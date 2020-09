Qué dice el salmo del Rey David que utilizó Elisa Carrió para describir la situación de la Argentina

El mensaje de Carrió con el salmo del Rey David

Elisa Carrió difundió en las últimas horas un video en el que se la ve leyendo el salmo del Rey David, al que utiliza para describir como ve la situación actual de la Argentina . Para la dirigente opositora, esa parte del Antiguo Testamento es “el mejor salmo estos días de mucha oscuridad”. Lo leyó con un música de arpa de fondo y se lo dedicó a “los argentinos de todas las religiones"

“El Señor es mi pastor; nada me falta. En verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo; tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos; has vertido perfume en mi cabeza, y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré”, dice el salmo que evocó Carrió.

Diferentes religiosos consultados por Infobae explicaron cuál es el sentido del salmo y la interpretación que le suele dar la Iglesia Católica. “Es un salmo clásico que expresa la confianza del pueblo en Dios , haciendo alusión a la figura del pueblo como un rebaño y de él como un pastor que cuida ese rebaño”, explicó uno de los sacerdotes consultados. Luego, agregó: “Después lo retoma Jesús en el nuevo testamento. Yo soy el buen pastor el que cuida las ovejas”.

Elisa Carrió leyó el salmo del Rey David y lo subió a sus redes sociales

“Uno le puede dar diferentes interpretaciones al salmo. En esta pandemia la humanidad atraviesa momentos difíciles. Hay mucha gente que la está pasando muy mal con esta enfermedad. Porque se quedó sin trabajo o no pudo ver a sus familiares”, indicó.

Otro sacerdote dijo que este salmo “se usa para meditar lo que es la gran promesa de Dios” y “saber que es el pastor nuestro que se encarna en las figura de Cristo”. En esa línea, explicó que es “el buen pastor que cuida de sus ovejas para que no se pierdan”.

“Hace un relato de lo que hace el pastor: el descanso, donde lo conduce para que esté viva, cuales son los verdaderos caminos. La alabanza que hace al Rey David, alaba al Señor que es el que lo conduce por la verdad", explicó. Y además, sostuvo que “al tenerlo a Jesús como baluarte no hay lugar al miedo ni al temor, está todo puesto en la confianza".

La fundadora de la Coalición Cívica dijo que el país "está pasando un momento de mucha oscuridad". En la fotografía, Santiago Cafiero y Alberto Fernández durante el acto realizado en Tigre (Presidencia)

Remarcó que “el salmo de David pone la esperanza en la vida eterna” . También explicó que David “fue un rey discutido por muchos en lo moral” y termina “alabando y cantando que el pastor lo conduce, lo lleva por el buen camino y por senderos rectos". Y, finalmente, sostuvo que “hace hincapié en la vida eterna porque está tranquilo frente al enemigo y aguarda la vida eterna”.

Carrió profesa la religión católica y suele utilizar pasajes de la Biblia en algunas de sus intervenciones públicas. En esta oportunidad buscó cuestionar al gobierno nacional marcando que en el país “estamos pasando momentos muy oscuros”.

