Para la oposición, el anuncio sobre la coparticipación “suena a revanchismo político” para “tapar la ineficacia” de Kicillof

El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo

Referentes opositores porteños coincidieron en criticar la decisión de Alberto Fernández de quitarle a la Ciudad de Buenos Aires más de 30 mil millones de pesos de coparticipación anual para solucionar el conflicto que mantiene el gobernador Axel Kicillof con la policía bonaerense.

Tanto los voceros del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como los del vicejefe, Diego Santilli, dijeron a Infobae que “por el momento” ninguno hablaría sobre el anuncio del primer mandatario.

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, afirmó a Infobae que la resolución presidencial es “negativa” porque “se debería diseñar una nueva relación fiscal en donde la Nación ponga de sus recursos, no que le saque a una provincia para darle a otra”, y destacó que “el problema que tiene Kicillof con la Policía no es por falta de dinero sino por mala administración y mala gestión ”.

En ese sentido, dijo que al gobernador bonaerense “le han dado en forma directa 65.000 millones de pesos en forma directa, sin asignación específica ni en carácter de préstamo ni el compromiso de tener que devolverlo, como tienen que hacer la mayoría de las provincias que han tomado préstamos por mucho menos dinero”.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich

El diputado mendocino destacó que “ es la primera vez en 12 años de kirchnerismo que le han dado recursos a la Provincia de Buenos Aires sin negociárselos , como lo hizo Cristina Kirchner durante los ocho años de Scioli, que tenía que ir todos los meses a rogarle, o como sucedió con Néstor Kirchner y Felipe Solá”.

Para Cornejo, la decisión de quitarle recursos a la Ciudad de Buenos Aires “contribuye al relato, igual que lo están haciendo con la estrategia sanitaria porque está probado que quienes mantuvieron todo cerrado tienen una progresión de casos de COVID-19 muy similar a la que quienes mantuvieron abierto y, sin embargo, el Gobierno sigue diciendo que la única estrategia correcta es la cuarentena”.

Por su parte, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dijo que “ la palabra del Presidente no vale nada ” porque “arrancó pidiendo diálogo y unilateralmente le cargó a los porteños un problema que es de la Provincia de Buenos Aires y que su espacio agigantó durante 33 de los últimos 37 años” .

En su cuenta de Twitter, la dirigenta consideró que el primer mandatario “jugó con la esperanza y la necesidad de todos los policías bonaerenses que esperaban una resolución favorable de su legítimo reclamo, los mandó a la casa y cambió un problema policial por un conflicto político a la medida de su espacio ”.

El titular de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro

“Entre los que viven y trabajan en la Ciudad hay alrededor de 7 millones de personas que se podrían ver perjudicadas -sostuvo-. La Argentina no se construye enfrentando la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Esa lógica perversa empobrece cada día más al país”.

El presidente de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, sostuvo que “la quita del 1% de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires es una actitud de venganza y castigo que veíamos venir ” y aseguró que “la seriedad y responsabilidad con la que gobierna Horacio Rodríguez Larreta es un espejo donde no se pueden ver: para tapar la ineptitud y ineficacia de Kicillof se nos quitan más de 35 mil millones de pesos a los porteños” .

Puntualizó que “esta decisión unilateral afecta no sólo la calidad de vida de los vecinos en un tema tan sensible como es el servicio de Seguridad, sino, además, el de todos los ciudadanos que día a día transitan y vienen a trabajar, estudiar y divertirse a nuestra Ciudad”.

“Seguiremos siendo una ciudad solidaria -agregó. Le pedimos al Presidente que no mienta y si dice dialogar, que dialogue. Nosotros apostamos al diálogo y a los acuerdos , considerando que es el camino necesario para solucionar estas cuestiones y alcanzar distintos acuerdos entre la Nación y las provincias”.

El senador radical Martín Lousteau

Según Ferraro, la Ciudad "aporta a la masa coparticipable entre el 22 y el 25% del total, y sólo recibe el 3,5%”. "La Ciudad de Buenos Aires es una de las jurisdicciones que menos recursos per cápita recibe en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos. Para 2020, la Ciudad recibiría $41.000 por habitante, cuando el promedio del reparto (sumadas todas las provincias) alcanzaría los $76.000”, explicó.

El senador nacional por la UCR Martín Lousteau señaló que el Presidente “cedió ante la Policía Bonaerense modificando la coparticipación para darle fondos a la provincia” .

En diálogo con Telefé, el legislador radical aseguró: “Me sorprendió el anuncio del Presidente y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no estaba enterado. Vivimos tres días de una enorme gravedad institucional y delirantes. Lo que hizo el Presidente es el moño del delirio ”.

“El Presidente dijo que lo estaban extorsionando y que estos no eran los modos en una república y una democracia. Muchos compartimos y dijimos eso antes, y l o que acaba de permitir es que la policía de la provincia de Buenos Aires modifique la coparticipación . Acaba de ceder al modo de manifestación de la policía modificando la coparticipación para darle fondos a la provincia de Buenos Aires”, agregó.

El economista y ex candidato presidencial José Luis Espert

El economista y ex candidato a presidente de la Nación José Luis Espert consideró que “había muchos lugares de donde sacar para pagar a la policía de la Provincia de Buenos Aires”, como, “por ejemplo, de la caterva de ñoquis, punteros y mafiosos dentro del Estado bonaerense”. “Pero no, el Presidente dio rienda suelta a su resentimiento contra el que más tiene, CABA. Más kirchnerista no se consigue ”, dijo en Twitter.

El diputado nacional por la Coalición Cívica Juan Manuel López dijo que “el Presidente miente, no dialoga y castiga a los porteños para ayudar al bueno para nada de Kicillof” y destacó que “por más que lo llene de plata no se le van a ir ni la soberbia ni los prejuicios al gobernador más porteño de los bonaerenses”. “Así no se une a los argentinos” , advirtió desde su cuenta de Twitter.

En la misma red social también opinó el diputado por la UCR de CABA Facundo Suárez Lastra, quien estimó que “como no había joyas de la abuela le meten la mano en los bolsillos al pueblo de la Ciudad de Buenos Aires” y calificó la decisión presidencial como “inadmisible, sectario, partidista y, sobre todo pequeño”, ya que “el punto que le saca a la Ciudad va para financiar la reforma judicial para la impunidad de los corruptos” .

El diputado de PRO Alvaro González

“Es absolutamente razonable y justo que le de un punto más a la Provincia de Buenos Aires, de hecho debería darle más, que le corresponde -puntualizó-. Lo que es injusto, inconstitucional e ilegítimo es sacárselo a la Ciudad de Buenos Aires, que también esta relegada en relación a lo que aporta”.

El diputado nacional de PRO de la Ciudad de Buenos Aires Alvaro González, vicepresidente primero de la Cámara baja, también expresó en Twitter su “sorpresa e indignación” por el anuncio del Presidente e interpretó que “suena a revanchismo político con el afán de dividir aún más a los argentinos”.

“Desde marzo no se hablaba de la coparticipación. Una decisión de estas características debería ser dialogada y debatida . (Alberto Fernández) Le echó la culpa a Alfonsin por sacarle a la Provincia de Buenos Aires 8 puntos y eligió sacarle a la provincia mejor gobernada del país como es CABA”, añadió el legislador de JxC.

