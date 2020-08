“Es una gran noticia”: dirigentes de la oposición destacaron el acuerdo alcanzado con los acreedores

Dirigentes de la oposición y del oficialismo coincidieron en que es una "gran noticia" para el país.

En el amplio espectro político, dirigentes del oficialismo y de la oposición salieron a destacar el acuerdo logrado entre el Gobierno y los principales grupos de bonistas. El canje se confirmó hoy a la madrugada, por un monto de deuda de USD 66.300 millones de títulos emitidos en el extranjero. El plazo para adherir a la oferta se extendio hasta el 24 de este mes, con el objetivo de lograr una mayor adhesión en la oferta realizada por el ministro de Economía, Martín Guzman.

Entre las primeras voces opositoras que destacaron la negociación apareció la del ex presidente del Banco Central y ex ministro de Finanzas de Mauricio Macri, Luis “Toto” Caputo, quien felicitó al Gobierno por el entendimiento logrado. “Gran acuerdo! Felicitaciones al presidente @alferdez, al ministro @Martin_M_Guzman y a todos los involucrados. Ojalá esta pesadilla de pandemia termine pronto y comience el proceso de recuperación económica que tanto necesita la gente!”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

El comentario de Caputo tuvo una réplica de la diputada del Frente de Todos, Gabriela Cerruti: “Ojalá la pesadilla que nos dejó el macrismo termine pronto. Ojalá pagues en la justicia los negocios con hiciste con la deuda. Ojalá no estés cobrando millones como intermediario de alguno de los bonistas”.

En tono elogioso, el senador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, no dudó esta mañana en advertir que el anuncio de Guzmán “es una gran noticia para el país”. “ Era importante poder avanzar en el acuerdo y dejar el tema cerrado para poder dedicarle el tiempo a las otras áreas de la economía . Tenemos que estar juntos para reactivar la economía lo antes posible”, señaló en diálogo con FM FutuRock el dirigente del PRO y ex ministro de Educación. Y planteó que el “no cierre de la deuda estaba generando una distracción enorme y la imposibilidad de ir a los mercados de crédito”.

Por su lado, el último ex ministro de Finanzas de Mauricio Macri, Hernán Lacunza, marcó que se trata de un “acuerdo ecuánime y razonable”. “Necesario, porque la alternativa del default era caos y pobreza. Sin quitas (solvencia), baja intereses y oxigena plazos (liquidez). Punto de partida, no de llegada. El futuro depende de la hoja de ruta. Sin dogmas, consensos ”, consideró en su cuenta de Twitter.

Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén, fue uno de los primeros mandatarios provinciales en apoyar la renegociación de la deuda y felicitar al presidente Alberto Fernández y al equipo de Martín Guzmán. Es que el financiamiento internacional es clave para sostener el yacimiento de Vaca Muerta, un sector energético estratégico para el país.

“El acuerdo es esencial para que seamos capaces de construir un sendero sustentable y sostenible para retomar el crecimiento y el desarrollo económico”, sostuvo en declaraciones públicas.

Según Gutiérrez, que representa al partido local Movimiento Popular Neuquino (MPN), el entendimiento va a permitir obtener inversiones públicas y privadas “a través de organismos multilaterales de crédito para obras de infraestructura” que son necesarias para los proyectos del “Plan Quinquenal” de Neuquén, destinados a sectores como el turismo, producción, construcción y la industria.

En otro hilo de Twitter, el último presidente del Banco Central de la gestión de Cambiemos, Guido Sandleris, resaltó que el acuerdo “es razonable” y una “muy buena noticia” como forma de evitar el default, aunque indicó que “no modifica casi la cantidad total de deuda”.

“Esto confirma lo que dijimos muchas veces, el tema nunca fue la cantidad de deuda sino la concentración de vencimientos en el corto plazo”, sostuvo Sandleris. “El acuerdo resuelve este problema (que tiene mucho que ver con la incertidumbre que genera la falta de consensos económicos) postergando vencimientos y reduciendo la tasa de interés de los cupones”, dijo. También mostró su disconformidad porque la estrategia de negociación elegida “generó demoras innecesarias” y “nos forzó a convivir muchos meses con la incertidumbre del default”.

Ayer a la tarde, cuando el rumor de un posible acuerdo estaba instalado, el ex presidente provisional del Senado, Federico Pinedo destacó la negociación alcanzada: “Desde una oposición constructiva que apoyó la negociación con responsabilidad y más allá de las diferencias, corresponde aplaudirlo. Después analizaremos los detalles”.

El intendente de Vicente López, Jorge Macri también elogió al presidente Alberto Fernández por los resultados en la ronda negocial: “Ahora es tiempo de recorrer el camino del desarrollo y empleo, generando ámbitos de acuerdo y consenso para poner a la Argentina de pie”.

Por fuera de Juntos por el Cambio, el ex candidato presidencial, José Luis Espert, remarcó con un mensaje irónico lo obtenido por el equipo del Frente de Todos. “Es una buena noticia para el país que los que nos metieron en default con la deuda externa, nos hayan sacado de ahí. En el medio quedaron las típicas bravucanadas pedorras de nuestra política. Se cerró donde los acreedores querían. A años luz de lo que el gobierno deseaba”, sostuvo en su cuenta de Twitter.

Respaldo oficialista

Desde el oficialismo también salieron a marcar la relevancia del acuerdo con los bonistas. El senador nacional por Neuquén Oscar Parrilli y estrecho amigo de confianza de Cristina Kirchner, coincidió en que se trata de “ una gran noticia no sólo para el Gobierno sino para todos los argentinos ”. “Este acuerdo viene a reparar un problema que había dejado la gestión del macrismo, que nos había dejado en default, con una situación de la deuda impagable y una crisis económica inédita”, planteó en diálogo con FM Rock y Pop.

(Nicolás Stulberg)

A su turno, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, destacó hoy la “templanza y firmeza” del presidente Alberto Fernández en el camino de la negociación y destacó también el rol de la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Acuerdo para la reestructuración de la deuda. Excelente noticia para todos los argentinos. Necesario para fortalecer la recuperación económica”, sostuvo en su cuenta personal de Twitter.

El Gobierno cerró ayer un acuerdo con tres de los grupos de acreedores principales en la renegociación, encabezados en el Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores.

Según se anunció en un comunicado oficial, lo ofertado “permitirá a los miembros de los tres grupos de acreedores apoyar la propuesta de reestructuración de deuda de Argentina y otorgarle a la República un alivio de deuda significativo”.

La última oferta argentina implicó una mejora en las fechas de pago sobre los nuevos bonos serán el 9 de enero y el 9 de julio de 2021, en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre del año próximo. Además, los nuevos títulos a ser emitidos como compensación por intereses devengados y por consentimiento adicional, comenzarán a amortizar en enero de 2025 y vencerán en julio de 2029.

