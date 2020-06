Y agregó: “El tiempo transcurrido ya debió haber resultado más que suficiente para resolver los problemas técnicos que se pudieron haber presentado al comienzo de la cuarentena obligatoria, no debiendo el usuario del sistema de justicia seguir resultando el más perjudicado. En el ámbito del derecho de familia los ejemplos surgen a borbotones, desde el simple padre no conviviente que ve impedido el contacto con su hijo porque la madre no lo permite, como la madre que no recibe la cuota alimentaria por parte del alimentante o la simple situación de dos progenitores que no pueden ponerse de acuerdo a qué colegio secundario debe concurrir su hijo/a o los herederos que pretenden vender el inmueble del acervo hereditario, para lo cual requieren de la declaratoria de herederos. Todos ellos deben acudir a la justicia para que les habiliten el caso, debiendo someterse a la decisión del magistrado en turno para su admisibilidad, y eso pone en juego el acceso a la justicia”.