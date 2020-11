Tras la ocupación del campo en Entre Ríos, hoy será indagada Dolores Etchevehere

Dolores Etchevhere no podía ingresar al campo sin una autorización del directorio de la empresa Las Margaritas SA, ya que la firma familiar tenía el dominio

La Investigación Penal Preparatoria (IPP) que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Entre Ríos respecto a la presunta usurpación de Dolores Etchevehere y Facundo Taboada tendrá un capítulo importante este martes por la mañana cuando se desarrolle la instancia de declaración indagatoria.

Los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bassa expondrán porque creen tener elementos suficientes para creer que los acusados violaron el artículo 181 del Código Penal de la Nación al ingresar el 15 de octubre a la estancia Casa Nueva, propiedad de la firma ganadera Las Margaritas SA cuyos principales accionistas son Leonor Barbero Marcial y sus tres hijos varones: el ex ministro Luis Miguel, el exfuncionario del macrismo entrerriano Juan Diego y su hermano Arturo Sebastián.

La declaración está prevista para las 10 de la mañana y será por videoconferencia. Si bien en un principio la información era que Dolores Etchevhere decidió viajar a Buenos Aires tras haber estado demorada en la Departamental de La Paz, ella misma brindó una entrevista durante el fin de semana a C5N asegurando que estaba en Paraná. La mujer también deberá escuchar su imputación por el delito de resistencia a la autoridad al momento de negarse a acatar el desalojo dispuesto por la jueza Carolina Castagno ,titular del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná.

Para el MPF tanto Dolores Etchevehere como el abogado Facundo Taboada utilizaron “violencia y engaño” para ingresar al predio en donde estuvieron acompañados a unos 40 militantes del Proyecto Artigas que tiene como referente nacional a Juan Grabois.

La imputación recae sobre sólo los dos mencionados, ya que no hay pruebas en el expediente respecto a la responsabilidad de los militantes de la iniciativa agroecológica ya que no está probado que hayan sabido que Dolores Etchevhere no tenía derecho a ingresar a la estancia ubicada en Santa Elena, departamento La Paz. Lo mismo cabe para Lautaro Leveratto Lazzarini, en un principio mencionado en el expediente pero que los fiscales decidieron no imputar.

Cabe aclarar que la IPP está en una etapa inicial y todavía no se puede hablar de “usurpadores” respecto a los acusados. Lo que sí probó la Justicia entrerriana es que Dolores Etchevhere no podía ingresar al campo sin una autorización del directorio de la empresa Las Margaritas SA, ya que la firma familiar tenía el dominio y ejercía la tenencia del campo.

Pero dicha resolución tiene que ver con un estado probatorio aún parcial, en donde se hallaron elementos que permiten pensar en la verosimilitud de lo que sería una acción delictual. En simples palabras, no se resolvió si Dolores Etchevehere tiene o no derechos sobre la estancia pero sí se determinó que no podía ingresar sin la autorización de su familia.

De hecho, esa cuestión de fondo respecto a los derechos hereditarios de la hermana del ex ministro de Mauricio Macri, tiene varias aristas judiciales abiertas en donde se disputará a quien le asiste la razón. Por un lado, el juicio sucesorio que tramita en el Juzgado Civil N°7 de Paraná a cargo de Martín Furman y cuya resolución hasta el momento no se conoce.

Por el otro, una causa por presuntas estafas que se inició en 2011 a raíz de una denuncia de Dolores Etchevehere a sus tres hermanos y su madre en donde los cuatro están citados a declaración indagatoria a finales de noviembre, tras la decisión del juez de Transición Carlos Ríos. Aclaración necesaria: los juzgados de Transición son aquellos que se encargan de investigar las causas que se iniciaron con el viejo Código Procesal Penal de Entre Ríos que le otorgaba mayores facultades al juez de instrucción, a diferencia del actual que es un modelo acusatorio donde la IPP la lleva adelante el MPF.

Pero además, hay una causa abierta en Comodoro Py que tiene el fiscal Federal Federico Delgado, ya que Dolores Etchevehere viene denunciando “complicidad” entre la Justicia de Entre Ríos y sus hermanos por los vínculos de poder y esto motivó que denuncie en el fuero Federal. Algo que discutirán los abogados defensores de la familia Etchevhere por una cuestión de jurisdicción de donde se habría cometido el delito.

La audiencia de hoy martes no será transmitida en vivo, tal como ocurrió con la audiencia que presidió Castagno en donde hubo un total de 271.916 reproducciones con picos de 4.500 personas en simultáneo, algo que es toda una novedad para la Justicia entrerriana. El sistema de transmisión online se profundizó en tiempos de pandemia y en el Poder Judicial lo valoran como un importante avance en transparencia y publicidad de los actos públicos.

