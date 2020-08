En la Coalición Cívica no descartan que Elisa Carrió sea candidata a legisladora en el 2021

La ex legisladora Elisa Carrió (Foto: Víctor Carreira/Télam/ef 29012020)

Elisa Carrió despareció del escenario político luego de renunciar a su banca en la Cámara de Diputados y decidir dar un paso al costado. Lo hizo después de la culminación del gobierno de Mauricio Macri. Desde ese entonces y hasta ahora, la pregunta sobre qué pasará en un futuro se repitió en reiteradas oportunidades dentro de todo el abanico político. Este domingo, un legislador muy cercano a la fundadora y líder de la Coalición Cívica dio alguna pista.

“Lilita está más que presente La película del 2003 no terminó. Es una película larga que no terminó, que no vimos el final. Yo creo que hasta que esa película no termine, Lilita va a ser protagonista”, aseguró el legislador porteño Hernán Reyes, un dirigente de peso dentro de la estructura del espacio político y que tiene vínculo directo con la ex diputada nacional.

En una entrevista concedida a la radio La Once Diez, Reyes se refirió a la posibilidad de que Carrió sea candidata el próximo año, cuando se lleven a cabo las elecciones legislativas de medio término. “No descarto que sea candidata. No lo sé. Hay una necesidad de gran parte de la sociedad argentina de que ella sea una voz en la política nacional nuevamente con un rol concreto” , afirmó.

Hernán Reyes es miembro de la Mesa Nacional de la Coalición Cívica ARI

“Lo que se está generando en la Argentina es un debate de fondo. Pensábamos que podía haber habido una evolución después de 4 años de alternancia con Cambiemos. Pero no hubo una devolución de parte del PJ. Están anclados en el pasado, corriendo atrás de la urgencia. No tienen proyecto político y económico. Consolidar esa matriz y esa impunidad para nosotros es un retroceso” , indicó.

Reyes destacó que la co-fundadora de Cambiemos “está muy presente y atenta” en esta etapa donde el gobierno nacional pretende avanzar con la reforma judicial. “Hace cuatro días, cuando la reforma aún no estaba anunciada, dijo que nosotros no estamos para convalidar la ampliación de la Corte, ni ninguna reforma judicial”, aseguró el legislador, al tiempo que afirmó el actual “no es el contexto” para discutir la reforma.

“No estamos en un debate honesto en lo que respecta a la prioridad den políticas públicas. Estamos en una readecuación del orden de prioridades conforme a la pandemia, salvo el tema de la reforma, específica del fuero penal federal, que tiene como objetivo asegurar instancias de revisión a Cristina Kirchner”, sostuvo.

Elisa Carrió permanece en contacto con el ex presidente Mauricio Macri

El legislador porteño cuestionó con dureza al kirchnerismo y definió cuál es la idea que tienen en la Coalición Cívica sobre el comportamiento de ese espacio político en los últimos 17 años. “La primera etapa fue la consolidación del modelo de corrupción en Argentina. La segunda fue el modelo de negación. Denunciábamos y nos decían que no teníamos nada para decir. La tercera etapa fue la de confrontación, partir la Argentina en dos, amigo y enemigo. Y la cuarto, cuando asume Cambiemos, la de victimización”, explicó al detalle. Luego, agregó: “Ahora viene el modelo de restauración. Están restaurando el modelo de impunidad para consolidarlo”

