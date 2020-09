Elisa Carrió saludó a la comunidad judía por el Año Nuevo y advirtió sobre los peligros del resentimiento

Saludo de Elisa Carrió a la comunidad judía





La ex diputada Elisa Carrió saludó este viernes a la comunidad judía en el marco de las celebraciones del Año Nuevo (Shaná Tová), llamó a todos los argentinos a compartir “esta fiesta tan sagrada” y pidió cuidarse del resentimiento que le está haciendo “un daño irreparable a la Nación”.

A través de un breve audio, que comenzó a viralizarse este jueves por la tarde a través de las redes sociales y de grupos de Whatsapp, la fundadora de la Coalición Cívica dijo: “Hoy es un día muy especial porque es el Año Nuevo judio, Shaná Tová. Para todo el pueblo judío pero también a todos los argentinos, porque todos somos hermanos y todos tenemos raíces en definitiva de ese pueblo”.

En esa línea, instó tanto a los judíos como a los cristianos a inscribirse “en el libro de la vida, que es el libro de Dios”. Y agregó: “Tienen después diez días de oración y de arrepentimiento, y él (Dios) sella esa inscripción el día del Perdón, que es Iom Kipur”.

Luego, Carrió recomendó pedir por nuestras peores debilidades, como la cobardía. En un tono más político, señaló que “hoy en las instituciones argentinas y en muchos que están llamados a poner justicia hay una enorme cobardía”.

También remarcó la importancia de la unión de todos los argentinos y advirtió que “cada uno va a ser responsable de lo que haga, de lo que no haga, de lo que mienta y también de lo que omita”.

Según Carrió, cuando los nazis mataron a seis millones de judíos, más allá de los responsables materiales del genocidio también hay que preguntarse por las acciones u omisiones del resto de la sociedad. “La pregunta es qué hicieron los que no hicieron nada cuando todo sucedía”, planteó Carrió y agregó que es una pregunta también válida para la Argentina de hoy.

“Hay muchos que no están haciendo nada frente a todo lo que sucede, y que incluso desde nuestros impuestos se les paga para hacer lo que deben”, señaló. Aunque no hizo ninguna referencia concreta, el mensaje parece estar destinado a los jueces. De hecho, la Coalición Cívica adelantó hoy que denunciará a Alberto Fernández y Cristina Kirchner por el desplazamiento de los tres jueces que investigaron casos de corrupción.

A modo de cierre, la ex diputada pidió cuidarse de la bronca y el resentimiento. “Miren el daño irreparable que le está haciendo a la Nación el resentimiento y la venganza de algunas o algunos” , concluyó.

No es la primera vez que Carrió utiliza analogías religiosas para analizar la coyuntura política actual, hace dos días había difundido un video en el que se la ve leyendo el salmo del Rey David, al que utiliza para describir cómo ve la situación de la Argentina. Para la dirigente opositora, esa parte del Antiguo Testamento es “el mejor salmo estos días de mucha oscuridad”. Lo leyó con un música de arpa de fondo y se lo dedicó a “los argentinos de todas las religiones”

“El Señor es mi pastor; nada me falta. En verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo; tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos; has vertido perfume en mi cabeza, y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré”, dice el salmo que evocó Carrió.

