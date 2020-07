Ayer, el presidente Alberto Fernández encabezó una reunión de casi tres horas con su gabinete económico donde se analizaron todas estas variables, pero no hubo anuncios sobre nuevos programas de ayuda. Continúan vigente el ATP (subsidio para pagar salarios de empresas privadas que cumplen con ciertos requisitos) y créditos a tasa cero para monotributistas. El gobierno porteño anunció además que no cobrará el ABL a los rubros no esenciales.