medias: esta tarde Caserio abrió la sesión como miembro informante avisando que no habría cambios pero que debía salvarse el error técnico e incorporar una fe de errata con las planillas que se habían evaluado pero que no estaban en la versión papel.

Justo a la hora en que en el Senado se oyeron esta noche los cierres de los jefes de los bloques, José Mayans y Luis Naidenoff, desde la oficina de Máximo Kirchner se informó oficialmente sobre el pedido de sesión especial para tratar el aporte extraordinario a la riqueza. Durante el día hubo diputados del Frente Patria Grande, ligados a Juan Grabois, que llenaron de afiches la ciudad de Buenos Aires para reclamar el aporte extraordinario.

En la maratónica sesión de Diputados en la que se votó el Presupuesto con el faltante de varias páginas y planillas, Máximo Kirchner no dio el habitual discurso de cierre. Fue la primera vez que se tenga memoria en que un jefe de bloque del oficialismo no defendió la ley más importante, la hoja de ruta que en este caso algunos califican como un “ajuste”. El proyecto no tiene partidas especiales para Salud, ni IFE, ni ATP, al punto que la CGT ya reclamó.

En el medio de las negociaciones para salvar el faltante de las obras que Massa acordó con varios gobernadores, incluso dos radicales que aportaron votos en Diputados y en el Senado, el oficialismo en la Cámara baja avisó que votará en trámite exprés el Presupuesto el martes. Kirchner hijo se anticipó y difundió el pedido a Massa de sesión especial para tratar dos de sus proyectos, el aporte solidario y el plan de manejo del fuego (con la prohibición de disponer de tierras incendiadas por 30 años).

Otro dato no menor son algunas de las firmas que acompañan el pedido de sesión y que dejan pistas sobre los votos que podrían tener las iniciativas K. Además de Máximo Kirchner, firman la carta Cecilia Moreau (mano derecha de Massa); algunos obvios como José Luis Gioja (presidente del consejo del PJ) y Carlos Heller, coautor de la iniciativa; Eduardo ‘Bali’ Bucca (presidente del Interbloque Federal); Carlos Guetiérrez, del peronismo cordobés y representante en Diputados de Juan Schiaretti y los provinciales José Luis Ramón, Ricardo Wellbach y Luis Di Giacomo. Además firma el diputado riojano Felipe Alvarez que dejó el interbloque de Juntos por el Cambio el día siguiente a votar el Presupuesto. Entre todas esas fuerzas políticas diversas, podrían conseguir los votos para el impuesto que pagarán, por única vez, quienes hayan declarado bienes por más de $ 200 millones.

Noticia en desarrollo