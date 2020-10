Andrés Larroque: “Hay organizaciones dentro de la toma de Guernica que amenazan a las familias con quitarles los planes sociales si se van”

El ministro Andrés Larroque afirma que dentro de la toma hay organizaciones de izquierda que amenazan con quitarle los planes sociales a las familias que acuerdan abandonar la usurpación.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés “Cuervo” Larroque, está decidido a avanzar en el desalojo pacífico y voluntario en la toma de 100 hectáreas en Guernica. Sin acuerdo con las organizaciones de izquierda más intransigentes que prometen resistir el desalojo previsto para el próximo jueves, instaló gazebos blancos en las inmediaciones para continuar avanzando con el censo ya iniciado.

En esta segunda etapa, sus colaboradores vuelcan en las planillas las necesidades de cada una de las 500 familias que, según el funcionario, ya aceptaron dejar las parcelas que ocupaban. El trabajo es contra reloj y dificultoso.

Hay al menos tres denunciantes que afirman haber sido corridos de manera violenta por militantes del Partido Obrero, entre otros, porque aceptan las condiciones que les ofrece el Estado provincial. “Las organizaciones nos tienen rodeados. Se tomaron la atribución de creerse los dueños de la toma. No le informan a la gente la verdad. Les mienten. Nos quieren enfrentar con la policía. A algunos hasta les quemaron las casitas que levantaron", le dijo Giselle a Infobae. Ella, como José, eran representantes del barrio 20 de Julio y aseguran que fueron expulsados por querer conciliar.

Larroque, en diálogo con Infobae, fue más allá aún y aseguró que estos grupos “ los amenazan con quitarles los planes sociales si se van de la toma. Es un sinsentido absoluto”.

“Sin propuestas concretas, Larroque miente, difama y demoniza a las organizaciones sociales” le respondieron a través de un comunicado dirigentes de Barrios de pie, Libres del sur, MST, “Teresa Vive”, Frente de Organizaciones en Lucha, MTD Aníbal Verón y el Frente Popular Darío Santillán, entre otros.

“Mientras movilizábamos a la Gobernación -por el jueves pasado-, el ministro Larroque volvía a responsabilizar a las organizaciones sociales de la falta de acuerdo y donde no explicaba una propuesta concreta de traslado. Para peor nos acusaba de extorsionar a las familias para que no se retiren de la toma. Queremos dejarlo en claro; Larroque miente”, sostiene la declaración.

-Ministro, los abogados de la Gremial Sindical de Abogados y Abogadas que representan a los usurpadores sostienen que ustedes les dijeron que la mesa del diálogo estaba terminada porque no se avanza y las negociaciones no van ni para atrás ni para adelante ¿Esto es así?

- Los que están obturando el diálogo son las organizaciones . El diálogo siempre va a estar abierto, lo que pasa es que las organizaciones están permanentemente pateando la pelota. Ya pasó una semana de la segunda prórroga que nos dio el juez; nos queda una semana y vemos que nos están llevado a un nuevo cuello de botella y tenemos el día 14 encima porque el 15 es el desalojo. Las organizaciones que están en la toma no tienen voluntad de avanzar.

-¿Hay familias que ya acordaron abandonar la toma?

- Hay 500 familias que ya se acoplaron al acuerdo . Nosotros queremos avanzar sobre el registro del resto de la gente que está en la toma y no podemos saber cuantas otras familias hay, qué situación tienen. Me da la sensación que en la toma hay menos gente de la que se dice. Para mi, estas organizaciones están operando más políticamente y no tanto en la preocupación por resolver el problema de cada familia. De las 500 familias que se acercaron muchas me han manifestado una situación de agresión. Es más, los amenazan con quitarles los planes sociales si se van de la toma, es un sinsentido absoluto. Esto ya lo hablé con Daniel Arroyo (ministro de Desarrollo Social de la Nación). Esto es de locos. Acuerdan con el Estado una solución y las organizaciones amenazan con dar de baja los planes. Cosa que es falsa, porque ellos no pueden dar de baja nada, pero en su situación de indefensión, hay familias que les creen.

Según el ministro Andrés Larroque, unas 500 familias ya acordaron desalojar el predio tomado de Guernica de manera pacifica. (Franco Fafasuli)

-¿Y cuáles son esa organizaciones?

-El Polo Obrero, Libres del Sur, el FOL, MTD, FOL. Nosotros hicimos todos los ofrecimientos. Estamos trabajando en el marco del Plan Hábitat que anunció el gobernador (Axel Kicillof) para generar proyectados sobre los 85.000 lotes que va a generar la provincia en estos tres años de los cuales estimamos que unos 3.000 van a ser para Presidente Perón. Eso lleva un tiempo de gestación. Ellos nos dicen “queremos las tierras mañana”.

-Preguntan por el “mientras tanto”.

- Las tierras no van a estar mañana . Lo que ofrecemos es firmar un acta acuerdo, comprobar la situación de necesidad real de cada familia, crear una comisión para el seguimiento de la reubicación de la familia y en el tiempo que lleve ofrecemos, desde el ministerio, resolver la situación de hacinamiento que tiene una parte de la familia y los problemas de alquiler que tienen otras. La comisión tendrá carácter institucional, estará integrada por todas las partes, incluidos los organismos de derechos humanos y todos los veedores que quieran participar. Una vez homologado, se lo presentamos al juez. Para eso necesitamos que se desocupe el predio de manera voluntaria y pacífica antes del 14 de octubre y trabajar con ellos siendo parte de la comisión. Yo hice todas las propuestas, todas. No me quedó nada para ofrecer. Y a todo le ponen palos en la rueda. Yo no miento.

Andrés Larroque: "Las organizaciones de izquierda quieren quedarse los seis meses por una cuestión de hacer política en la toma"

-Las organizaciones de izquierda que parecen haber copado la toma dicen no creer en las promesas de los políticos.

-La gente no tenía nada. La gente está en una situación irregular, cometiendo, en este momento, un acto ilegal. Nosotros les ofrecemos institucionalizar a las familias, incorporarlas a un registro, que ellos formen parte de una comisión que administre la resolución de esas situaciones y, obviamente, les decimos: acompañamiento para los que tienen problemas de alquiler; acompañamiento para los que estaban hacinados y podemos generar una mejora habitación ampliando la vivienda original; y en un período prudencial, generar una salida de fondo que requiere, como mínimo, seis meses. esto es así. No le podemos mentir a la gente.

-¿Y eso es lo que la izquierda no quiere?

- Ellos quieren quedarse los seis meses en la toma por una cuestión de hacer política en la toma. Y no nosotros decimos “hagamos menos política y preocupémonos más por las familias”. La situación está tensada por las organizaciones. Las organizaciones ya han obtenido un triunfo porque ya consiguieron dos prórrogas de desalojo y el Plan de Hábitat viene a resolver el problema estructural que ellos cuestionaban. Lo mejor es resolver esto de manera consensuada.

-¿Qué posición tienen Roberto Perdía, el ex montonero, y los otros abogados de la Gremial Sindical de Abogados y Abogadas?

-La Gremial siempre tuvo una postura razonable tratando de intermediar y fomentar el diálogo. La postura más dura es la de las organizaciones. Si las organizaciones tienen un plan viable, que me lo traigan, yo estoy acá, en Guernica, y voy a estar acá hasta el último día.

-Si se van estas 500 o más, según las que acuerden, pero las organizaciones más duras, los intransigentes se quedan en el predio, ¿los van a desalojar por la fuerza pública?

-Esa es una resolución que deberá tomar el juez.