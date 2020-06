El juez apuraba las citaciones de los primeros convocados en el marco de la ley de víctimas, que se había visto demorada días atrás porque varios de los citados tienen coronavirus o estaban aislados por haber tenido contacto estrecho con personas infectadas. Tal fue el caso de Martín Insaurralde y de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, junto a los ex legisladores del PRO Nicolás Massot y Emilio Monzó. Ya comenzaron a desfilar también como víctimas otros convocados, entre ellos Fabián De Sousa, Gerardo Ferreyra o el ex funcionario de Planificación Rafael Llorens.