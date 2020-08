Para Elisa Carrió “la vulgaridad y los agravios” de Alberto Fernández consolidan a la oposición

Elisa Carrió cuestionó a Alberto Fernández (Foto: Víctor Carreira/Télam)

En medio del cruce de declaraciones entre Alberto Fernández y Mauricio Macri por supuestos dichos de éste último, Elisa Carrió fue otra de las voces de la oposición que se sumó en las últimas horas a las críticas contra el Presidente. “La vulgaridad y el agravio solo hace consolidar a Juntos por el Cambio. ¡Gracias Alberto Fernández!” , escribió “Lilita” en sus redes sociales.

La dirigente de la coalición opositora se expresó de esta manera en la misma línea que Macri, quien más temprano desmintió las palabras que le atribuyó Fernández. Cabe recordar que el actual mandatario dijo que en un diálogo que mantuvo con su antecesor hace unos meses éste le había sugerido que “murieran los que tuvieran que morirse” en la pandemia y que le dé prioridad a la economía.

Carrió, tal como viene haciendo en los últimos tiempos, difundió también un audio, en el que uso duras palabras para calificar al gobierno del Frente de Todos: “La dictadura nos divide, el autoritarismo nos divide, la anarquía siembra el caos. El medio para superar al miedo a la anarquía y al autoritarismo y la dictadura, de cualquier índole, es el estado de derecho, la constitución, la no violencia, las manifestaciones pacíficas”.

En tanto, llamó a los dirigentes y militantes del frente opositor a “no jugar a la lógica de la antinomia”, porque ya “nos ha hecho demasiado daño”.

“Hay que defender sí el centro que nos une, que es el estado de derecho, que es la no violencia. Esto no significa resignar ninguna lucha. Pero es tener la inteligencia de constituir instituciones sólidas y en eso estamos trabajando en la Coalición Cívica”, agregó la dirigente chaqueña.

Alberto Fernández y Mauricio Macri (foto REUTERS/Agustin Marcarian).

Al respecto, consideró que “no se trata de confrontar, se trata de convencer a todos los argentinos y argentina de bien que tenemos que vivir bajo el mismo techo”, al tiempo que pidió no enfrentar a ricos contra pobres. Sobre esto, dijo: “A los pobres les digo que si no hay contribuyentes, no hay subsidios. Si la gente que gana dinero, que tiene dinero, no contribuye con sus impuestos a la nación, no hay recursos para subsidiar a la gente que realmente está pobre o para alimentar a gente que no tiene qué comer”.

Además de Carrió, otros dirigentes de Juntos por el Cambio cargaron contra Alberto Fernández por sus palabras sobre Macri y consideraron que lo que dijo “es una falta de respeto” y una “barbaridad”. Entre otros se pronunciaron Patricia Bullrich, Cristian Ritondo, Maximiliano Ferraro, Jorge Macri y Fernando de Andreis.

Reunión por Zoom y más criticas

Este lunes, antes de conocerse el comunicado de Macri, dirigentes de Juntos por el Cambio mantuvieron un encuentro virtual por Zoom, con la presencia del ex presidente y de Horacio Rodríguez Larreta, aunque sin María Eugenia Vidal. Durante la reunión profundizaron sus críticas a la Casa Rosada por el proyecto de reforma judicial, la llamada “enmienda Parrilli” que apunta a los medios y por el decreto que congeló las tarifas de telefonía celular, internet y televisión paga.

Los dirigentes opositores acordaron no concurrir a la reunión de la Bicameral que tratará el DNU sobre telecomunicaciones, al que Macri consideró “un atraso total”, al tiempo que destacó “la importancia de que haya inversiones y competencia”.

Según supo Infobae, no hablaron de una posible marcha contra la reforma judicial este jueves, en que el Senado tratará la iniciativa que impulsa el Gobierno, aunque ya está resuelto que no habrá una convocatoria oficial de Juntos por el Cambio a movilizarse. La mayoría considera que, en todo caso, conviene salir a la calle como una herramienta de presión cuando el debate pase a la Cámara de Diputados, en donde los votos de los legisladores son más parejos.

SEGUÍ LEYENDO:

Fuerte respuesta de Juntos por el Cambio a Alberto Fernández: “Es una falta de respeto que un Presidente diga semejante barbaridad”

Con la presencia de Macri y Rodríguez Larreta, Juntos por el Cambio profundizó sus cuestionamientos a Alberto Fernández