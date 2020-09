Después del rechazo en el Senado sobre los traslados, los jueces de Comodoro Py vuelven a hacer presentaciones en la Corte Suprema

Los jueces de la Corte Suprema de Justicia (Nicolás Aboaf)

El Senado de la Nación aprobó ayer rechazar los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli a sus actuales cargos en los tribunales de Comodoro Py y ante eso los magistrados volverán a recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde tiene causas presentadas y se definirá su futuro.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el juez Castelli ya hizo una presentación, apenas unas horas después de la decisión del Senado, y Bruglia y Bertuzzi esperan que la nulidad de sus traslados sean publicadas en el Boletín Oficial, el trámite administrativo último que los devuelve a sus cargos de origen.

Castelli le informó a la Corte de la decisión del Senado y le pidió una urgente resolución. Bruglia y Bertuzzi analizan preguntarle al máximo tribunal sobre la certeza de sus destinos.

Los tres son jueces de Comodoro Py, los tribunales donde se tramitan las causas que importan al poder político y económico. Bruglia y Bertuzzi integran la Sala I de la Cámara Federal y Castelli es juez del Tribunal Oral Federal 7. Llegaron allí durante el gobierno de Mauricio Macri desde otros tribunales mediante el mecanismo de traslados. Con la asunción de Alberto Fernández, el oficialismo los objetó junto a otros siete jueces por considerar que esos traslados eran irregulares, principalmente porque no tenían acuerdo del Senado.

Bruglia y Bertuzzi

La cámara alta rechazó ayer darle ese acuerdo a Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Fue con los votos del bloque de Frente de Todos. La oposición se retiró de la sesión y alegó que se buscaba apartar a esos jueces por las causas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Bruglia y Bertuzzi confirmaron el procesamiento de la ex mandataria en la causa de los cuadernos de la corrupción y Castelli integra el tribunal oral que debe juzgar el caso.

El oficialismo rechaza esa postura porque las causas contra Cristina Kirchner no volverán a pasar por la Cámara Federal. Para no aprobar los pliegos, el kirchnerismo sostuvo que los tres no se presentaron a la audiencia pública que se hace en el Senado con cada candidato a juez y esa ausencia implicaba renunciar a los cargos.

Los jueces judicializaron sus situaciones. Presentaron amparos para que sus traslados no sean revisados y así lograr la confirmación en sus cargos. Alegan que se hicieron cumpliendo con la normativa vigente, que una acordada de la Corte Suprema avaló que no debían ir al Senado y que tienen derechos adquiridos que solo pueden ser revisados por un fallo judicial. Hicieron presentaciones ante el máximo tribunal a través de per saltum.

La sesión del Senado en el que se rechazaron los traslados (Foto: Charly Diaz Azcue / COMUNICACIÓN SENADO)

Ahora, tras la decisión del Senado, volverán a la Corte. Castelli ya lo hizo. Apenas horas después de la sesión de la cámara alta. A través de un escrito de dos carillas informó de la decisión y le pidió al máximo tribunal que intervenga. “Dicha circunstancia no hace más que comprobar, a mi juicio y una vez más, el peligro en la demora ya invocado, que justifica largamente la urgencia de la intervención de ese Alto Tribunal” , sostuvo. Y agregó: “La maniobra ilegal que he denunciado, se ve robustecida por este accionar de avance que desconoce la intervención judicial, en su propósito final de remover al suscripto, cuanto menos temporariamente, de su cargo de titular de dicho Tribunal, reflejando, así, la enorme gravedad institucional”.

Por su parte, Bruglia y Bertuzzi lo harán después que la decisión del Senado se publique en el Boletín Oficial. Se trata de un decreto presidencial que anule los traslados y los devuelva a sus tribunales anteriores. Con ese acto administrativo se completará el trámite. Se espera que sea en lo que resta de esta semana.

Los jueces alegarán ante la Corte Suprema que a los tribunales que deben volver -Bruglia al Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py y Bertuzzi al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata- ya tienen jueces. Se trata de magistrados subrogantes que ocupan los lugares ante que sean ocupados por titulares. Le preguntará a la Corte cómo proceder porque los que los reemplazaron deberían tener una resolución que concluya sus subrogancias y ellos no pueden ocupar los cargos en la Cámara Federal. Castelli analiza la misma presentación. En su cargo debe volver al Tribunal Oral Federal 3 de San Martín.

Germán Castelli

Infobae consultó a una fuente judicial que conocer los procedimientos. “Eso no es un obstáculo porque en toda subrogancia se aclara que dura hasta que la vacante sea cubierta por un titular y ellos son los titulares. Hay que hacer un trámite administrativo pero no es complejo”, explicó. En el caso podría intervenir la Cámara Federal de Casación Penal que es el superior de los tribunales orales, a donde deberían regresar los tres jueces.

Pero los jueces esperan que la Corte se pronuncie sobre sus cargos. Esa será la instancia definitiva. Si el máximo tribunal acepta sus planteos continuarán en sus cargos de Comodoro Py, si no lo hace deberán volver a sus tribunales de origen. Los cinco jueces de la Corte, Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, emitieron el martes una breve resolución. “A la presentación digital de los doctores Bertuzzi y Bruglia del 14 de septiembre de 2020, téngase presente para el momento de la resolución final de la causa por esta Corte, de acuerdo a la vía que este tribunal oportunamente determine ”, sostuvieron ante un planteo de esos jueces cuando le advirtieron al máximo tribunal que el Senado iba a tratar sus casos.

